Quote vincitore La Liga: emergono i primi favoriti per la stagione 2025/26

Con l'Atletico in bilico e il Real pronto a investire, Barça e Real si candidano a dominare la stagione 2025/26.

Con nuovi acquisti previsti nelle prossime settimane e Xabi Alonso alla guida, c'è un crescente ottimismo intorno alle prospettive del Real per la Liga 2025/26.

Mercato delle scommesse per il vincitore della Liga 2025/26 Lottomatica NetBet Goldbet Real Madrid 1.80 1.80 1.80 Barcellona 2.10 2.10 2.10 Atletico Madrid 10.0 10.0 10.0

Il Real è in testa al mercato dei vincitori assoluti della Liga 2025/26

Nonostante i 102 gol segnati e le 28 vittorie su 38 partite nella Liga 2024/25, il Barcellona non è il favorito dei bookmaker per vincere la Liga la prossima stagione. Il Real Madrid è leggermente favorito, con la maggior parte dei mercati delle scommesse che ora vedono i Blancos come principali contendenti.

Tuttavia, il Barcellona non è affatto un outsider. I mercati delle scommesse danno ai giganti catalani guidati da Hansi Flick una probabilità del 47,62% di mantenere il loro titolo.

Ci sono diverse ragioni per cui le persone scommettono sul Real per dominare la Liga la prossima stagione. La principale è la nomina di Xabi Alonso come sostituto di Carlo Ancelotti al Bernabeu.

Alonso è emerso come uno dei talenti manageriali più promettenti d'Europa dopo le sue imprese con il Bayer Leverkusen nella Bundesliga tedesca. Unendo questo alla probabilità di diversi acquisti di alto profilo in estate, è facile capire l'ottimismo sulle chance del Real in Liga.

Attualmente, il mercato dei vincitori assoluti suggerisce una corsa a due cavalli nel 2025/26. Gli ex campioni della Liga 2020/21, l'Atletico Madrid, si sono classificati terzi in tre delle ultime quattro stagioni, e i mercati delle scommesse indicano che hanno solo il 10% di probabilità di assicurarsi il loro 12º titolo di Liga.

Xabi Alonso vincerà un titolo nella sua stagione di debutto?

Un asset chiave che Alonso porta al Bernabeu è una mentalità vincente. Nel 2023/24, Alonso ha guidato il Leverkusen al titolo della Bundesliga, diventando gli 'Invincibili' del paese nel processo.

Sono rimasti imbattuti per tutta la stagione, distanziando Bayern e co. Sebbene Alonso e il Leverkusen non siano riusciti a replicare ciò nel 2024/25, hanno comunque concluso al secondo posto perdendo solo tre delle loro 34 partite.

Il legame di Alonso con Madrid è profondo. Ha trascorso cinque grandi anni con il Real come giocatore tra il 2009 e il 2014, e la sua passione per il club ha già riacceso l'entusiasmo tra i tifosi. I rinforzi estivi dovrebbero anche potenziare il Real la prossima stagione.

Nomi come Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen e un potenziale trasferimento per Álvaro Carreras del Benfica sembrano essere acquisti intelligenti. Nel frattempo, il centrocampista portoghese del PSG Vitinha e il difensore del Tottenham Cristian Romero sono in cima alla lista dei desideri di Alonso.

Il loro successo potenziale nel 2025/26 dipenderà da come la squadra si comporterà e si riprenderà dalla prossima Coppa del Mondo per Club FIFA. Con un'estate più intensa del solito, Alonso spera che i suoi giocatori chiave possano evitare infortuni e riposarsi a sufficienza per ricominciare ad agosto. Un percorso profondo o addirittura vincere la Coppa del Mondo per Club darebbe anche al Real un serio slancio entrando nel 2025/26.

Guardando i dati sottostanti, il Real ha sottoperformato il loro xG di cinque gol in questa stagione. Tuttavia, hanno sovraperformato il loro xGA di nove gol. Questo rafforza l'importanza di integrare rapidamente nel team giocatori come Huijsen e Alexander-Arnold.

Il Barcellona riuscirà a tenere a bada il Real Madrid?

Non c'è molto che il Barcellona debba fare nella pausa di stagione. Sono stati dominanti quanto possibile nel 2024/25, segnando 100 gol e vincendo quasi tre quarti (73,7%) delle loro partite di campionato. La loro migliore mossa estiva potrebbe essere il nuovo contratto offerto all'attaccante diciassettenne Lamine Yamal. Il giovane talento, che ha segnato nove gol in questa stagione, si è impegnato con il club fino al 2031.

Con il Real che rafforza la sua squadra, il Barça non può permettersi di rimanere fermo quest'estate. Ecco perché stanno puntando a Luis Diaz del Liverpool per aggiungere opzioni al loro attacco. Stanno anche guardando più vicino a casa per il talento tra i pali, con Joan Garcia dell'Espanyol come obiettivo principale.

Nel 2024/25, il Barça ha registrato 17,8 tiri per partita contro i 16,7 del Real. Hanno anche vinto 9,9 duelli aerei per partita contro i 9 del Real. La loro media di xG per tiro era 0,14 rispetto a 0,11 del Real.

In quasi tutte le metriche importanti, il Barcellona è stato superiore ai loro acerrimi rivali. La sfida per gli uomini di Flick è mantenere questo dominio nella prossima stagione.

Sono anche coinvolti nella Coppa del Mondo per Club FIFA, il che significa che Flick affronta altrettante sfide da gestire quanto Alonso. La preoccupazione ovvia è il veterano attaccante del Barça Robert Lewandowski.

Il potente polacco ha sfidato le aspettative continuando a segnare regolarmente. Tuttavia, all'età di 37 anni la prossima stagione, è sicuro che arriverà un momento in cui i gol inizieranno a scarseggiare. Nonostante la sua suprema forma fisica naturale, il tempo raggiunge anche i migliori al mondo.

L'Atletico avrà abbastanza potenza di fuoco per sfidare i primi due?

L'Atleti di Diego Simeone ha segnato solo 68 gol nelle sue 38 partite in questa stagione, 10 in meno del Real e 34 in meno dei campioni Barça. Il loro secondo miglior marcatore Julian Alvarez, che ha segnato 17 di quei 68 gol, sta attirando l'interesse di trasferimento dall'Europa. Si dice che i giganti della Premier League, l'Arsenal, siano seriamente intenzionati a riportarlo in Inghilterra, il che lascerebbe la linea d'attacco dell'Atleti sempre più corta.

Il centravanti norvegese, Alexander Sørloth, ha goduto di una buona stagione di debutto nei colori dell'Atleti. Il 29enne ha concluso l'anno come miglior marcatore con 20 gol. Tuttavia, è chiedere molto a lui di mantenere questo rendimento. Con Alvarez potenzialmente in partenza, è difficile vederli segnare abbastanza gol per mettere in difficoltà i primi due senza un sostituto di élite.