Registrazione Betsson: tutto quello che c’è da sapere sull’iscrizione

In questo articolo tutte le info su come completare la registrazione su Betsson ed aprire un conto di gioco sul sito dell'operatore.

Operatore facente parte dell’omonimo gruppo svedese con pluriennale esperienza internazionale nel mondo delle scommesse, le opinioni e recensioni Betsson parlano già di questo sito di betting arrivato anche in Italia nel 2024, dove opera come concessionario di gioco online autorizzato ADM con concessione per i giochi a distanza codice GAD 15444.

Proseguendo nella lettura di questo articolo si può conoscere tutto quello che c’è da sapere per iniziare l’esperienza di gioco all’interno di questo bookmaker passando prima per la registrazione Betsson. Aprendo un conto di gioco per la prima volta i nuovi giocatori possono ottenere un bonus benvenuto scommesse del 100% fino a 100€.

Come funziona la registrazione Betsson: iscrizione e apertura conto

Il processo di registrazione su Betsson è veloce e intuitivo. Per prima cosa occorre recarsi sul sito della piattaforma ufficiale e cliccare sul pulsante “REGISTRATI” colorato in verde e situato in alto a destra nella schermata principale.

A quel punto si procede gradualmente con l’inserimento dei dati personali e la validazione del documento di identità (ricordiamo infatti che l'iscrizione è consentita solo ai maggiorenni) passaggio fondamentale per il completamento della creazione del conto, che va perfezionato entro 30 giorni dalla stessa.

La verifica dell'identità, che avviene appunto mediante l'invio di una copia di un proprio documento o l'upload sul sito stesso, è un'operazione che tutti i siti scommesse online richiedono. Basterà inviare una copia dei documenti ben visibile, fronte retro, per vedersi validato il conto e continuare a scommettere in totale sicurezza. Inoltre i nuovi utenti possono usufruire di un bonus benvenuto sport per iniziare a giocare.

La registrazione Betsson passo dopo passo

Ecco di passaggi utili per aprire un conto di gioco sul sito di Betsson

Visitare il sito di Betsson Italia

Cliccare sul bottone verde “REGISTRATI” situato in alto a destra nella schermata principale

Una volta aperto il formulario di iscrizione, nel primo step è richiesto di inserire info personali quali nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono

Dopo di ché bisogna digitare il codice fiscale (in caso non lo si ricordi si può proseguire inserendo i dati utili per calcolarlo)

(in caso non lo si ricordi si può proseguire inserendo i dati utili per calcolarlo) Nello step successivo bisogna inserire le informazioni di residenza

A questo punto inserire le info riguardo al documento di identità che si utilizzerà in seguito per convalidare il conto di gioco

che si utilizzerà in seguito per convalidare il conto di gioco Infine scegliere uno username e password che verranno utilizzati come credenziali di accesso

e che verranno utilizzati come credenziali di accesso Come ultimi step i giocatori possono impostare una domanda e risposta di sicurezza insieme ai limiti massimi di deposito settimanali

settimanali Per concludere bisogna accettare il contratto di gioco ed i termini e condizioni del servizio dopo averne preso visione.

Una volta creato il conto, gli utenti possono procedere con i passaggi utili per aderire all'offerta di benvenuto partendo dal versamento sul sito. In fase di deposito l'operatore offre la possibilità di digitare un codice promozionale Betsson il quale talvolta può esser legato a specifiche promozioni o bonus esclusivi.

Betsson: registrazione possibile con SPID e CIE?

Al momento il concessionario di gioco non prevede per l'iscrizione l’utilizzo dell'identità digitale (SPID) o della carta d'identità elettronica (CIE). Dunque l’unico modo possibile resta quello di visitare il sito ufficiale del bookmaker e di seguire la procedura indicata in precedenza. Non resta però da escludere che l’operatore per la registrazione Betsson in futuro possa introdurre anche queste due modalità.

Betsson: bonus benvenuto scommesse

L'operatore attualmente per tutti i nuovi utenti della piattaforma contempla diversi bonus di benvenuto. Per aderire all'iniziativa naturalmente è indispensabile effettuare l'iscrizione su Betsson, dunque non avere già creato un account sulla piattaforma di betting. Dopo di ché occorre seguire i passaggi illustrati nella pagina promozionale dell'offerta.

Iscrivendosi per la prima volta al portale i nuovi utenti possono ottenere un bonus scommesse sportive pari al 100% della prima ricarica fino a 100€ cumulabile con l'offerta senza deposito di 50€ per la sezione sportiva.

Inoltre l’operatore offre delle quote maggiorate per le scommesse piazzate sull’Inter sia per le quote antepost che per i singoli eventi.

Per saperne di più sull’argomento si può visitare il sito dell’operatore oppure consultare la nostra guida completa sul bonus scommesse Betsson.

Come convalidare il conto di gioco su Betsson

Tra gli step necessari per poter scommettere online, dopo la registrazione Betsson, c'è la verifica del documento di identità. L’utente è tenuto ad inviare la copia di un documento in corso di validità entro trenta giorni dall’apertura del conto di gioco. Il documento in questione può essere inviato nelle seguenti modalità:

up-load dal sito ufficiale

up-load dal sito mobile e dalle App

e-mail all’indirizzo assistenza@betsson.it

Metodi di pagamento autorizzati

Dopo il perfezionamento della registrazione Betsson e dell’apertura del conto di gioco si può procedere con il versamento dei fondi per iniziare a scommettere. All’interno della piattaforma sono disponibili diversi metodi di pagamento per ricariche e prelievi.

Tra questi troviamo sia metodi tradizionali come le carte di credito o altri sistemi come Paypal, Skrill, NETeller e (solo per i depositi) le ricariche GooglePay e ApplePay. Sia le modalità di deposito che quelle di prelievo non prevedono costi aggiuntivi per l’utente.

Modalità di deposito

Carte bancarie

PayPal

Apple Pay

PaySafeCard

Google Pay

MyBank

Ricarica OnShop

Skrill (Moneybookers)

NETeller

Modalità di prelievo

Carte bancarie

PayPal

Bonifico bancario

Skrill

NetEller

Nel caso in cui si volesse sapere di più su soglie di deposito e prelievo e tempistiche di accredito si può consultare il sito dell’operatore

Servizio clienti Betsson: come contattare l’assistenza

Per eventuali problematiche che possono occorrere all’utente sia in sede di registrazione che per quanto riguarda l’account di gioco Betsson mette a disposizione un servizio clienti efficiente e disponibile.

Il servizio clienti in questione è attivo tutti i giorni in modalità Live Chat dalle 9 alle 22 mentre le richieste di chiamata sono processate dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle 10 alle 16.

Inoltre il bookmaker online mette a disposizione un indirizzo mail dedicato ed un sito internet contenente tutte le FAQ. Ecco quindi le principali modalità di contatto dell'assistenza clienti

Live chat: attiva tutti i giorni dalle 09.00 alle 02:00

attiva tutti i giorni dalle 09.00 alle 02:00 Richiesta di chiamata: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00

dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00 E-mail: assistenza@betsson.it

FAQ - Domande frequenti registrazione Betsson

Betsson è un operatore sicuro?

Sì, si tratta di un bookmaker sicuro e affidabile. Opera in Italia autorizzato dall’ADM con la concessione per i giochi a distanza codice GAD 15444. Questo certifica l'affidabilità dell’operatore e garantisce che all’interno della piattaforma si possa giocare in tutta sicurezza.

Come posso registrarmi su Betsson?

Per l'iscrizione Betsson, visitare il sito ufficiale e cliccare sul pulsante "Registrati" o "Iscriviti". Completare il modulo di registrazione inserendo le proprie informazioni personali, come nome, cognome, indirizzo email, data di nascita, indirizzo e dettagli di contatto. Seguire le istruzioni per verificare l'account e, una volta fatto, si è pronti per iniziare a giocare.

Quali bonus benvenuto posso ottenere iscrivendomi su Betsson?

L’operatore contempla per i nuovi registrati delle iniziative bonus legate sia alle scommesse sportive che per i giochi casinò.

Cosa posso fare se ho problemi a registrarmi?

Se si riscontrano problemi durante la registrazione, è possibile contattare il servizio clienti per assistenza. Solitamente, il supporto è disponibile tramite chat dal vivo, email o telefono.

Ho perso username o password Betsson: cosa faccio?

Laddove l’utente smarrisca la propria password dovrà provvedere alla procedura di recupero. Per recuperare la password bisogna cliccare sul pulsante LOGIN situato in alto a destra della schermata principale e cliccare sotto la casella dell’inserimento della chiave d’accesso sulla domanda “Hai dimenticato la password?”. Una volta fatto ciò andrà inserito l’indirizzo email collegato all’account al quale verranno inviate le credenziali d’accesso provvisorie e le istruzioni per la creazione di una nuova password.