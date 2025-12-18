+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Pubblicità
Pubblicità
Barcellona SC

Barcellona SC Panoramica

Altro
Pubblicità
May 2026
Serie A
Delfin badge
Delfin
DEL
1
Barcellona SC badge
Barcellona SC
BSC
2
FIN
Copa Libertadores
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
4
Barcellona SC badge
Barcellona SC
BSC
0
FIN
June 2026
Serie A
Tecnico Universitario badge
Tecnico Universitario
TEC
1
Barcellona SC badge
Barcellona SC
BSC
0
FIN
Altro
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Serie A crestSerie A

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
2Deportivo Cuenca crestDeportivo Cuenca168351817127
V
D
V
V
V
3Universidad Catolica crestUniversidad Catolica1675426141226
S
V
D
S
S
4Barcellona SC crestBarcellona SC167541813526
S
V
V
S
D
5Aucas crestAucas167541916326
D
V
S
V
S
6LDU de Quito crestLDU de Quito157351613324
D
V
V
V
S
Altro

Betting spotlight

USMNT vs Germany Predictions: Germans to see off co-hosts in Chicago
Vedi altri articoli sulle scommesse
Goal.com
Copyright © 2026 Goal Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute su Goal non possono essere pubblicate, diffuse, riscritte o ridistribuite senza previa autorizzazione scritta di Goal