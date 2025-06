Scommesse sugli ottavi di finale del Mondiale per Club: chi vincerà?

Mondiale per Club

Molti dei soliti sospetti sono nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo per Club 2025, ma l'incontro tutto brasiliano ha catturato la nostra attenzione.

Quote degli Ottavi di Finale della Coppa del Mondo per Club 2025 Lottomatica Netbet Goldbet Botafogo batte Palmeiras 3.55 3.35 3.55 Chelsea batte Benfica 2.05 2.10 2.05 PSG batte Inter Miami 1.22 1.21 1.22 Flamengo pareggia con Bayern Monaco 3.90 3.90 3.90 Inter pareggia con Fluminense 3.55 3.45 3.55 Man City batte Al Hilal 1.30 1.31 1.30 Real Madrid batte Juventus 1.65 1.64 1.65 Borussia Dortmund batte CF Monterrey 1.75 1.75 1.75

Il nostro esperto di scommesse calcistiche ritiene che la partita tra Palmeiras e Botafogo sia sottovalutata dai bookmaker, mentre altre squadre brasiliane potrebbero dare battaglia.

Botafogo mantiene la buona forma contro il Palmeiras

Secondo i mercati delle scommesse, il Palmeiras è il favorito per vincere l'incontro tutto brasiliano degli ottavi di finale contro il Botafogo. Palmeiras vs Botafogo è una delle rivalità più intense del calcio brasiliano, con il Botafogo che ha vinto la Serie A nel 2024.

Il Botafogo è imbattuto negli ultimi cinque incontri ufficiali con il Palmeiras, quindi siamo felici di sostenere una vittoria del Botafogo qui a una sorprendente probabilità di solo 30,30%.

La serie senza vittorie del Benfica contro le squadre inglesi continua

Il Chelsea sarà molto fiducioso di avanzare ai quarti di finale della Coppa del Mondo per Club 2025. I loro avversari portoghesi, il Benfica, non hanno battuto una squadra inglese dal 2014 e hanno perso tutti i precedenti scontri con i Blues.

Il Benfica non dovrebbe essere sottovalutato dopo la sorprendente vittoria sul Bayern Monaco, ma il Chelsea ha più armi nel suo arsenale per assicurarsi la vittoria.

Il PSG prevale senza l'infortunato Dembélé

I vincitori della Champions League 2024/25, il Paris Saint-Germain (PSG), saranno pieni di fiducia mentre si preparano ad affrontare l'Inter Miami nel loro ottavo di finale. Il palcoscenico è pronto per la reunion del PSG con Lionel Messi, anche se la squadra di Luis Enrique dovrà fare a meno dell'attaccante infortunato Ousmane Dembélé.

Tuttavia, le debolezze difensive dell'Inter Miami saranno sicuramente esposte da giocatori come Doue, Kvaratskhelia e compagni.

Il Flamengo difensivamente solido porta il Bayern ai supplementari

La sconfitta del Bayern contro il Benfica nella recente partita del girone ci ha portato a rivedere le nostre aspettative sui giganti tedeschi. Il loro ottavo di finale contro gli attuali leader della Serie A brasiliana, il Flamengo, non sarà facile.

Il Flamengo ha subito solo quattro gol in 11 partite di Serie A e ha concesso solo due reti nelle tre partite della Coppa del Mondo per Club finora. Crediamo che il Flamengo possa fare abbastanza per portare il Bayern ai supplementari, dove la partita diventa più una lotteria.

Il Fluminense gioca tutti i 120 minuti contro l'Inter

La squadra brasiliana del Fluminense ha fatto abbastanza per uscire dal girone con due pareggi a reti inviolate e una vittoria. Il loro pareggio a reti inviolate con il Borussia Dortmund è un risultato notevole, soprattutto considerando che i brasiliani hanno effettuato più tiri e calci d'angolo rispetto ai loro avversari tedeschi.

Pensiamo che potrebbero essere avversari difficili per l'Inter, che ha avuto bisogno di un cartellino rosso per il River Plate per vincere la loro ultima partita del girone. Scommettere su un pareggio nei tempi regolamentari sembra essere la scelta di valore qui.

Il Man City supera facilmente l'Al Hilal

L'Al Hilal ha chiuso al secondo posto nel Gruppo H, davanti al RB Salisburgo, il che è un solido risultato per la squadra saudita. Il loro tempo nella competizione è destinato a essere interrotto negli ottavi di finale, mentre si scontrano con il Manchester City di Pep Guardiola.

Gli uomini di Guardiola hanno concluso la fase a gironi con un record del 100%, segnando 13 gol e subendone solo due. Non renderanno facile la vita all'Al Hilal martedì.

Il Real Madrid ottiene una vittoria significativa sulla Juve

Dopo la sconfitta per 5-2 della Juventus contro il Manchester City, i giganti italiani devono affrontare uno degli avversari più difficili degli ottavi di finale, il Real Madrid. Il Real ha facilmente dominato il Gruppo H, vincendo due partite e pareggiandone una, subendo solo due gol.

Le vittorie della Juve contro Al Ain e Wydad AC sono state di routine, quindi affrontare la squadra di Xabi Alonso sarà un grande salto di qualità. La Juve ha faticato a gestire il gioco dinamico del Man City giovedì, e ci aspettiamo un esito simile contro il Real.

Il Dortmund ha troppo per i messicani

Il Borussia Dortmund ha dominato il Gruppo F con due vittorie e un pareggio. Hanno segnato solo cinque gol in tre partite, ma la loro difesa avara ha concesso solo tre gol. La squadra messicana del CF Monterrey non era prevista per qualificarsi dal Gruppo E, ma ha conquistato il secondo posto davanti al River Plate.

Il Monterrey ha subito solo un gol nella fase a gironi, ma Serhou Guirassy, Julian Brandt e il nuovo acquisto Jobe Bellingham del Dortmund dovrebbero avere troppa potenza e creatività per i Rayados da gestire.