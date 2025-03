Il Venezia può ancora salvarsi? Analisi e scenari per la Serie A

Dopo tre risultati utili, il Venezia crede nella salvezza. Contro il Napoli serve un'impresa: analizziamo il momento dei Lagunari.

Dopo tre risultati utili consecutivi, il Venezia ha mantenuto viva la speranza salvezza. Domenica, però, arriva un ostacolo enorme: al Penzo sbarca il Napoli in piena corsa Scudetto. Servirà una prestazione perfetta per strappare punti preziosi. Ecco l’analisi del momento dei Lagunari e cosa aspettarsi dal match.

Venezia-Napoli Goldbet Lottomatica NetBet Doppia chance 1/X 2.55 2.33 2.55

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Venezia, corsa salvezza ancora aperta: contro il Napoli serve l'impresa

Il Venezia è ancora in piena lotta per la salvezza. Dopo 28 giornate, i Lagunari occupano il penultimo posto con appena 19 punti, cinque in meno del Parma, la prima squadra fuori dalla zona retrocessione. Eppure, qualcosa è cambiato.

Dopo lo 0-1 contro una Roma in grande spolvero e lo 0-2 subìto a Genova, la squadra di Eusebio Di Francesco è imbattuta da tre turni. In questa striscia ha strappato punti pesanti contro Lazio, Atalanta e Como. Un segnale di crescita. Ma il calendario non concede tregua. Il lunch match di domenica contro il Napoli sarà un test durissimo, forse decisivo.

Il ruolo di mister Di Francesco nella stagione dei Lagunari

Eusebio Di Francesco è arrivato a Venezia a fine giugno, prendendo il posto di Paolo Vanoli, passato al Torino dopo aver riportato il club in Serie A. Nella scorsa stagione, a Frosinone, il tecnico abruzzese aveva iniziato bene, portando la squadra ai quarti di Coppa Italia. Poi, complici numerosi infortuni, i Ciociari erano crollati nella seconda parte del campionato, chiudendo terzultimi.

Com’era prevedibile, anche a Venezia Di Francesco sta affrontando una stagione complicata, ma i Lagunari non mollano. In realtà, hanno perso spesso di misura – come negli 0-1 in casa dell’Inter a novembre e a Napoli a fine anno. A metà dicembre, però, sono riusciti a strappare un 2-2 allo Stadium contro la Juventus.

Allo stesso tempo, il Venezia ha lasciato per strada punti pesanti in tutti gli scontri diretti disputati finora. Dopo lo 0-1 a San Siro, i Lagunari si sono arresi al Penzo contro Parma (1-2) e Lecce (0-1). A gennaio, invece, gli uomini di Di Francesco non sono andati oltre tre pareggi per 1-1: contro l’Empoli, in casa dei Ducali e nel derby con l’Hellas Verona.

Lo 0-1 contro la Roma ha dimostrato solidità e carattere. I successivi pareggi a reti inviolate contro Lazio e Atalanta hanno confermato una squadra più compatta. Nell’1-1 di Como, i Lagunari hanno mostrato ulteriori progressi, pur senza trovare la vittoria.

Di Francesco ha puntato su una difesa più solida e un centrocampo più equilibrato. E, al contrario della sua esperienza a Frosinone, ora ha a disposizione quasi tutta la rosa. Il problema, però, è sempre lo stesso – mancano i gol.

Attacco sterile, difesa da rivedere

Il Venezia segna troppo poco: appena 23 gol in 28 partite perché la squadra crea, ma fatica a concretizzare. E senza cinismo sotto porta, puntare alla salvezza diventa una missione quasi impossibile. Dietro, però, qualcosa è cambiato.

Con 42 reti incassate, i Lagunari restano tra le difese più battute del campionato, ma nelle ultime settimane hanno dato segnali di crescita. Non hanno subìto gol a Bergamo né contro la Lazio, mostrando maggiore solidità. Servirà continuità, perché da qui in avanti ogni errore può pesare come un macigno.

Il test decisivo contro il Napoli

Domenica alle 12.30 il Venezia ospita un Napoli in piena corsa Scudetto al Penzo. I Partenopei sono reduci dal 2-1 contro la Fiorentina, che ha interrotto una serie di quattro pareggi e la sconfitta di Como. Un risultato che dimostra come i Lagunari possano creare problemi anche alla squadra di Antonio Conte.

Logicamente, per i principali bookmaker online, il Napoli parte nettamente favorito nel lunch match in Laguna. Tuttavia, le quote per la doppia chance 1/X oscillano tra 2.33 e 2.55, segno che un colpo del Venezia non è da escludere. Per riuscirci, però, la squadra di Di Francesco dovrà disputare una gara perfetta: difesa solida, ripartenze rapide e massima concretezza sotto porta.

Quindi la salvezza è ancora possibile?

A dieci giornate dalla fine, la situazione del Venezia resta complicata. Tuttavia, il Parma è a -5 e il Lecce a -6. La lotta per la salvezza – Monza a parte – è apertissima, e ogni punto può fare la differenza.

Dopo la sosta per le Nazionali, i Lagunari ospiteranno il Bologna al Penzo, prima di giocarsi una sfida cruciale sul campo del Lecce. A seguire, le gare interne contro un Monza sempre più vicino alla retrocessione e contro l’Empoli. La strada è in salita, ma le ultime prestazioni lasciano accesa più di una speranza.