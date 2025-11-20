Come scommettere sull'Atalanta dopo l'arrivo di Paladino

La nuova Atalanta di Palladino non trova i tre punti da sette giornate. Ecco l'analisi e come scommettere sulla "Dea" a partire dalla sfida a Napoli.

Sabato a Napoli debutterà la nuova Atalanta di Palladino

L'anticipo di sabato alle ore 20.45 a Napoli vedrà l'esordio di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Che è in cerca di riscatto dopo le prime due sconfitte in questa Serie A – lo 0-1 a Udine seguito dallo 0-3 contro il Sassuolo – e soprattutto dopo 13 punti in undici giornate.

13 sono anche i gol segnati in questo campionato, a fronte di undici subìti. Questo è il bilancio della gestione di Ivan Juric, che predilige un'attenzione alla solidità difensiva con un pressing estremo, di cui ha fatto le spese il gioco offensivo. Come ha dimostrato a Monza prima e a Firenze poi, l'arrivo di Palladino – già accostato alla "Dea" in estate – rappresenta una netta inversione di rotta.

Questo perché, coerente con i suoi trascorsi da ala, è un fautore del gioco ad alta intensità. Che a sua volta si traduce in rotazioni costanti, recuperi della palla rapidi e una superiorità tattica. Una filosofia da gioco a viso aperto, dunque, che inevitabilmente porterà agli incrementi degli Expected Goal For (xGF) e degli Expected Goal Against (xGA).

Cosa significa il passaggio dal 3-4-2-1 con Juric al 4-3-3 di Palladino

Al Maradona, l'Atalanta per la prima volta in questa stagione si presenterà con il 4-3-3. In tutto ciò, Palladino permetterà a un Charles De Ketelaere finora impiegato sulla trequarti, ad Ademola Lookman e a Gianluca Scamacca di massimizzare la loro efficacia. Quantomeno sulla carta, questo tridente dovrebbe molto più spesso mettere in difficoltà le retroguardie avversarie.

Allo stesso tempo, la nuova Atalanta di Palladino deve stare attenta a non concedere troppi spazi e ad evitare gli errori in costruzione. Altrimenti, gli orobici – che attualmente in Serie A viaggiano a una media di un gol per gara – rischiano di concederne troppi su errori individuali. Il che, ovviamente, giocherebbe soprattutto a favore di formazioni che eccellono nelle ripartenze veloci.

Ma cosa significa questo per le scommesse sui singoli incontri? Da che mondo è mondo, l'unione di una spinta offensiva esasperata e di errori in fase di costruzione rende plausibili i segni "Goal" e "Over 2.5". È sempre opportuno valutare le varie opzioni di gara in gara, ma vale la pena tenere d'occhio anche la combinazione di questi due mercati.

E per gli amanti delle scommesse sui risultati esatti, i pronostici più plausibili sono quelli aperti. Vale a dire: 2-1, 3-1, 2-2 ecc.

Le opzioni realistiche sulle marcature dell'Atalanta

Un vantaggio innegabile per Palladino è che il neotecnico orobico, nella trasferta al Maradona, potrà disporre di quasi tutta la rosa. Fa eccezione solo il difensore Mitchel Bakker, fermo ai box da fine luglio a causa della rottura del crociato. Il debutto ufficiale dell'olandese con l'Atalanta è previsto a febbraio.

Per questo motivo, il tecnico ex Monza e Fiorentina potrà optare da subito per la formazione tipo. E dunque orchestrare le rotazioni e l'aggressività a centrocampo, che a sua volta dovrebbero permettere a De Ketelaere, Lookman, Scamacca – oltre che a Nikola Krstovic – di esprimersi al meglio.

Per questi motivi, varrà la pena seguire sia i mercati "Ademola Lookman marcatore o sostituto" e "Ademola Lookman marcatore XXL". E lo stesso discorso vale per le opzioni "Gianluca Scamacca marcatore o sostituto" e "Gianluca Scamacca marcatore XXL". Come è tutt'altro che da escludere che potranno aumentare le possibilità di vedere timbrare il cartellino di Krstovic e, ovviamente, De Ketelaere.

Le chances nella corsa per il quarto posto

L'Atalanta non solo è reduce dalle sconfitte contro Udinese e Sassuolo, ma anche da complessivamente sette turni in Serie A a secco di vittorie. Dopo il 4-1 contro il Lecce seguito a stretto giro dal 3-0 sul campo del Toro, aveva infatti inanellato cinque pareggi.

Questo si è inevitabilmente ripercosso anche nelle quote nei mercati "Squadra nelle prime 4" e "Tra le prime 4". Se prima questa opzione valeva 5.5 volte la posta, ora le quote oscillano tra 8.00 e 10.00. Questo vuol dire che i principali bookmaker – nonostante il tredicesimo posto – non escludono il tagliando per la prossima Champions.