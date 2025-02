Paris Saint-Germain vs Monaco

In questo articolo i pronostici di Psg-Monaco con l'analisi del match e le probabili formazioni

Venerdì sera 7 febbraio 2025 al Parco dei Principi va in scena una delle sfide più importanti del calcio francese: il Paris Saint-Germain, sempre più lanciato nella corsa al titolo della Ligue 1, riceve in casa il Monaco, terza forza del campionato a caccia di punti per difendere il piazzamento Champions.

Pronostici Psg-Monaco

1 + goal a 2.40 su Betway

Goal + over 2,5 a a 1.75 su William Hill

Ousmane Dembélé segna gol sì a 2.25 su Netbet

Come arrivano le due squadre alla partita

Pochi mesi fa questa partita sarebbe stata una sfida cruciale nella corsa al titolo di Francia.

Il Monaco ha inseguito da vicino il Psg fino a ottobre ma ha finito col perdere terreno dopo aver vinto solamente 5 partite nelle ultime 13 gare disputate.

Le speranze di tornare a vincere il campionato a 8 anni dall’ultima affermazione sono state spazzate via dalla forma impressionante del Paris Saint-Germain. La squadra di Luis Enrique ha perso una sola partita in campionato e ha vinto 11 volte negli ultimi 12 match disputati in tutte le competizioni.

Probabili formazioni Psg-Monaco

Psg: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Lee, Vitinha, Ruiz, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Monaco: Majecki, Oliveira Campos, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Embolo, Biereth.

Il Psg punta al successo in un match che si preannuncia emozionante

Le due squadre si sono incontrate di recente nel “Trophée des Champions”, equivalente della nostra Supercoppa Italiana, in una partita vinta di misura dal Psg per 1-0. Il fatto che si trattasse di una finale ha fatto sì che le squadre fossero più accorte determinando un punteggio finale con pochi gol.

Da quel match il Psg ha subito gol in tutte le 7 successive partite giocate ma ha comunque vinto in 6 di queste. Nelle ultime 5 partite vinte contro il Monaco il club parigino ha mantenuto la porta inviolata una volta sola.

Il Monaco dal canto suo non dovrebbe avere problemi a segnare visto che si tratta della terza squadra (dopo il Nizza e lo stesso Psg) con il minor numero di partite chiuse senza segnare in questa stagione della Ligue 1.

Scommessa 1: 1 + goal a 2.40 su Betway

Tanti gol all’orizzonte

Il Psg è il miglior attacco della Ligue 1 con 54 gol segnati mentre il Monaco con 36 realizzazioni si trova al quarto posto di questa classifica.

Lo scorso fine settimana il club parigino ha battuto per 2-5 il Brest. Questa partita è stata la quinta delle ultime sei partite di campionato del Paris a finire con più di 2 gol ed entrambe le squadre a segno.

Le ultime 5 partite del Monaco in Ligue 1 sono andate in modo simile a quelle dei rivali. Considerando anche che le ultime 14 partite di campionato tra queste due squadre sono finite con una media di 4 reti segnate a gara è difficile pensare che le retroguardie dei due club possano essere protagoniste.

Scommessa 2: Goal + over 2,5 a a 1.75 su William Hill

Ousmane Dembélé pronto a brillare

La sfida tra le due squadre nel “Trophée des Champions” è stata decisa da Ousmane Dembélé, che ha nel Monaco uno dei suoi bersagli preferiti.

Il nazionale francese ha un record di 5 reti segnate contro il Monaco, 3 delle quali arrivate nelle ultime 4 partite disputate contro il club monegasco. Tutte le reti segnate da Dembélé al Monaco sono sempre arrivate nel secondo tempo.

Attualmente il classe 1997 vive un momento di forma straordinario con due triplette messe a segno nelle ultime 2 sfide da lui giocate prima contro lo Stoccarda in Champions League e poi col Brest in campionato. Considerando la sua condizione attuale un gol di Dembélé durante il match è uno scenario possibile.

Scommessa 3: Ousmane Dembélé segna gol sì a 2.62 su Netbet