Tragedia in Ecuador: è morto Justin Cornejo, il portiere aveva 20 anni

Il portiere dell'Ecuador è stato trovato privo di sensi nella propria abitazione: ricoverato in condizioni critiche, non si è più ripreso.

Una notizia drammatica arriva direttamente dall'Ecuador: Justin Cornejo, portiere di soli 20 anni, è stato trovato privo di vita.

A comunicare la tremenda notizia è stato il Barcelona de Guayaquil, il club più titolato della massima serie del campionato ecuadoriano, nel quale il giovanissimo calciatore militava.

Come riferito dal Corriere della Sera, la società aveva deciso di sospendere tutte le attività dopo che Cornejo era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche.