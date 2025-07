Il Siviglia in difficoltà rischia la retrocessione dalla Liga questa stagione?

Il Siviglia sta attraversando un periodo difficile fuori dal campo, poiché le preoccupazioni finanziarie stanno limitando i loro progressi. Le cose potrebbero peggiorare a tal punto da portarli alla retrocessione?

I Nervionenses hanno evitato di poco la retrocessione la scorsa stagione, e ci sono timori che potrebbero non essere così fortunati nel 2025/26.

La difficile stagione del Siviglia Lottomatica NetBet Goldbet Quote per la retrocessione 5.95 5.95 5.95 Perdere alla prima giornata 1.66 1.66 1.66

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse con registrazione SPID.

Il Siviglia è sull'orlo della retrocessione?

Quest'anno solare è stato difficile per il Siviglia. È costato il posto a García Pimienta, e le cose non sono andate molto meglio con il suo sostituto, Joaquín Caparrós, che ha terminato la stagione. Hanno vinto solo quattro delle 21 partite nel 2025, e la campagna 2025/26 li ha visti salvarsi per un solo punto alla fine.

Tuttavia, gran parte delle loro difficoltà derivano da problemi fuori dal campo. Non possono registrare nuovi acquisti e hanno il budget di trasferimento più basso del calcio spagnolo al momento. Il loro attuale tetto salariale è appena sotto i €680.000, più di tre volte inferiore a quello dell'Huesca, il club più povero della Segunda División (€2,5 milioni).

È anche più di dieci volte inferiore a quello dell'Espanyol, il penultimo club della Liga in questa particolare classifica. Questo li mette in una vera difficoltà per la nuova stagione, ma hanno abbastanza per combattere contro quelli intorno a loro quando la Liga tornerà?

Secondo i bookmaker, dieci squadre sono attualmente considerate più propense alla retrocessione, con i tre club promossi in cima alla lista. Real Oviedo, Elche e Levante si aspettano tutti di lottare ora che sono tornati nella massima serie. Tuttavia, i problemi del Siviglia, così come le limitazioni al reclutamento, significano che non sono affatto al sicuro.

Le difficoltà del Siviglia aumentano

Il club ha dovuto fare sacrifici per liberare un po' di denaro. Separarsi da Lucas Ocampos e Gonzalo Montiel ha certamente aiutato. Anche il ritiro di Jesús Navas e la fine dei prestiti di Valentín Barco e Kelechi Iheanacho hanno giocato un ruolo. Queste mosse hanno permesso loro di ingaggiare Akor Adams e Rubén Vargas, ma hanno aggiunto solo due agenti liberi quest'estate: Alfon Gonzalez e Gabriel Suazo.

Sono anche disposti a separarsi dal difensore chiave Loïc Badé per avere una migliore possibilità sul mercato. L'Aston Villa ha mostrato interesse per lui all'inizio di quest'anno. Anche Dodi Lukebakio è una risorsa preziosa, ma né lui né Badé sono disperati di andarsene.

I suddetti acquisti, Gonzalez e Suazo, non possono ancora essere registrati e, oltre a ciò, Tanguy Nianzou e Joan Jordán hanno subito infortuni. È una situazione piuttosto critica in cui si trovano i sette volte vincitori dell'Europa League.

Secondo i rapporti in Spagna, Almeyda affronterà la partita di apertura contro l'Athletic Bilbao con solo 14 o 15 giocatori della prima squadra tra cui scegliere. È ovviamente un problema immediato da affrontare, ma è probabile che i loro problemi si protrarranno. Potrebbe essere una stagione molto lunga per i Sevillistas.

Sul lato positivo, hanno ancora qualità nella loro rosa. La permanenza di Badé e Lukebakio non li aiuterà finanziariamente, ma sono buoni giocatori. Lo stesso vale per Juanlu, che potrebbe o meno essere destinato alla Serie A quest'estate.

Guardando la rosa sulla carta, il Siviglia è in una posizione migliore rispetto ad altri, soprattutto rispetto al trio promosso. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare rapidamente, e se non stanno attenti, potrebbero facilmente essere risucchiati nel mix. Allo stato attuale, dovrebbero essere in grado di evitare la retrocessione, anche se ci andranno molto vicini, ma è un pericolo reale.