I mercati dei gol offrono quote interessanti nelle finali della Nations League 2025

Con 21 gol nei quarti di finale della Nations League e entrambe le squadre a segno in tre su quattro partite, le difese sono avvisate.

I dati dei testa a testa e i punteggi dei quarti di finale vedono interessanti statistiche nei mercati Over & Entrambe le squadre segnano per Germania vs Portogallo e Francia vs Spagna.

Mercato dei marcatori sicuri Lottomatica NetBet Goldbet Over 2.5 gol (Germania vs Portogallo) 1.35 1.70 1.35 Entrambe le squadre segnano – Sì (Germania vs Portogallo) 1.63 1.65 1.63 Over 2.5 Gol (Spagna vs Francia) 1.55 2.08 1.87 Entrambe le squadre segnano – Sì (Spagna vs Francia) 1.83 1.83 1.55

I thriller dei quarti di finale alzano le speranze per finali

Questa settimana, i riflettori saranno puntati sull'Allianz Arena di Monaco e sulla MHPArena di Stoccarda per le finali della Nations League. Entrambi gli stadi ospiteranno una semifinale, con Monaco che ospiterà anche la Finale della Nations League 2025 l'8 giugno.

I quarti di finale di marzo possono essere descritti solo come una festa del gol. Hanno visto non meno di 31 gol segnati in entrambe le gare, di cui 21 nei ritorni di ciascun incontro. Entrambe le squadre hanno segnato in tre delle quattro sfide dei quarti di finale durante le quattro gare. Non è molto sorprendente considerando il calibro delle opzioni offensive tra le nazioni rimaste a questo punto della competizione.

Germania e Portogallo pronte per un'altra festa del gol

La Germania affronterà il Portogallo nella prima semifinale della Nations League a Monaco. Si sono incontrati cinque volte negli ultimi 19 anni e i tedeschi hanno vinto tutte e cinque le volte. Da una prospettiva di scommesse, c'è valore nel puntare sul mercato Over 2.5 gol basandosi sui dati testa a testa. Almeno quattro gol sono stati segnati in quattro di questi cinque incontri. Il loro scontro più recente agli Europei 2020 si è concluso con una vittoria per 4-2 per la Germania.

Sebbene la Germania sia stata dominante contro i portoghesi di recente, non ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite competitive. Entrambe le squadre hanno segnato in cinque delle ultime sette partite della Germania e in sei delle ultime otto partite del Portogallo. Tenendo conto della stanchezza dei difensori dopo una impegnativa stagione 2024/25, potrebbe essere intelligente coprire le quote Over e Entrambe le squadre segnano (Sì).

Yamal e Dembele guidano l'attacco in semifinale

Spagna e Francia si affronteranno anche a Stoccarda nella seconda semifinale della Nations League. Il focus principale prima di questa sfida è la battaglia tra i due attuali favoriti per il Pallone d'Oro 2025. Il talento emergente della Spagna, Lamine Yamal, si confronterà con il francese Ousmane Dembele alla MHPArena. Nel 2025, Yamal ha segnato una volta in due apparizioni per La Roja. Nel frattempo, anche Dembele ha segnato una volta in due partite del 2025 per Les Bleus.

La Francia ha anche il capocannoniere della Liga, Kylian Mbappe, nel suo arsenale. Tuttavia, il 26enne ha segnato solo due volte nelle sue ultime 13 apparizioni per il suo paese. Basandosi sui dati testa a testa, puntare sugli Under è una buona opzione. Sei degli ultimi otto incontri tra Francia e Spagna sono terminati con due o meno gol segnati.

Guardando più da vicino, è più probabile che ci siano gol. Tre o più gol sono stati segnati nelle ultime cinque partite che hanno coinvolto la Spagna. La Spagna ha segnato per prima nelle sue ultime sette partite, mentre la Francia ha segnato per prima in sette delle ultime nove partite. Questo suggerisce che Entrambe le squadre tendono a partire forte e cercheranno di ottenere un vantaggio iniziale.

Attualmente, i mercati delle scommesse hanno l'over 2.5 gol quotato a sfavore, il che è sorprendente. Considerando che la Spagna ha segnato 10 gol nei quarti di finale a due gare e la Francia ne ha segnati quattro nei suoi, il 47,62% è sottovalutato di almeno il 10%.

La finale della Nations League potrebbe essere una gara serrata

Sebbene ci aspettiamo che le semifinali della Nations League presentino molti gol, è probabile che la finale sia più contenuta. Anche i dati delle ultime tre finali della Nations League suggeriscono che potrebbe essere così. Due delle tre finali sono terminate con due o meno gol segnati. In effetti, il Portogallo ha segnato solo un gol per sconfiggere i Paesi Bassi nella finale del 2019.

Nel 2023, la finale è terminata senza gol dopo i tempi supplementari, con gli spagnoli che hanno vinto ai rigori contro la Croazia. Solo la finale del 2021 tra Francia e Spagna ha visto tre o più gol. Curiosamente, tutti e tre questi gol sono arrivati dopo 64 minuti. Questo dimostra che ogni finale della Nations League è stata tesa a modo suo.