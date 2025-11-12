Quote vincitore Coppa del Mondo: 4 scommesse da considerare per la prossima estate

Colombia, Norvegia, Uruguay e Belgio sono tra le squadre che potrebbero emergere come outsider in quello che sarà un torneo con 48 squadre.

Norvegia

Bisogna tornare agli Europei del 2000 per l'ultima volta che la Norvegia si è qualificata per un grande torneo. Questa lunga attesa dovrebbe finire questa volta, grazie a una campagna di qualificazione impressionante che ha portato sei vittorie su sei e 29 gol finora. Sembrano pronti a superare l'Italia per il primo posto nel Gruppo I.

Gran parte della rinascita della Norvegia può essere attribuita all'ascesa di Erling Haaland. L'attaccante del Manchester City ha una media di 1,1 gol a partita in una carriera internazionale iniziata quando era adolescente. Ha segnato 12 volte durante questa campagna a un ritmo sorprendente di un gol ogni 44 minuti.

Haaland è ben supportato da giocatori come Martin Ødegaard, Oscar Bobb e Antonio Nusa. Tuttavia, resta da vedere se possono essere altrettanto efficaci contro avversari più forti ai Mondiali come lo sono stati nelle qualificazioni.

Squadre come Moldavia, Estonia e Israele hanno avuto difficoltà a mettere alla prova la difesa della Norvegia, ma squadre di calibro superiore troveranno molto più facile farlo. Gli scandinavi hanno chiare debolezze in difesa e in porta. La loro inesperienza nei grandi tornei suggerisce anche che abbiano poche possibilità di arrivare fino in finale la prossima estate.

Belgio

Una volta considerato il favorito del torneo, il Belgio è ora scivolato indietro nel gruppo. La loro generazione d'oro ha certamente superato il suo apice, ma hanno ancora alcuni interpreti di qualità. Aspettative più basse potrebbero anche alleviare la pressione sui Diavoli Rossi in Nord America.

Anche se ci sono alcuni dubbi difensivi con il Belgio, possono contare su quello che è probabilmente il miglior portiere del mondo, Thibaut Courtois. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne sono gli altri grandi nomi che dovrebbero avere ruoli importanti. Quando sono in piena forma, il duo può operare a un livello molto alto.

Il progresso di Jeremy Doku è anche un grande vantaggio per il Belgio. L'ala del Manchester City è maturata questa stagione e potrebbe essere una delle stelle del torneo della prossima estate se manterrà la forma attuale.

Il Belgio può anche contare sulla coppia di centrocampo affidabile composta da Youri Tielemans e Amadou Onana. Dovrebbero beneficiare del fatto di giocare insieme a livello di club per l'Aston Villa.

Nel complesso, i semifinalisti della Coppa del Mondo 2018 sono una squadra più completa rispetto alla Norvegia. Questa potrebbe essere l'ultima occasione di gloria internazionale per giocatori come De Bruyne e Lukaku, e sembrano meritare una scommessa each-way.

Colombia

Per quanto riguarda le altre nazioni sudamericane oltre a Brasile e Argentina, la Colombia si distingue come la migliore del gruppo. Hanno finito sopra il Brasile nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, perdendo solo quattro delle loro 18 partite. La loro media di 1,56 gol a partita è stata anche la seconda migliore.

Questo è visto come l'ultimo tentativo di gloria alla Coppa del Mondo per molti dei loro giocatori senior. Un certo numero di questi ha avuto un ruolo di primo piano nei tornei del 2014 e del 2018, incluso il loro capitano James Rodríguez.

Ora 34enne, la carriera di club del playmaker è in declino da diversi anni, ma continua a dare un grande contributo alla sua nazionale. Operando in un ruolo libero, Rodríguez è ancora un giocatore pericoloso nei suoi giorni migliori, e la sua capacità sui calci piazzati rimane tra le migliori.

Il giocatore di punta della Colombia è Luis Díaz, che ha eccelso da quando è arrivato al Bayern Monaco. La squadra ha anche profondità in attacco. L'attaccante dello Sporting, Luis Suárez, ha segnato quattro gol nella loro ultima partita di qualificazione contro il Venezuela, mentre Jhon Durán potrebbe essere almeno un pericoloso sostituto d'impatto.

Los Cafeteros saranno ben supportati al torneo. I tifosi colombiani viaggiano sempre bene, e con molti che vivono negli Stati Uniti, le partite della Coppa del Mondo sembrano partite casalinghe per loro. Offrono anche valore come scommessa each-way.

Uruguay

Semifinalisti nel 2010 e quartofinalisti nel 2018, l'Uruguay ha esperienza recente in Coppa del Mondo. Tuttavia, Luis Suárez si è ritirato dal calcio internazionale, e ci sono alcune aree di preoccupazione per l'attuale allenatore, Marcelo Bielsa.

Darwin Núñez non ha progredito come sperato, lasciando l'Uruguay senza potenza di fuoco per la prima volta in una generazione. Non sono riusciti a segnare in quattro delle loro ultime cinque partite di qualificazione e hanno arrancato fino al traguardo dopo un inizio di campagna forte.

La Celeste ha vinto solo una partita durante l'intera stagione 2024/25. Hanno fatto meglio in questa stagione, ma le vittorie amichevoli contro la Repubblica Dominicana e l'Uzbekistan sono arrivate solo con un margine di un gol.

Sembra che l'Uruguay abbia perso il momentum iniziale che si stava costruendo sotto Bielsa. Il loro giocatore chiave sarà probabilmente Federico Valverde del Real Madrid, ma anche la sua forma è calata negli ultimi mesi. Nel complesso, i sudamericani non sembrano avere abbastanza qualità per avvicinarsi alla finale.