Il Bologna vola: può arrivare tra le prime 4 in Serie A?

Sebbene la vittoria contro la Lazio sia stata impressionante, il Bologna ha una serie di partite difficili in arrivo

La squadra allenata da Vincenzo Italiano è attesa da un calendario difficile visto che affronterà le prime tre della classe in Serie A dal 7 al 20 aprile.

Il Bologna in questo frangente è salito al quarto posto, superando una Juventus in difficoltà dopo la vittoria per 5-0 contro la Lazio. La loro forma è destinata a rimanere tale o il calendario è stato favorevole?

Piazzamento tra le prime 4 in Serie A Lotomattica NetBet GoldBet Juventus 1.44 1.45 1.45 Lazio 4.00 4.05 4.00 Bologna 7.00 7.00 7.50 Roma 13.00 12.50 13.00

La corsa per il 4° posto in Serie A è ora aperta

La corsa per il quarto posto che vale la qualificazione per la prossima Champions League UEFA si sta infiammando e sta diventando affascinante quanto la lotta per lo Scudetto.

Ci sono sei squadre che hanno ancora chance di assicurarsi il quarto posto in Serie A. Solo un mese o due fa, sembrava una corsa a due tra Juventus e Lazio, ma squadre come Bologna e Roma stanno recuperando terreno. Il Bologna è addirittura passato al quarto posto, con nove partite ancora da giocare.

Il Bologna ha una media di 2,38 punti a partita negli ultimi otto incontri di campionato. Questo rendimento è stato superato solo da quello della Roma (2,75 punti a partita).

I giallorossi sono imbattuti dal 15 dicembre, con gli uomini di Claudio Ranieri che hanno vinto otto delle ultime nove partite di Serie A.

I rivali cittadini della Lazio, hanno, invece visto il loro rendimento calare notevolmente. Hanno una media di appena 1,50 punti a partita negli ultimi otto incontri. Dal periodo delle festività natalizie, hanno ottenuto solo quattro vittorie su 12 partite.

Anche la Juventus, che aveva perso solo una volta in 27 partite, ha appena subito due sconfitte consecutive in campionato contro Fiorentina (un'altra rivale nella corsa al quarto posto) e Atalanta. Quest'ultima è stata una pesante battuta d'arresto con un netto 4-0 subito che ha praticamente posto fine alle speranze di titolo dei bianconeri.

Attualmente, solo sei punti separano il Bologna, quarto, dal Milan, nono. Qualsiasi di queste sei squadre potrebbe ancora mettere insieme una serie di risultati utili e conquistare un posto nella Champions League 2025/26.

Perché il Bologna sembra essere indietro nella corsa ad un piazzamento tra le prime 4

Solo Inter e Juventus hanno perso meno partite in Serie A rispetto al Bologna questa stagione. Tuttavia, non crediamo che alla lunga i felsinei possano arrivare tra le prime 4. .

Un grande problema è il calendario delle prossime partite del Bologna dopo l'ultima pausa internazionale.

Dopo il rientro dalla sosta, che li vedrà contrapposti al Venezia, gli emiliani dovranno poi affrontare una partita in casa contro il Napoli, secondo in classifica. Successivamente, il Bologna sarà chiamato ad affrontare l'Atalanta terza in trasferta, per poi ospitare l'Inter, attuale capolista.

Dopo questo trio di partite impegnative, il Bologna si recherà a Udine per affrontare una squadra che sa rendere la vita difficile alle grandi. In casa hanno una media di 1,53 punti a partita.

Poi verrà il momento di un filotto di scontri diretti che comincia con il match interno contro Juventus e prosegue con le trasferte contro Milan e Fiorentina. Affrontare sei delle prime nove classificate nella fase finale della stagione rende lil piazzamento nelle prime quattro posizione un compito arduo per la squadra di Vincenzo Italiano.

Se dovessimo scommettere su una squadra per un piazzamento tra i primi quattro in questo momento, la Juventus sembra ancora essere in pole position. I bianconeri devono affrontare solo tre delle prime nove in questa parte finale del campionato.

Nelle loro ultime due giornate i bianconeri affrontano prima un match in casa contro l'Udinese, che potrebbe essere demotivata avendo poco per cui giocare, e poi una sfida trasferta contro il Venezia, penultimo, che, allo stesso modo, potrebbe non avere a quel punto nulla da chiedere alla sua stagione.

L'unica cosa che potrebbe frenare la Juve di Thiago Motta è la crescente lista di infortuni. I bianconeri hanno perso Andrea Cambiaso e Lloyd Kelly per nuovi infortuni nell'ultima sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina.

Sempre sul fronte infortuni anche la Roma ha subito un duro colpo poiché Paulo Dybala ha di fatto finito la sua stagione dopo un infortunio muscolare che lo ha costretto ad un intervento chirurgico.