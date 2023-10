William Hill è fra i brand più noti e di lunga data all'interno del settore del gioco d'azzardo mondiale. Sin dalla prima regolamentazione del settore in Italia, William Hill è presente anche all'interno dei confini nazionali con la sua piattaforma online, in forza della licenza GAD n° 15038, concessa dall'ADM / AAMS.

In questa pagina verranno fornite tutte le informazioni per registrarsi a William Hill da PC o da dispositivo mobile, e vedremo alcune condizioni per ottenere il bonus benvenuto da 125€.

Come effettuare la registrazione a William Hill e aprire un conto

Per piazzare le proprie scommesse sportive online sul sito di William Hill, è essenziale avere aperto un account su questa piattaforma. Per effettuare la registrazione ai bookmaker legali italiani, bisogna avere almeno 18 anni e risiedere in Italia.

Lo scopo di tali limitazioni è semplice: garantire la presenza di un ambiente di gioco sicuro e controllato. Una volta eseguita la registrazione a William Hill, verrà effettuato un controllo dell'identità da parte dello staff del sito, per verificare il rispetto dei requisiti di legge (così come precisato più nel dettaglio in seguito).

Per procedere con la registrazione a William Hill, è necessario seguire questi step:

Assicurarsi di avere a portata di mano un documento di identità e il codice fiscale per la registrazione. Visitare il sito ufficiale williamhill.it. Cliccare sul pulsante verde "Continua" per iniziare la procedura di registrazione (o in alternativa sul pulsante "Registrati"). Si aprirà un modulo di iscrizione composto da 5 step. Nel primo, bisognerà fornire i propri dati anagrafici come nome, cognome, ecc. Verrà anche richiesto un indirizzo email per la conferma dell'account e per inviare importanti comunicazioni promozionali. Compilato il modulo, cliccare sul pulsante "Continua". Fornire le informazioni personali aggiuntive. Inoltre, bisogna cliccare sulla casella in basso per confermare la corrispondenza fra il Codice fiscale inserito e quello presente sulla propria Tessera sanitaria. Fornire le informazioni sull'indirizzo di residenza e un numero di cellulare per comunicazioni promozionali via SMS (bonus scommesse, offerte, ecc.). Fornire i riferimenti numerici (codici e scadenze) di un documento di identità valido. Tali dati dovranno essere precisi al 100% per procedere correttamente alla convalida dell'account. Selezionare le credenziali di accesso per il proprio account (nome utente, password e domanda di sicurezza). Evitare di riutilizzare parole chiave già usate su altri siti per una maggiore cybersecurity. In questa fase bisognerà anche inserire il codice promozionale William Hill per l'offerta di benvenuto (disponibile al link presente in questa pagina) e cliccare su "Utilizza" per attivarlo. Selezionare il limite di deposito settimanale (modificabile in seguito) e fornire i consensi necessari per la creazione dell'account, prima di cliccare su "Registra il mio conto".

Informazioni aggiuntive utili sulla registrazione William Hill

La procedura di iscrizione a William Hill ha una struttura piuttosto lineare e veloce. È fondamentale sottolineare che l'apertura di un conto di gioco online con questo bookmaker britannico è consentita esclusivamente a maggiorenni con residenza in Italia. Le informazioni fornite durante la registrazione dovranno essere validate entro 30 giorni dalla creazione dell'account, assicurando la correttezza e la sicurezza dei dati forniti.

Durante l'iscrizione a William Hill, gli utenti dovranno di definire i limiti di versamento. Questa funzionalità è stata introdotta nel rispetto dei principi del Gioco Responsabile. Tali limiti possono essere modificati in qualsiasi momento attraverso le impostazioni dell'account personale. È importante notare che eventuali riduzioni dei limiti saranno applicate immediatamente, mentre per gli aumenti si dovrà osservare un periodo di attesa di 7 giorni prima che diventino effettivi.

Come visto, in fase di registrazione, gli utenti hanno la possibilità di inserire il "codice promo William Hill". Va precisato che l'utilizzo del codice è facoltativo e non è necessario per completare correttamente la procedura di registrazione. Se un utente desidera iniziare a scommettere senza ricevere il bonus di benvenuto, può registrarsi senza inserire codici promozionali.

Bonus benvenuto scommesse William Hill

William Hill offre un triplo bonus di benvenuto per i nuovi clienti, che può raggiungere un totale di 125€, suddiviso come segue:

Bonus scommesse: 100% sul primo deposito fino a 100€. Il bonus viene erogato durante le prime quattro settimane, seguendo questo schema: 20% nelle prime tre e 40% alla quarta. Per ottenere il bonus, è necessario scommettere l'importo depositato ogni settimana (massimo 100€) a quota pari o superiore a 2.00 durante eventi live.

Bonus alla convalida: 5€, una volta verificato il conto entro 96 ore dalla registrazione, inviando i documenti richiesti, dopo aver effettuato una scommessa in denaro reale.

Game bonus: 20€ al primo spin in denaro reale su alcuni giochi selezionati. Il bonus deve essere giocato 50 volte per poter essere trasformato in Bonus Cash, da giocare ancora almeno una volta prima di diventare saldo reale prelevabile.

Riassumendo, oltre ad aprire un account su William Hill, per ottenere il bonus bisogna:

Utilizzare il codice promozionale William Hill durante la registrazione.

Effettuare il primo deposito con i metodi di pagamento qualificanti.

Verificare il conto e piazzare una scommessa in denaro reale.

Effettuare uno spin in denaro reale sui giochi selezionati.

Note Importanti:

L'offerta è limitata a una per persona, conto, nucleo familiare, IP, e-mail e carta di credito. Per quanto riguarda i bonus deposito delle prime 4 settimane, non sono ammesse ricariche tramite REVOLUT, Bonifico Bancario, PAYPAL, Moneybookers/Skrill, Paysafecard, Entropay, Voucher o Neteller.

Iscrizione a William Hill da mobile: app nativa e sito ottimizzato

La registrazione su William Hill può essere effettuata da PC desktop o anche da smartphone o altro dispositivo mobile. Le indicazioni fornite più in alto si applicano anche all'iscrizione a William Hill. Il discorso cambia invece se si desidera scaricare l'app William Hill e iscriversi tramite questo software nativo per smartphone:

Per gli utenti iOS, l'applicazione di William Hill può essere scaricata direttamente dall'App Store, dopodiché sarà necessario seguire le istruzioni per l'installazione, a partire dal tap sul pulsante "Registrati".

Gli utenti Android dovranno accedere al sito web di William Hill dal browser del proprio dispositivo mobile e scaricare il file apk. Successivamente, potranno procedere con l'installazione.

Durante l'installazione dell'app William Hill Android, potrebbe essere necessario autorizzare il download da fonti sconosciute nelle impostazioni del dispositivo.

Una volta completata l'installazione dell'applicazione, l'utente dovrà accedere al modulo di registrazione e inserire le informazioni richieste per completare l'iscrizione.

Anche nel caso di registrazione a William Hill tramite app mobile, bisognerà procedere alla convalida del conto di gioco, caricando i documenti dallo smartphone.

Convalida e verifica dopo la creazione dell'account William Hill

Una volta completata la procedura di iscrizione a William Hill, entro 30 giorni gli utenti devono procedere alla verifica del proprio conto di gioco. Tale procedura è un requisito di legge imposto dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli al fine di confermare l'identità degli utenti e garantire l'accesso alle piattaforme di gioco esclusivamente ai maggiorenni.

Se la verifica non viene completata entro il termine di 30 giorni, l'account verrà temporaneamente sospeso. Gli utenti avranno quindi ulteriori 60 giorni per fornire la documentazione necessaria per evitare la chiusura definitiva del conto.

Di seguito, sono elencati gli step per la verifica del conto su William Hill:

Effettuare l'accesso al sito di William Hill e cliccare sul saldo del proprio conto in alto a destra, quindi selezionare "Il mio conto" dal menù a tendina. Nella nuova schermata, scegliere l'opzione "Verifica" presente nell'elenco laterale sinistro. Premere il pulsante "Carica il documento di identità". Scattare una foto o caricare una copia fronte/retro del documento d'identità selezionato. Dopo aver completato correttamente tutti i passaggi, è necessario attendere la conferma da parte del team di William Hill.

È importante notare che, in certe circostanze, potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi per verificare, ad esempio, la residenza dell'utente o l'origine dei fondi depositati. Se l'utente lo desidera, la documentazione può anche essere inviata all'indirizzo email dedicato di William Hill, assicurandosi di fornire dettagli pertinenti riguardanti l'account, come il nome utente e la password utilizzata durante la fase di registrazione.

Come iniziare a scommettere su William Hill

Una volta completata l'iscrizione, per iniziare a scommettere su William Hill, bisogna:

Effettuare un deposito, ricordando che REVOLUT, Bonifico Bancario, PAYPAL, Moneybookers/Skrill, Paysafecard, Entropay, Voucher e Neteller non sono metodi qualificanti per il bonus di benvenuto.

Selezionare la partita o l'evento su cui scommettere.

Cliccare sulla quota per aggiungerla alla schedina (si aprirà sulla destra).

Inserire la cifra da puntare nella propria schedina personale e confermare la giocata, cliccando su " Scommetti ".

Attendere l'esito della giocata e controllare la refertazione tramite la propria area personale.

Registrazione a William Hill - Domande frequenti

Perché viene richiesto il codice fiscale?

I siti di scommesse autorizzati dall'ADM hanno anche l'obbligo di fungere da sostituti d'imposta. Questo significa che dovranno dichiarare eventuali vincite per ogni iscritto all'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che tutte le vincite sul sito sono da considerarsi nette.

Bisogna pagare per effettuare la registrazione a William Hill?

No, l'iscrizione a William Hill è gratuita.

Il bonus di benvenuto alla registrazione di William Hill è prelevabile?

Non direttamente. Tutti i bonus indicano requisiti di puntata (o wagering) che specificano il numero di volte in cui devono essere puntati per diventare saldo prelevabile.