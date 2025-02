In questo articolo i pronostici di Siviglia-Barcellona: quote e probabili formazioni del match della Liga

In questo articolo i pronostici della partita Siviglia-Barcellona, uno scontro cruciale nella corsa al titolo della Liga. I nostri esperti vedono i “blaugrana” nettamente favoriti.

Pronostici Siviglia-Barcellona: quote, scenario e probabili formazioni

Pronostici Siviglia-Barcellona

Parziale finale 2-2 a 2.10 su Betway

2 Squadra segna nei due tempi (Barcellona) a 2.00 su Snai

Robert Lewandowski segna in qualsiasi momento a quota 1.75 su William Hill

Come arrivano le due squadre alla partita: lo scenario

Questa partita ha implicazioni su entrambi i lati della classifica, con entrambe le squadre impegnate per obiettivi diversi. Il Siviglia si trova a metà classifica in una posizione di relativa sicurezza ma con una striscia negativa rischierebbe di essere risucchiato nella lotta per evitare la retrocessione: ecco perché la loro serie di quattro partite senza sconfitte è stata sicuramente importante.

Gli andalusi hanno, tra l’altro, perso solo una delle ultime nove partite casalinghe in Liga, quindi potrebbero sentirsi fiduciosi sulle loro possibilità tra le mura amiche. Dall'altra parte, il Barcellona sta lottando per la testa della classifica e sta provando a raggiungere le due squadre di Madrid in vetta alla Liga. I blaugrana hanno vinto le ultime due partite in Liga ma questi successi si inseriscono in una serie negativa di tre vittorie in dieci partite di campionato.

Probabili formazioni Siviglia-Barcellona

Siviglia: Nyland, Sanchez, Bade, Gudelj, Pedrosa, Saul, Lokonga, Sow, Lukebakio, Romero, Vargas.

Barcellona: Szczesny, Kounde, Araujo, Garcia, Balde, De Jong, Gavi, Pedri, Yamal, Lewandowski.

Il Barcellona proverà a dominare dall’inizio

La forma recente delle due squadre potrebbe far pensare ad una partita che sarà equilibrata ma si sa che quando il Barcellona trova il suo ritmo, è un avversario difficile da gestire. I blaugrana hanno uno storico positivo contro il Siviglia: non hanno perso negli ultimi 18 incontri disputati contro gli andalusi, vincendo anche le ultime 6 partite giocate contro di loro.

Nell’ultima partita si sono imposti per 5-1 chiudendo il primo tempo sul 3-0. In questa stagione il Barcellona ha chiuso il primo tempo in vantaggio 11 volte in questa edizione della Liga, di cui 5 in trasferta: quest’ultimo dato rappresenta il miglior risultato ottenuto in tal senso da una squadra in campionato. Delle 11 partite chiuse in vantaggio a primo tempo dalla squadra di Flick, 8 si sono concluse con una vittoria del Barcellona.

Scommessa 1: parziale finale 2-2 a 2.10 su Betway

Blaugrana implacabili sotto porta nelle sfide fuori casa

Il Barcellona ha segnato 32 gol fuori casa, dimostrando di essere dominante nelle gare in trasferta: nessuna squadra della Liga ha fatto meglio in tal senso. Con un attacco tra i più temibili, forse il più forte del campionato, il club catalano non è mai in difetto sotto porta: la squadra di Flick ha segnato in entrambi i tempi in 10 partite di campionato.

Di queste 10 partite a segno in entrambi i tempi 6 sono arrivate in gare disputate in trasferta, dato migliore in assoluto di questa Liga. Anche nella gara d’andata, finita 5-1, il Barcellona è riuscito a segnare in entrambe le occasioni.

Scommessa 2: Squadra segna nei due tempi 2 (Barcellona) a 2.00 su Snai

Lewandowski vuole continuare a segnare

Con quattro gol nelle ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni - più di quanti ne avesse fatti nelle sette precedenti - Lewandowski ha ritrovato la forma abituale.

Il fuoriclasse polacco tende a fare bene anche in trasferta, dove ha segnato 11 dei suoi 18 gol realizzati nella Liga: si tratta del giocatore che sino ad ora ha realizzato più goal fuori casa dell’intero campionato.

Scommessa 3: Robert Lewandowski segna in qualsiasi momento a quota 1.75 su William Hill