Come la finestra di trasferimenti estiva ha influenzato le quote per il vincitore della Serie A

Quattro squadre hanno conquistato la Serie A nelle ultime sei stagioni. Il Napoli sarà la prima squadra a difendere il titolo dai tempi della Juventus nella stagione 2025/2026??

Il Napoli ha ingaggiato De Bruyne, Beukema, Lucca e Lang, migliorando notevolmente la propria rosa. Gli altri contendenti al titolo della Serie A si sono rafforzati?

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco deisiti scommesse con registrazione SPID.

Il Napoli di Conte può costruire sul suo trionfo in Serie A 2024/25?

Antonio Conte ha compiuto miracoli in Serie A. Ancora una volta, ha dimostrato il suo talento, portando il Napoli al suo quarto Scudetto in Serie A nel 2024/25. Hanno concluso al primo posto con un solo punto di vantaggio sull'Inter.

La loro difesa granitica ha concesso solo 27 gol in 38 partite, il che significa che il club partenopeo ha perso solo quattro partite in tutta la stagione. La finestra di trasferimento di quest'estate suggerisce che Conte è desideroso di rafforzare ulteriormente la sua squadra.

L'entusiasmante acquisto dell'ala del PSV Eindhoven, Noa Lang, ha catturato l'attenzione dei Partenopei. La rapida ala olandese ha impressionato nel calcio di club belga e olandese. Il suo trasferimento a Napoli è una ricompensa per la sua forma nelle ultime stagioni.

All'altro estremo della carriera, la leggenda del Manchester City, Kevin De Bruyne, si è unito ai campioni d'Italia con un accordo Bosman all'età di 34 anni. Il regista belga ha ancora molto da offrire. Inoltre, il suo contratto biennale, con un'opzione per un altro anno, significa che può giocare un ruolo significativo per Conte in attacco.

Il Napoli ha anche aggiunto alla sua linea d'attacco, avendo ingaggiato in prestito Lorenzo Lucca dall'Udinese. Il 24enne è destinato a sostituire Victor Osimhen, che si unirà definitivamente al Galatasaray quest'estate. Con i suoi 2 metri di altezza, Lucca rappresenta una seria alternativa fisica agli attaccanti esistenti del Napoli.

Il club ha speso la sua più grande tassa di trasferimento per il difensore centrale olandese Sam Beukema dai rivali della Serie A, il Bologna. È stato uno dei difensori centrali più impressionanti nel gioco con la palla nella scorsa stagione di Serie A, essendo anche dominante nel gioco aereo.

I mercati delle scommesse indicano che il Napoli ha la migliore possibilità, 33,33%, di vincere lo Scudetto 2025/26. Con giocatori come Lang, De Bruyne, Lucca e Beukema aggiunti alla rosa della scorsa stagione, è facile capire perché.

Esplorando la finestra di trasferimento estiva del resto della Serie A

Dato quanto l'Inter sia stata vicina a vincere lo Scudetto la scorsa stagione, non sorprende vederli attivamente firmare giocatori per aiutarli a riuscire nel 2025/26. L'ala brasiliana del Marsiglia, Luis Henrique, si è unita all'Inter. Inoltre, l'impressionante attaccante franco-ivoriano del Parma, Ange-Yoan Bonny, ha anche firmato un accordo del valore di oltre 20 milioni di sterline.

Inoltre, il promettente centrocampista croato Petar Sucic si è unito dalla Dinamo Zagabria. Tuttavia, il loro più grande acquisto estivo potrebbe essere Ademola Lookman. L'Inter è in trattative con l'Atalanta per ingaggiare l'ex attaccante dell'Everton.

Anche la Juventus è stata attiva nella finestra di trasferimento estiva, cercando di migliorare il quarto posto dello scorso anno. Hanno investito pesantemente per rafforzare la loro spina dorsale, con i difensori centrali Lloyd Kelly e Pierre Kalulu che si sono uniti da Newcastle e Milan. Stanno anche cercando più velocità e abilità dalle ali, con Nico Gonzalez che si unisce in un trasferimento di grande valore dalla Fiorentina.

Nel frattempo, Jadon Sancho del Manchester United sta anche valutando un trasferimento definitivo a Torino. Gonzalez e Sancho potrebbero cambiare significativamente le partite a livello di Serie A. La loro probabilità del 18,18% di vincere lo Scudetto 2025/26 potrebbe aumentare con l'arrivo di Sancho.

Al momento, il Milan non ha speso molto quest'estate. Il mediano Samuele Ricci è il loro principale acquisto dal Torino. Tuttavia, le sagge aggiunte dei veterani Luka Modric e Pietro Terracciano porteranno molta esperienza alla squadra di Massimiliano Allegri.

I Rossoneri hanno anche il vantaggio di non giocare in competizioni europee nel 2025/26. Ciò significa che possono concentrarsi completamente su un piazzamento tra i primi quattro la prossima stagione, dopo essere stati costretti ad accettare l'ottavo posto nel 2024/25.

Il nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha fatto un lavoro straordinario al suo precedente club, l'Atalanta. Il 67enne mirerà a ricostruire la squadra della Roma secondo il suo stile. Il centrocampista internazionale marocchino, Neil El Aynaoui, si è unito dal club di Ligue 1 Lens.

Tuttavia, questo è stato l'unico loro movimento di mercato finora quest'estate. Il promettente attaccante del Brighton & Hove Albion, Evan Ferguson, è desideroso di diventare il loro prossimo numero nove in prestito con un'opzione di acquisto definitivo. Ha sofferto di infortuni negli ultimi 18 mesi e rappresenta un rischio significativo per la Roma.

Infine, l'Atalanta inizierà la stagione come seri outsider per lo Scudetto. È incerto come affronteranno la vita dopo Gasperini. Nel frattempo, il possibile trasferimento di Ademola Lookman all'Inter indebolirebbe notevolmente la loro linea d'attacco. Il 27enne ha segnato 39 gol in 93 presenze per la Dea.