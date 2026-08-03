Come Aprire un Conto di Gioco su William Hill

Registrarsi su William Hill è il primo passo per accedere alla sua ampia offerta di scommesse. La procedura è semplice e si svolge interamente online.

Di seguito, i passaggi per effettuare la registrazione:

Accedere al sito ufficiale williamhill.it e cliccare sul pulsante " Registrati " presente sulla pagina.

e cliccare sul pulsante " " presente sulla pagina. Compilare il formulario con i dati personali richiesti: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo email e altre informazioni.

Creare le credenziali di accesso: un nome utente e una password per accedere al proprio account.

In fase di registrazione, è necessario fornire i dati di un documento di identità valido (Carta d'Identità, Passaporto o Patente).

Finalizzare la creazione del conto, accettando i termini e le condizioni di servizio.

Registrazione su William Hill: Termini e Condizioni 📋

Per aprire un conto di gioco e scommettere legalmente in Italia, l'operatore richiede il rispetto di condizioni precise:

Essere maggiorenni (aver compiuto 18 anni).

(aver compiuto 18 anni). Avere residenza in Italia .

. Fornire dati anagrafici e di contatto veritieri.

È consentita l'apertura di una sola utenza per persona , indirizzo o indirizzo IP.

, indirizzo o indirizzo IP. Verificare l'identità inviando un documento valido entro 30 giorni dall'iscrizione.

Come Convalidare il Conto su William Hill 📄

La convalida dell'identità è una fase cruciale e obbligatoria per legge, richiesta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Permette di sbloccare tutte le funzionalità, inclusa la possibilità di prelevare le vincite.

Per verificare l'account, seguire questi passaggi:

Accedere alla propria area personale.

Caricare un'immagine fronte-retro del documento di identità (Carta d'Identità, Passaporto o Patente) precedentemente indicato.

Il documento deve essere chiaro e leggibile per permettere la verifica da parte dell'operatore.

Cosa Succede Dopo la Registrazione

Una volta completata l'iscrizione e, preferibilmente, la convalida del conto, l'utente può iniziare a giocare e accedere alle promozioni.

Bonus Benvenuto Nuovi Utenti

William Hill offre un Bonus Benvenuto fino a 210€ per i nuovi utenti che aprono un conto di gioco.

Per ricevere il bonus, è generalmente necessario:

Effettuare la registrazione del conto (tramite SPID per ottenere subito 10€ di Bonus Sport, oppure con registrazione manuale e successiva verifica dell'identità entro 96 ore per ottenere 5€).

Effettuare un primo deposito di almeno 20€ entro 7 giorni.

Soddisfare i requisiti di giocata piazzando scommesse multiple (almeno 5 eventi, quota minima 5.00) per sbloccare fino a 100€ di Bonus Cash erogati in due fasi.

Partecipare all'Extra Bet Club per ricevere ulteriori Freebet settimanali fino a un massimo di 100€.

Accesso all'Account ➡️

Una volta creato l'account, si potrà accedere immediatamente con i seguenti step:

Visitare il portale ufficiale di William Hill.

Cliccare sull'opzione di login o accesso.

Inserire il nome utente e la password scelti durante la fase di registrazione.

Primo Deposito

Il primo versamento è necessario per disporre dei fondi per le scommesse e per attivare le promozioni di benvenuto. Ecco come effettuarlo:

Accedere all'area personale e visitare la sezione dedicata ai depositi.

Scegliere uno dei metodi di pagamento disponibili (Carte di Credito/Debito, e-wallet, Bonifico Bancario, ecc.).

Indicare l'importo da versare e confermare l'operazione.

Metodi di Pagamento 💳

William Hill mette a disposizione degli utenti diversi canali per gestire fondi.

Tipologia Metodi di Deposito (7) Metodi di PRelievo (5) Carte Bancarie Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club, PostePay Visa, MasterCard E-Wallet/Prepagate PayPal, Paysafecard, Skrill, NETELLER PayPal, Skrill, NETELLER Altri Metodi Bonifico Bancario Bonifico Bancario

Perché Registrarsi su William Hill?

Un'analisi dei pro e dei contro di William Hill, basata sulle informazioni fornite.

PRO 👍 CONTRO 👎 Completezza Mercati: Ampia offerta di scommesse, inclusi Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Gol fuori area. Non offre la scommessa sugli E-Sport. Funzionalità Avanzate: Disponibilità di Cashout. Non offre la funzione Bet Builder. Offerta di Gioco: Copertura di 22 sport, Casinò (oltre 1.000 giochi) e Live Casinò. Non è disponibile la funzione Exchange. Accessibilità: App mobile disponibile per Android e iOS. Payout al 93,86% (inferiore ad altri operatori top di mercato). Promozioni: Bonus benvenuto sport, Bonus Multipla fino al 60,47% e Quote Maggiorate. Non offre scommesse sulla Politica, ma solo sull'Intrattenimento.

William Hill a Confronto con Altri Bookmaker ADM

William Hill, con la sua esperienza decennale nel settore, è un operatore solido e affidabile nel panorama ADM italiano. Rispetto ad altri bookmaker, si distingue per la vasta gamma di mercati di scommessa sul calcio (tra cui i mercati speciali come Ribaltone e VAR) e la presenza di funzionalità come il Cashout e un Bonus multipla molto competitivo, sebbene il payout e la copertura degli sport virtuali o E-Sport possano essere inferiori ad alcuni competitor.

Conoscere William Hill nel Dettaglio

William Hill è un marchio di fama internazionale e opera legalmente in Italia grazie alla Licenza ADM n. 15038. La presenza di questa licenza garantisce che l'operatore rispetti rigorosi standard di sicurezza, legalità e Gioco Responsabile. Scegliere operatori con licenza ADM è l'unico modo per giocare in modo protetto.

L'operatore offre:

Scommesse Sportive: Copertura di 22 sport, tra cui Calcio, Basket, Tennis, Formula 1 e sport minori come Squash e Tennistavolo.

Copertura di 22 sport, tra cui Calcio, Basket, Tennis, Formula 1 e sport minori come Squash e Tennistavolo. Live Betting e Streaming: Disponibilità di scommesse in tempo reale e servizio di Live Streaming degli eventi sportivi.

Disponibilità di scommesse in tempo reale e servizio di Live Streaming degli eventi sportivi. Casinò: Offerta di oltre 1.000 giochi, incluse slot popolari (Sweet Bonanza, Fire Blaze Blue Wizard, Big Bass Bonanza) e una sezione Live Casinò.

Offerta di oltre 1.000 giochi, incluse slot popolari (Sweet Bonanza, Fire Blaze Blue Wizard, Big Bass Bonanza) e una sezione Live Casinò. Payout: La percentuale di pagamento (payout) è del 93,86%.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di William Hill?

William Hill consente agli utenti che vogliono registrarsi di scegliere tra due diverse opzioni. La prima è quella classica, in cui bisogna aggiungere le varie info personali e gli estremi di un documento d’identità valido. La seconda opzione è l’utilizzo dello SPID. Questo ovviamente velocizza tutto (ci vogliono un paio di minuti) e non richiede l’aggiunta dei dati di un documento né della verifica del conto. Inoltre, la registrazione tramite SPID prevede anche bonus migliori.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

Di per sé, la registrazione William Hill è già molto interessante e veloce se si utilizza lo SPID. Volendo trovare un difetto, però, andrebbe aggiunta anche l’iscrizione tramite Carta d’Identità Elettronica, visto che tutti gli italiani l’hanno e, rispetto allo SPID, non prevede costi annuali. L’aggiunta di questa opzione renderebbe praticamente completa l’operazione.

In cosa l'iscrizione su William Hill può migliorare?

Il primo aspetto che risalta di William Hill è sicuramente la sua semplicità. Tutti i giocatori, anche quelli che hanno meno esperienza, capiranno subito dove si trovano le varie sezioni e quali sono i mercati disponibili. Molto interessanti anche le quote maggiorate e la possibilità di usufruire di bonus extra su determinati eventi.

Domande Frequenti ❓

È sicuro registrarsi su William Hill?

Sì, registrarsi su William Hill è sicuro. L'operatore possiede la licenza ADM n. 15038, che attesta la sua legalità e affidabilità in Italia. Lavora esclusivamente con metodi di pagamento sicuri e rispetta le normative sul Gioco Responsabile.

Quali sono i requisiti per aprire un conto di gioco?

I requisiti principali per aprire un conto su William Hill in Italia sono: essere maggiorenni (18+), essere residenti nel territorio italiano e fornire un documento di identità valido per la verifica del conto entro 30 giorni dalla registrazione.

Il conto si può aprire da mobile?

Sì, la registrazione e l'accesso al conto possono essere effettuati direttamente da dispositivi mobili, sia tramite il sito web responsive ottimizzato per smartphone e tablet, sia attraverso l'app mobile dedicata, disponibile per sistemi operativi Android e iOS.