Il derby di Madrid non è mai una partita come le altre e non può esserlo a maggior ragione a questo giro: il Real Madrid primo a 49 punti e l'Atletico Madrid, secondo ad una sola lunghezza di distanza, giocano per la testa della classifica della Liga sabato 8 febbraio allo stadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid-Atletico Madrid: pronostici, quote, scenario e probabili formazioni

Migliori pronostici per Real Madrid vs Atlético Madrid

Il momento di forma delle due squadre

Questa partita è probabilmente il derby di Madrid più importante degli ultimi anni, e si profila come uno scontro diretto per la vetta della Liga. Il Real arriva a questa partita dopo una sorprendente sconfitta in campionato contro l’Espanyol e con la consapevolezza che una vittoria consentirebbe alla squadra di allungare in vetta alla classifica.

L'Atlético in questo momento insegue a un punto di distanza e sa che una vittoria a questo giro è importante non solo per il prestigio e per la rivalità cittadina ma perché gli consentirebbe di portarsi in vetta alla classifica.

La posta in palio è alta e questo aggiunge ulteriore tensione a quella che in partenza è una sfida molto combattuta tra due acerrimi rivali.

Real Madrid-Atletico Madrid: probabili formazioni

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy, Modrić, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Vinícius.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Giménez, Lenglet, Lino, Koke, Rivas, Gallagher, Griezmann, Sorloth, Alvarez

Poca distanza tra Real e Atletico

Le due squadre hanno sempre battagliato alla pari negli ultimi anni e l’importanza della posta in palio di questo match potrebbe confermare questo trend.

Sei degli ultimi sette scontri diretti tra le due squadre madrilene sono finiti in parità dopo 90 minuti. Ad alimentare ulteriormente l’idea che anche questo derby possa finire in parità è il fatto che il Real Madrid ha pareggiato più partite contro l'Atlético (56) che contro qualsiasi altro club nella sua storia.

Per quanto vero che Il Real non ha pareggiato una partita casalinga sino ad ora in stagione (e non è un dettaglio di poco conto) il contesto di partenza e lo storico del “derbi madrileño” negli ultimi anni rendono il pareggio uno scenario probabile.

Il Real Madrid vuole partire subito forte

Considerando la posta in palio il primo gol potrebbe essere determinante per indirizzare le sorti del match. Anche se il Real non ha sempre segnato per primo in casa questa stagione, tende sempre a iniziare le partite con un approccio offensivo.

La squadra di Carlo Ancelotti ha segnato almeno una volta prima della fine del primo tempo in sei delle ultime sette partite casalinghe di campionato, in tutte e sei le occasioni ha finito col vincere la partita. Negli ultimi nove scontri diretti tra le squadre il Real si è trovato in vantaggio all'intervallo in sei occasioni. Questo fa pensare che anche stavolta il Real Madrid proverà sin da subito ad attaccare.

Griezmann si esalta contro il Real Madrid

Antoine Griezmann è un habitué di questa sfida, avendo giocato in carriera ben 30 derby di Madrid. L’attaccante francese sa cosa significa questa partita ed ha dimostrato di avere un feeling particolare con il gol nelle partite contro il Real Madrid, avendo segnato 11 gol in ai “Blancos”.

Sono solamente quattro i club ai quali “Le Petit Diable” ha segnato più reti in carriera e un suo gol in questo derby con il Real sembra poter essere uno scenario plausibile.

