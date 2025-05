Come scommettere sulle finali europee prima dei tre grandi match

Finali europee spesso con pochi gol nel 1º tempo o supplementari: aspetti chiave da considerare nelle scommesse.

Spieghiamo perché potrebbe essere necessario il tempo supplementare nelle finali di Champions League ed Europa League e perché la finale di UECL di quest'anno potrebbe rompere le tendenze recenti.

Mercati di Scommesse UCL/UEL/UECL Lottomatica NetBet Goldbet Pareggio (PSG vs Inter) 3.30 2.10 3.30 Entrambe le squadre a segno no (PSG vs Inter) 2.00 3.00 2.00 Tottenham vince ai rigori (Tottenham vs Manchester United) 11.0 11.0 11.0 Manchester United vince ai rigori (Tottenham vs Manchester United) 10.0 10.0 10.0 Chelsea alza il trofeo UECL (Real Betis vs Chelsea) 1.37 1.37 1.37 Over 2.5 gol (Real Betis vs Chelsea) 2.10 2.10 2.10

Tendenze di scommessa da osservare per la finale di Champions League

Con il Paris Saint-Germain (PSG) a caccia del primo trofeo di Champions League nella storia del club e l'Inter in cerca del secondo trionfo in 60 anni, c'è molto interesse neutrale per la finale di questa stagione. Se stai pensando di scommettere sulla partita, ci sono diversi aspetti da considerare basati sulle tendenze storiche dell'era moderna della Champions League.

Nelle ultime sei finali consecutive di UCL, le partite sono terminate con due o meno gol segnati. Infatti, "Entrambe le Squadre a Segno No" ha prevalso in tutte e sei le partite.

Nessuna squadra ha segnato più di un gol nel primo tempo di una finale di Champions League dal 2017, nella finale tra Real Madrid e Juventus. Con la pressione che pesa sui giocatori nelle fasi iniziali, puntare sul secondo tempo per vedere più gol potrebbe essere una strategia vincente.

Anche i tempi supplementari e i rigori sono comuni. Quattro delle ultime dieci finali di UCL sono andate ai tempi supplementari, e tre delle ultime 19 finali sono state decise ai rigori. Se riesci a trovare quote in cui la probabilità di un pareggio dopo 90 minuti è inferiore al 40%, potrebbe essere un'opportunità di valore.

Angoli di scommessa per la finale di Europa League

La finale di Europa League 2024/25 ha attirato più interesse del solito poiché coinvolge due squadre della Premier League. Nonostante le loro deludenti rispettive campagne di campionato, il Manchester United e il Tottenham hanno la possibilità di vincere un trofeo a Bilbao e garantirsi un posto nella prossima Champions League.

Da quando l'Europa League ha sostituito la Coppa UEFA nel 2009, ci sono state tre finali tra squadre della stessa nazione. In generale, queste sono state in gran parte partite a senso unico. L'Atletico Madrid ha superato il Bilbao 3-0 nel 2012, mentre il Chelsea ha travolto i rivali londinesi dell'Arsenal con un 4-1 nel 2019. La finale del 2011 tra i rivali portoghesi Porto e Braga è stata una partita più tattica, decisa da un solo gol.

Sembra esserci anche una tendenza crescente per le finali di Europa League che entrano nei tempi supplementari e ai rigori. Cinque delle ultime dieci finali sono andate ai tempi supplementari, e le ultime tre finali consecutive sono state decise ai rigori. Le statistiche mostrano anche che il numero di gol nelle finali di UEL sta diminuendo. Mentre il 70% delle finali ha visto tre o più gol tra il 2009 e il 2018, l'80% è terminato con meno di 2.5 gol.

Qual è l'approccio migliore per scommettere sulla finale di Conference League?

La terza competizione per club europei è relativamente nuova, essendo iniziata nel 2021/22. Tuttavia, ci sono alcune tendenze iniziali interessanti da considerare per scommettere sulla finale di UECL di questa stagione tra Real Betis e Chelsea.

In primo luogo, tutte e tre le precedenti finali di Conference League sono terminate a reti inviolate nel primo tempo. Questo non sorprende, considerando il coinvolgimento di squadre italiane e greche note per i loro sistemi difensivi strutturati.

Tuttavia, i finalisti di questa stagione sono stati due delle squadre più divertenti nella UECL. Il 65% delle loro partite è terminato con tre o più gol segnati, superando la media della competizione del 53%. Quasi tre quarti (70%) delle loro partite hanno visto entrambe le squadre segnare, il che è ben al di sopra della media della competizione del 47%.

La finale a Wroclaw potrebbe essere un'eccezione, e potremmo assistere a una partita più aperta, da una parte all'altra.

Vale anche la pena notare che due dei precedenti vincitori della Conference League avevano una grande esperienza nei club europei. Sia la Roma che il West Ham hanno beneficiato di allenatori o giocatori esperti con una vasta conoscenza del calcio europeo o internazionale. Questo potrebbe giocare a favore del Chelsea, poiché ha già sei titoli di club europei contro zero del Real Betis.