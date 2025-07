Quali sono le quote più interessanti nelle semifinali degli Europei 2025?

Le Lionesses dell'Inghilterra hanno un'incredibile opportunità di raggiungere due finali europee consecutive, e abbiamo individuato una scommessa interessante per la loro semifinale.

La squadra di Sarina Wiegman è imbattuta nelle ultime cinque sfide contro l'Italia, ma entrambe le squadre hanno segnato in cinque delle loro ultime sei partite.

Mercati delle Semifinali degli Europei 2025 Lottomatica NetBet Goldbet Inghilterra batte Italia & Entrambe le squadre segnano (Sì) 3.30 3.30 3.30 Alessia Russo Marcatrice in Qualsiasi Momento 2.50 2.50 2.50 Germania vs Spagna (Pareggio) 4.20 4.20 4.20 Alexia Putellas Marcatrice in Qualsiasi Momento 3.60 3.60 3.60

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse con SPID.

Quote e scommesse per la semifinale tra Inghilterra e Italia Femminile

Le Lionesses dell'Inghilterra sono state piuttosto fortunate ad arrivare in semifinale degli Europei 2025. La squadra di Sarina Wiegman era sotto di due gol contro la Svezia nel quarto di finale, e giustamente. Le Lionesses erano seconde su ogni pallone vagante e sembravano fuori ritmo, incapaci di gestire la fisicità e la direzione diretta della Svezia.

Tuttavia, l'Inghilterra ha mostrato un incredibile spirito e determinazione per rimontare nelle fasi finali del secondo tempo. Due gol in pochi minuti hanno permesso all'Inghilterra di pareggiare a dieci minuti dalla fine. La partita è andata ai tempi supplementari e ai rigori obbligatori. Nonostante molti tiri dal dischetto nervosi, le Lionesses alla fine hanno prevalso raggiungendo le ultime quattro.

Il progresso è ciò che conta nel calcio. L'Inghilterra Femminile è ora tra le ultime quattro, dove affronterà l'Italia, che sulla carta dovrebbe essere un avversario più debole della Svezia. L'Italia è al 13° posto nel ranking mondiale femminile, mentre la Svezia è attualmente sesta, solo un posto sotto le Lionesses.

Guardando i dati degli scontri diretti, le Lionesses non hanno perso contro l'Italia dal Cyprus Women's Cup nel 2012. L'Italia ha anche sconfitto le Lionesses agli Europei 2009, quando l'Inghilterra è rimasta in dieci. L'ultimo scontro dell'Inghilterra con l'Italia si è concluso con una vittoria amichevole per 5-1 lo scorso febbraio.

Tuttavia, i clean sheet sono stati rari: l'Inghilterra ha mantenuto la porta inviolata solo in due degli ultimi otto incontri con l'Italia, a partire dal 2009. Le Lionesses hanno anche subito gol in tutte le partite tranne una delle quattro giocate finora in questo torneo Euro 2025. Anche i modesti avversari gallesi nella fase a gironi sono riusciti a segnare.

Ecco pronostichiamo che l'Inghilterra vincerà nei 90 minuti, coprendo anche il fatto che l'Italia segnerà. Attualmente, questa possibilità è disponibile con una probabilità del solo 30,30%. Questo sembra incredibilmente basso, data la differenza di classe tra Inghilterra e Italia sulla carta e la propensione delle Lionesses a concedere gol in questo torneo.

Prevediamo anche che Alessia Russo segnerà in qualsiasi momento in questa semifinale con una probabilità del solo 40%. La stella dell'Arsenal Women ha segnato solo una volta in quattro partite finora, che è al di sotto del suo attuale tasso di realizzazione del 43,63% per le Lionesses. Russo è stata una minaccia costante nella maggior parte delle partite ed è in attesa di un gol.

Possono le tedesche fermare le inarrestabili spagnole nelle ultime quattro?

È ancora piuttosto sorprendente che la squadra femminile tedesca sia ancora in competizione. Dopo l'espulsione di Kathrin Hendrich, le otto volte campionesse europee sono state costrette a giocare con dieci giocatrici per oltre 80 minuti del loro quarto di finale con la Francia. Il pareggio al 25° minuto di Sjoeke Nusken ha dato alle tedesche qualcosa a cui aggrapparsi dopo essere andate in svantaggio all'inizio – e l'hanno fatto.

La portiera tedesca, Ann-Katrin Berger, è stata straordinaria in porta dall'inizio alla fine. Ha effettuato una serie di parate eccezionali per tenere a bada la Francia. Berger ha anche realizzato la parata del torneo per evitare un imbarazzante autogol. Le tedesche hanno lottato fino ai tempi supplementari e alla fine hanno vinto in un drammatico rigore. Ancora una volta, Berger è emersa come l'eroina, realizzando la parata decisiva per assicurarsi una vittoria ai rigori per 6-5.

Le avversarie della semifinale della Germania sono la Spagna, che è stata in forma irresistibile finora in questo torneo. Hanno segnato 16 gol in quattro partite, subendo solo tre gol nel processo. La squadra femminile della Spagna è la grande favorita per i bookmaker per battere la Germania nei tempi regolamentari e raggiungere la finale.

Guardando le classifiche mondiali femminili, è difficile capire perché siano così fortemente favorite rispetto alle tedesche. C'è poca differenza tra le due nazioni nelle classifiche, con la Spagna al secondo posto e la Germania al terzo. La Germania è anche imbattuta nei suoi ultimi sette scontri con la Spagna, e ha mantenuto la porta inviolata in sei di quei sette incontri.

Data la risolutezza dimostrata dalle tedesche contro la Francia, hanno la solidità e la forma difensiva per tenere a bada le spagnole. La Germania ha battuto la Spagna 2-0 agli ultimi Europei, e ha anche ottenuto una vittoria di misura per 1-0 alle Olimpiadi dell'estate scorsa. Quindi, le tedesche hanno la storia dalla loro parte.

È difficile ignorare quanto bene stiano giocando le spagnole, tuttavia, motivo per cui non possiamo scommettere sulla sconfitta della Spagna nei 90 minuti. La partita potrebbe essere in parità dopo 90 minuti ed entrare nei tempi supplementari.

La sensazione spagnola, Alexia Putellas, è stata in forma imperiosa finora in questo torneo. Ha segnato tre gol e fornito quattro assist. Putellas ha parlato ai media spagnoli, affermando di star giocando il miglior calcio della sua carriera fino ad oggi. La vincitrice del Pallone d'Oro Femminile 2021 e 2022 ha un tasso di realizzazione del 27,62% per il suo paese.

I mercati delle scommesse attualmente danno una probabilità del 27,78% che Putellas segni in qualsiasi momento. Tuttavia, data la sua suprema fiducia e il suo carisma in campo, crediamo che la probabilità che Putellas segni sia molto maggiore del suo tasso di realizzazione storico. Ecco perché scommettiamo che troverà la rete a Zurigo.