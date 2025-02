Con l’acquisto di Gimenez il Milan riuscirà ad arrivare tra le prime 4 in Serie A?

Serie A: quote stagionali bet365 Betway Betflag Milan tra le prime 4 5.50 4.00 3.00 Inter campione d’Italia 1.72 1.80 1.80 Napoli campione d’Italia 2.25 2.15 2.25

Quale squadra di Serie A si è rinforzata maggiormente in questa sessione di mercato?

Con la chiusura del mercato i club di Serie A non possono più acquistare giocatori, al netto di quelli svincolati.

Una delle domande più grandi è su quale sia la squadra del massimo campionato italiano ad essersi maggiormente rinforzata.

In alta classifica il Napoli ha venduto Kvicha Kvaratskhelia al Psg, in un affare da 70 milioni di euro che rappresenta la cessione più remunerativa di questa sessione di mercato in Serie A. In molti si chiedono se questa cessione possa aver ridotto le chance dei partenopei di vincere lo Scudetto.

Il Milan invece è stato uno dei club più attivi in entrata acquistando ben sei giocatori. Tra questi ci sono il terzino della nazionale inglese ed ex Manchester City Kyle Walker e l’attaccante proveniente dal Feyenoord Santiago Gimenez. Quest’ultimo, pagato 35 milioni di euro, è stato l’acquisto più costoso della Serie A in questo mercato.

Il Milan ha riacceso le speranze di un arrivo tra le prime 4?

A inizio febbraio il Milan arriva a 7 punti di distanza dalla Lazio quarta, ma con una partita in meno rispetto ai biancocelesti. Nonostante questo gap dopo il mercato di gennaio c’è tanto ottimismo sulle possibilità da parte dei rossoneri di arrivare tra le prime 4 in A.

Questo perché i nuovi acquisti arrivano in una fase nella quale le dirette concorrenti stanno avendo un calo di rendimento. Atalanta, Lazio, Juventus e Fiorentina infatti hanno avuto un calo della media punti iniziale. La media punti dei biancocelesti nelle ultime 8 partite è di 1.38 mentre quella della Fiorentina addirittura è di 1.00.

Di contro la media del Milan nelle ultime partite è di 1.63 punti: potenzialmente questo significa che i rossoneri possono colmare le distanze laddove i nuovi acquisti si integrino trovando presto la forma migliore.

Il rendimento offensivo del Milan è stato peggiore rispetto a quello delle concorrenti. I rossoneri hanno la stessa differenza reti della Lazio (+ 9) ma i biancocelesti hanno segnato sette goal in più. Per migliorare le performance in attacco il Milan ha comprato Santiago Gimenez dal Feyenoord.

Gimenez ha mostrato una forma strepitosa in questa stagione con una media di una rete a partita in Champions League a cui si aggiungono 7 reti in 11 partite di Eredivisie.

L’attaccante attualmente titolare al Milan, Tammy Abraham ha una media di 2.07 tiri a partita sui 90 minuti e di 0.98 tiri nello specchio sempre sui 90 minuti. I dati di Gimenez in tal senso sono di 3.29 tiri a partita e di 1.76 nello specchio della porta: il Milan spera che possa partire subito forte.

Anche il fantasista esterno Joao Felix è arrivato al Milan, in prestito dal Chelsea, per aumentare le opzioni offensive della squadra rossonera. La squadra guidata da Conceição mira a colmare la distanza con la Lazio sperando che nel frattempo la Juventus continui a perdere punti.

La partenza di Kvaratskhelia è una grande notizia per l’Inter in ottica scudetto?

Kvicha Kvaratskhelia nei suoi due anni e mezzo al Napoli è stato uno dei giocatori più importanti della squadra partenopea e il suo soprannome “Kvaradona” era in tal senso emblematico. Il georgiano era uno dei giocatori più amati: questo non sorprende considerando il suo bottino di 28 goal in 85 partite e le grandi giocate che ha fatto vedere dal suo arrivo in azzurro nel 2022 dalla semisconosciuta Dinamo Batumi.

Kvaratskhelia ha lasciato il club azzurro a gennaio per trasferirsi al Psg, che gli ha offerto uno stipendio più alto rispetto a quello di 1,8 milioni di euro percepito al Napoli. La partenza di Kvara, il cui vuoto è stato colmato con l’acquisto di Noah Okafor dal Milan, ha lasciato molta delusione nel tecnico del Napoli Antonio Conte.

Ad ogni modo le probabilità dell’Inter di vincere lo Scudetto sembrano aumentate nonostante una sessione di mercato priva di grandi colpi. Il Napoli ha perso una stella nonché un giocatore che prima della sua partenza si collocava tra i primi posti delle statistiche sui tiri in porta e sulle occasioni create in Serie A.

La forza dell’Inter potrebbe risiedere proprio nella stabilità tecnica e Simone Inzaghi ha fiducia nel nucleo forte della sua squadra. L’unico nuovo innesto, Nicola Zalewski, ha dimostrato di poter essere affidabile nei momenti cruciali servendo l’assist del pareggio a De Vrij nel derby contro il Milan. L’Inter ha perso una sola volta in questa stagione ed ha tre punti di distanza dal Napoli ma con una gara in meno.

La squadra di Inzaghi resta la favorita per lo Scudetto con i bookmaker la danno con una quota inferiore rispetto a quella del Napoli. Se l’Inter dovesse riuscire a portare a casa il massimo dei punti dalle due sfide contro la Fiorentina e dalle successive gare contro Juventus e Genoa, arriverebbe nelle condizioni migliori allo scontro diretto del 2 marzo allo stadio Maradona.