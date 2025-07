Quattro squadre neopromosse da tenere d'occhio nella giornata di apertura

È quasi ora che il calcio nazionale riprenda, e diverse squadre tornano nella massima serie dopo la promozione. Potremmo vedere sorprese nella giornata di apertura?

Abbiamo scelto alcune partite in Premier League, Serie A, La Liga e Ligue 1 dove una squadra appena promossa potrebbe sovvertire le aspettative. Diverse hanno una possibilità.

Squadre promosse nella giornata di apertura Lottomatica NetBet Goldbet Leeds United batte l'Everton 2.50 2.10 2.50 Sassuolo vs Napoli - Entrambe le squadre segnano 2.75 3.00 2.75 Levante segna 1 o 2 gol contro l'Alaves 1.65 1.72 1.65 Paris FC batte l'Angers 2.55 2.15 2.55

Squadre neopromosse nella giornata di apertura

Salire nella massima serie non è un'impresa facile, e abbiamo visto molte squadre lottare negli ultimi anni. Tuttavia, c'è spesso una squadra che sfida le probabilità nella giornata di apertura e parte bene, anche se le loro fortune potrebbero cambiare prima della fine della stagione.

Oggi guardiamo alle squadre in Premier League, Serie A, La Liga e Ligue 1 per risultati a sorpresa. La scorsa stagione, cinque delle 12 squadre promosse hanno evitato la sconfitta nella loro prima partita, e sei di loro hanno trovato la via del gol. Nessuno di questi campionati ha visto tutte e tre le squadre promosse sconfitte nella prima giornata.

Leeds di nuovo tra i grandi

Elland Road è di nuovo uno stadio di massima serie e sarà pieno quando l'Everton visiterà nella giornata di apertura. Il Leeds è stato fantastico in Championship, troppo forte per la divisione, e si è leggermente rafforzato durante l'estate. Si sentiranno sicuramente fiduciosi contro i Toffees.

Gli uomini di David Moyes hanno finito la scorsa stagione in modo forte, ma hanno avuto una campagna complessivamente difficile. Non è stato un mercato particolarmente movimentato per loro finora, e difficilmente riusciranno a sopraffare il Leeds. I Whites hanno perso solo una partita di campionato in casa in tutta la stagione 2024/25, quindi l'Everton deve stare attento.

L'accoglienza difficile di Sassuolo in Serie A

Il Sassuolo ha guadagnato la promozione in Serie A come campione della Serie B. L'hanno fatto con stile, finendo sei punti avanti con una differenza reti di +40. Solo una squadra nelle tre divisioni principali italiane ha segnato più dei loro 78 gol. Dopo i suoi 24 gol e assist nel 2024/25, Armand Laurienté sarà ansioso di dimostrare di avere ciò che serve al livello più alto.

Il Napoli è favorito, ovviamente, e con buone ragioni, dato che sono i campioni in carica. Tuttavia, i Neroverdi credono di poter creare problemi, specialmente in casa, e gli Azzurri non possono sottovalutarli.

Levante sente un'opportunità

Dopo tre stagioni lontano, il Levante torna in La Liga come campione della Segunda Division con 79 punti. Avevano la migliore differenza reti (+27) e finora sono riusciti a trattenere la maggior parte dei loro giocatori chiave. Restare su non sarà facile, ma hanno sicuramente il potenziale per farcela.

La giornata di apertura li vede affrontare l'Alaves, che è sopravvissuto per soli due punti la scorsa stagione, quindi i Blaugrana sentiranno un'opportunità. Hanno segnato in media 1,64 gol a partita la scorsa stagione, e i loro avversari hanno subito 48 gol in 38 partite, quindi la squadra ospite ha una vera possibilità.

L'inizio quasi perfetto del Paris FC

Il Paris FC ha mancato di poco il titolo la scorsa stagione, ma ha assicurato la promozione automatica finendo secondo, quattro punti avanti rispetto agli inseguitori. Stéphane Gilli ha trasformato la sua squadra in una vera forza, e hanno ricevuto una partita di apertura relativamente favorevole contro l'Angers al ritorno in Ligue 1. Sono passati 46 anni dall'ultima volta che erano una squadra di massima serie.

I loro avversari hanno appena evitato i play-off retrocessione la scorsa stagione, e hanno fatto poco per rafforzare la loro squadra da allora. I parigini, nel frattempo, hanno speso un po' di soldi e saranno ottimisti riguardo alle loro possibilità di evitare la retrocessione. Potrebbero essere in trasferta, ma, a differenza dei loro avversari, avranno un po' di slancio dalla loro campagna di promozione.