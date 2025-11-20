Come scommettere sulla Serie A in crisi da gol

L'attuale media di 2,22 gol a partita indica che la stagione 2025/26 potrebbe diventare la meno prolifica dall'espansione a 20 squadre.

C'è una siccità di gol in Serie A

La Serie A ha registrato 17 pareggi senza reti dopo 11 giornate, tanti quanti la Premier League, la Bundesliga e la Liga messe insieme. Finora, 16 delle 20 squadre hanno segnato meno di 15 gol, e tutte tranne sei stanno sottoperformando rispetto al loro xG. Al contrario, la stagione 2024/25 ha visto 54 gol a questo punto.

Basandosi sulle statistiche xG, ci si aspettava che le squadre in Serie A segnassero 22,59 gol in più. Inoltre, l'Inter è l'unica squadra in tutto il campionato ad avere una media di più di due gol a partita. I Nerazzurri sono in testa in quasi tutte le metriche importanti.

L'ultima volta che la stagione della massima serie italiana è terminata con una media inferiore a quella di quest'anno, 2,22 gol, è stata nel 1988/89, quando la media era di 2,11 gol. Va anche notato che quella stagione contava solo 18 squadre. Il basso numero di gol non è solo il risultato di una scarsa finalizzazione, poiché nessuna squadra ha una media di xG superiore a 1,93 per partita. Questo significa che non stanno creando abbastanza occasioni.

Ovviamente, i tifosi sperano di vedere un miglioramento, e la stagione è ancora alle fasi iniziali. Tuttavia, ci sono più centrocampisti tra i migliori marcatori del solito, e gli attaccanti devono iniziare a contribuire di più. La partenza di giocatori come il capocannoniere dell'anno scorso, Mateo Retegui, non ha aiutato, mentre la forma di altri non è stata all'altezza.

Come potrebbero scommettere i giocatori

L'attenzione principale è sull'Inter. La squadra di Cristian Chivu potrebbe avere lo stesso numero di punti della Roma ed essere in testa alla classifica solo per differenza reti, ma è chiaramente la squadra da battere. Non solo ha il più alto xG del campionato (1,93), ma lo sta anche superando (+0,43).

Sebbene la loro difesa sia stata incostante, hanno già tre giocatori che hanno segnato quattro o più gol. Poiché le altre squadre stanno lottando sia per segnare che per ottenere punti, l'Inter appare un forte contendente precoce. Segnare gol è essenziale per vincere le partite, e i Nerazzurri sono gli unici a segnare costantemente. Inoltre, sono anche una delle sole due squadre che non hanno ancora pareggiato.

Nel frattempo, la forma realizzativa dell'Inter rappresenta un forte argomento quando si tratta del capocannoniere. Il loro centrocampista, Hakan Çalhanoğlu, e Riccardo Orsolini del Bologna, attualmente guidano la corsa al Capocannoniere, ma altri non sono lontani. È altamente probabile che Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny segneranno molto in questa stagione per aggiungere al loro attuale totale di quattro ciascuno.

Altrove, ci sono alcuni incontri interessanti in arrivo a causa della generale mancanza di risultati decisivi nel campionato. Lunedì, il Torino ospita il Como in una partita tra due squadre che hanno già pareggiato complessivamente 11 partite in questa stagione. La squadra di casa ha pareggiato tre volte di fila, e i visitatori due, con quattro di quelle cinque partite terminate 0-0.

Un'altra partita da tenere d'occhio, anche se forse non per divertimento, è Hellas Verona vs Parma. Sono due delle squadre che segnano meno in Serie A, e anche tra le maggiori sottoperformanti in termini di xG. Il 64% delle loro partite è terminato con meno di 2,5 gol segnati, e questa partita potrebbe avere lo stesso esito.





