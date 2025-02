Serie A: chi è favorito tra Juventus e Milan nella corsa per un piazzamento nei primi quattro posti?

Dopo l'eliminazione bianconeri e rossoneri inseguono un arrivo tra le prime 4: ecco perché la squadra di Motta è favorita in questa corsa

La Juventus sino ad ora ha perso una sola volta in Serie A in questa stagione 24/25. Sebbene i tanti pareggi e i conseguenti punti lasciati via abbiano compromesso le loro possibilità di vincere lo scudetto, i bianconeri, grazie alla loro solidità hanno comunque ottime chance di arrivare tra le prime quattro.

Serie A: arrivo tra le prime 4 Snai Goldbet NetBet Juventus 1.55 1.60 1.60 Milan 3.75 3.75 4.50

Quote esatte al momento della pubblicazione e suscettibili di variazioni

Juve o Milan: chi è il miglior candidato per un piazzamento tra le prime quattro in Serie A?

Sia la Juventus che il Milan volevano raggiungere almeno gli ottavi di finale della UEFA Champions League in questa stagione. La Juve dopo la gara d’andata sembrava poter avere la meglio nel doppio confronto contro ilPSV ma ha clamorosamente finito con lo sprecare il vantaggio nella sfida di ritorno ad Eindhoven. Nel frattempo,anche il Milan è stato superato dal Feyenoord dopo aver giocato la maggior parte del secondo tempo della sfida di ritorno in dieci uomini.

Bianconeri e rossoneri hanno dunque detto addio alla Champions League e a questo punto la qualificazione alla prossima edizione del massimo torneo continentale è diventata la priorità assoluta per entrambe le squadre.

Il Milan è stato attivo nella finestra di trasferimenti di gennaio, portando cinque nuovi giocatori nel tentativo di ringiovanire una squadra che nella fase iniziale della stagione ha fatto fatica a vincere. Anche la Juventus si è mossa facendo quattro acquisti, sebbene tre di questi siano dei prestiti.

L'operazione più importante del Milan è stato quello dell'attaccante Santiago Gimenez dal Feyenoord. Con Tammy Abraham che non è riuscito a imporsi e a segnare con regolarità, l'arrivo di Gimenez è stato necessario per rinvigorire l’attacco. Nello stesso reparto è arrivato in prestito dal Chelsea anche Joao Felix, giocatore che negli ultimi anni ha faticato a trovare forma e costanza.

In tal senso l’operazione fatta dalla Juve con l’arrivo in prestito di Kolo Muani sembra più efficace rispetto a quella fatta dal Milan prendendo Joao Felix. Con 5 gol nelle prime 4 uscite l’attaccante francese sta dimostrando di adattarsi bene alla Serie A e di essere un’alternativa efficace a Dusan Vlahovic.

Perché la Juve ha più chance di arrivare al quarto posto rispetto al Milan

Sia il Milan che la Juve sono riuscite a battere in questa stagione l’Inter candidata allo scudetto: tra questi successi quello ottenuto di recente dai bianconeri sulla squadra di Simone Inzaghi è il più significativo.

Nonostante l'imminente ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV, la Juve ha offerto una grande prestazione domenica sera, tirando ben otto volte in porta rispetto alle due dell’Inter. I bianconeri alla fine hanno vinto meritatamente 1-0, con il gol decisivo di Francisco Conceicao nella ripresa.

È più difficile invece prendere come riferimento la vittoria del derby del Milan contro l'Inter dello scorso settembre. In realtà, è meglio esaminare il pareggio 1-1 in casa contro l'Inter all'inizio di febbraio. La squadra di Sergio Conceicao ha mantenuto un vantaggio di un gol a lungo ma alla fine ha subito il gol del pareggio al 93°, buttando dunque via due preziosi punti nella lotta per i primi quattro posti.

La Juve, inoltre, ha avuto il sopravvento sul Milan nella loro sfida a metà gennaio, quando ha vinto per 2-0 all'Allianz Stadium con due gol segnati nella ripresa. Sebbene nessuno dei nuovi acquisti di gennaio del Milan fosse in squadra in quell’occasione, quel match ha dimostrato comunque che la Juve in Serie A ha la solidità e la consistenza per fare risultato quando conta.

Parlando delle performance difensive, i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata in quasi la metà (48%) delle partite di campionato. Inoltre, hanno anche segnato per primi in più di due terzi (68%) delle loro partite, molto di più rispetto alla media della Serie A, che si assesta al 46%.

Rispetto al Milan la Juve ha anche dimostrato una maggiore resilienza, pareggiando l'88% delle partite in cui si è trovata in svantaggio, contro il 64% dei rossoneri.

Sebbene acquisti come quelli di Gimenez, Felix e Kyle Walker facciano notizia, probabilmente non saranno comunque sufficienti a spodestare la Juve dalla loro posizione.