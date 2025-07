Gli "Under" dovrebbero essere favoriti nel secondo turno preliminare dell'Europa League?

Conviene puntare sugli Under nel 2º Turno di Qualificazione dell'Europa League?

Le partite di andata del 1º Turno di Qualificazione dell'Europa League hanno registrato una media di soli 2,25 gol a partita, scesa a 2,13 nei match di ritorno.

Mercato dei marcatori sicuri Lottomatica NetBet Goldbet Levski Sofia vs Braga (Under 2,5 Gol) 1.85 1.82 1.85 Banik Ostrava vs Legia Varsavia (Under 2,5 Gol) 1.78 1.76 1.78 Lugano vs CFR Cluj (Under 2,5 Gol) 1.80 1.77 1.80 Besiktas vs Shakhtar Donetsk (Under 2,5 Gol) 1.85 1.81 1.85

Cosa abbiamo visto nel primo turno di qualificazione dell'Europa League?

Quello che abbiamo visto nel turno di qualificazione precedente dell'Europa League 2025/26 è stata la netta mancanza di gol segnati. La metà delle partite si è conclusa con due o meno gol segnati in ciascuna delle due gare del turno.

I numeri dei gol nel 1º Turno di Qualificazione sono stati anche fortemente influenzati da due anomalie: la schiacciante vittoria per 6-0 dello Shakhtar contro la squadra finlandese Ilves e l'intrigante sfida in due partite tra Celje e Saba, terminata 6-5 complessivamente a favore degli sloveni.

È interessante notare che ci sono stati più incontri a senso unico nel 1º Turno di Qualificazione – sulla carta – rispetto al sorteggio del 2º Turno di Qualificazione. I giganti polacchi, Legia Varsavia, sono passati solo di misura con un 2-0 complessivo contro la squadra kazaka Aktobe. Nel frattempo, il CFR Cluj ha aspettato la gara di ritorno per segnare tutti e tre i gol nella vittoria complessiva per 3-0 contro i piccoli ungheresi del Paksi.

Valutare le sfide del 2º Turno di Qualificazione per l'azione sui gol

Il 2º Turno di Qualificazione dell'Europa League riunisce otto vincitori e otto partecipanti del 1º Turno di Qualificazione. Tutte queste squadre si sono qualificate per questa fase terminando più in alto nei loro campionati nazionali o avendo coefficienti più forti.

Ogni incontro è molto più equilibrato rispetto al sorteggio del 1º Turno di Qualificazione. Ogni partita mette a confronto squadre con esperienze simili, siano esse vincitrici di coppe o piazzate tra le prime quattro nei campionati nazionali. Di conseguenza, ci sono poche squadre che sono nettamente superiori sulla carta.

Ci sono un paio di incontri di alto profilo che vedono protagonisti alcuni grandi club di calcio europei. I giganti turchi del Besiktas si scontrano con la squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk, mentre la compagine bulgara del Levski Sofia affronta la squadra portoghese del S.C. Braga, che la scorsa stagione ha concluso al quarto posto nella Primeira Liga.

Le partite di andata di questi incontri del 2º Turno di Qualificazione potrebbero presentare ancora meno occasioni da gol rispetto al 1º Turno di Qualificazione.

Gli incontri equilibrati spesso portano a una cautela tattica da entrambe le squadre. Entrambe le parti sanno che in sfide serrate, un singolo gol potrebbe decidere l'esito di una doppia sfida in un senso o nell'altro. Quando le squadre sono ben bilanciate, è anche comune che si annullino a vicenda, rendendo più difficile creare occasioni di alta qualità.

Nella maggior parte delle sfide in due partite, gestire la partita è anche piuttosto importante, specialmente durante la gara di andata. Se una squadra prende il vantaggio inaspettatamente, è probabile che adotti un approccio difensivo per mantenere il suo esiguo vantaggio piuttosto che spingere più giocatori in avanti.

Alcune squadre – specialmente quelle che giocano in trasferta nella gara di andata – tendono ad adottare un approccio ultra-difensivo e mirano a mantenere il punteggio in parità per avere una chance nella gara di ritorno in casa. Lo Shakhtar probabilmente utilizzerà questa tattica quando affronterà l'atmosfera intensa dello stadio da 42.000 posti del Besiktas giovedì sera.

Molte di queste squadre sono anche nel mezzo dei loro programmi di pre-stagione in vista della nuova stagione nazionale. La ruggine delle fasi iniziali può anche giocare un ruolo e vale la pena considerarla quando si scommette sui mercati dei gol dell'Europa League questa settimana.