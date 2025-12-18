Barcellona SC Panoramica

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Altro
Serie A
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|2
|Deportivo Cuenca
|16
|8
|3
|5
|18
|17
|1
|27
|3
|Universidad Catolica
|16
|7
|5
|4
|26
|14
|12
|26
|4
|Barcellona SC
|16
|7
|5
|4
|18
|13
|5
|26
|5
|Aucas
|16
|7
|5
|4
|19
|16
|3
|26
|6
|LDU de Quito
|15
|7
|3
|5
|16
|13
|3
|24