Pronostici Venezia - Juventus: quote, formazioni e info utili per scommettere

Per Venezia - Juventus del 25 maggio, sono previsti 2-3 gol totali e Nico González come possibile marcatore.

Pronostici Venezia-Juventus: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Venezia-Juventus

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 38° turno di Serie A tra Venezia e Juventus. Ecco alcune quote:

Multigol 2-3 a quota 1.93 su Goldbet

Nico González marcatore in qualsiasi momento a quota 3.00 su NetBet

Doppia Chance X2 + Multigol 2-3 a quota 2.30 su Lottomatica

Per la sfida tra Venezia e Juventus, i nostri esperti vedono i bianconeri leggermente favoriti e prevedono da due a tre reti complessive, con una possibile marcatura di Nico González.

Quote Venezia - Juventus

La Juventus cerca il quinto successo in nove gare di Serie A sotto la guida di Igor Tudor, che le permetterebbe di blindare la qualificazione alla Champions. Il Venezia, invece, dopo lo 0-3 di Cagliari, si trova a due lunghezze dalla zona salvezza. I principali bookmaker danno nettamente favoriti i bianconeri – e i nostri esperti si sono concentrati su mercati alternativi.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i lagunari e i bianconeri al match

Al Penzo si affrontano due formazioni che non hanno ancora raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali. La Juventus si trova in zona Champions, ma ha una lunghezza di vantaggio sulla Roma e due sulla Lazio. Viceversa, il Venezia occupa il penultimo posto con due punti di ritardo rispetto all’Empoli e al Lecce.

Grazie al 2-1 contro la Fiorentina, settima in classifica, nella finora ultima gara casalinga, gli uomini di Eusebio Di Francesco erano usciti dalla zona retrocessione. Domenica, però, con lo 0-3 di Cagliari è arrivata la seconda sconfitta in quattro turni. Da fine aprile, infatti, il Venezia aveva registrato lo 0-2 contro il Milan e l’1-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Dal canto suo, la Juventus è imbattuta da quattro giornate. Dopo lo 0-1 incassato il 23 aprile sul campo di un Parma quintultimo in classifica, la squadra di Igor Tudor era tornata a macinare punti col 2-0 contro un Monza già retrocesso e l’1-1 a Bologna. Sono seguiti l’altro 1-1 nello scontro diretto all’Olimpico contro la Lazio e, domenica, il 2-0 contro l’Udinese.

Probabili formazioni di Venezia-Juventus

Venezia: Radu; Schingtienne, Sagrado, Candè; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Gytkjaer, Yeboah

Radu; Schingtienne, Sagrado, Candè; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Gytkjaer, Yeboah Juventus: Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly, Cambiaso; Nico González, Locatelli, Thuram, Francisco Conceição; Yildiz, Kolo Muani

Venezia - Juventus: attesi due o tre gol al Penzo?

In sei degli otto incontri della Juventus sotto la guida di Igor Tudor abbiamo assistito a due o tre marcature. Fra le due eccezioni – l’1-0 contro il Genoa all’esordio del croato e lo 0-1 di Parma – i bianconeri avevano visto l’1-1 all’Olimpico contro la Roma e il 2-1 contro il Lecce. Poi, la "Vecchia Signora" ha registrato gli 1-1 a Bologna e sul campo della Lazio, per poi imporsi domenica contro l’Udinese per 2-0.

Il Venezia, invece, ospita la Juventus dopo aver subìto lo 0-3 a Cagliari. Si è così prolungata a quattro la serie di partite dei lagunari con due o tre reti complessive. Dopo il 2-2 a Empoli di Pasqua, la squadra di Di Francesco aveva visto lo 0-2 contro il Milan, l’1-1 all’Olimpico Grande Torino e il 2-1 nell’ultima uscita al Penzo contro la Fiorentina.

Considerando questi risultati, il segno Multigol 2–3 è un pronostico plausibile per la sfida fra Venezia e Juventus.

Scommessa 1: Multigol 2-3 a quota 1.93 su Goldbet

Nico González a segno anche in laguna?

Nico González rientra sicuramente fra i giocatori della Juventus che sono cresciuti sotto la guida di Igor Tudor. E non è un caso che l’argentino abbia siglato due delle sue tre reti in campionato negli ultimi otto turni. Con Thiago Motta in panchina, Nico González aveva insaccato esclusivamente nel 2-1 a Monza del 22 dicembre.

Invece domenica, nel 2-0 contro l’Udinese, l’ex Fiorentina ha timbrato il cartellino per la seconda volta in quattro partite. Come contro i friulani, l’argentino aveva sbloccato anche la sfida allo Stadium contro il Monza, poi anch’essa vinta per 2-0. Dunque, González in questa fase non ha segnato esclusivamente negli 1-1 contro il Bologna e contro la Lazio, allora al quinto e al sesto posto in classifica.

Ora, in vista della trasferta al Penzo contro la penultima in classifica, la terza marcatura dell’argentino in cinque partite è tutt’altro che da escludere.

Scommessa 2: Nico González marcatore in qualsiasi momento a quota 3.00 su NetBet

Venezia-Juventus: bianconeri da risultato utile, ma senza dilagare?

Dunque, sei delle ultime otto uscite della Juventus in Serie A hanno registrato almeno due marcature e un massimo di tre gol. Lo stesso scenario si è verificato – per esempio – anche nelle più recenti quattro partite del Venezia.

Inoltre, la Juventus, dall’arrivo di Tudor, ha perso esclusivamente il 23 aprile contro il Parma. Lo 0-1 al Tardini aveva interrotto la striscia con l’1-0 contro il Genoa, l’1-1 in casa della Roma e il 2-1 contro il Lecce. Poi, la "Vecchia Signora" ha inanellato quattro risultati utili consecutivi: i due 2-0 contro Monza e Udinese, intervallati dagli 1-1 a Bologna e all’Olimpico contro la Lazio.

Il Venezia, invece, nelle ultime cinque giornate ha trovato i tre punti solo nell’ultima gara al Penzo, con il 2-1 contro la Fiorentina. Gli uomini di Di Francesco avevano così chiuso la striscia con il 2-2 di Empoli, lo 0-2 contro il Milan e l’1-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Poi, domenica, è arrivato lo 0-3 a Cagliari.

Alla luce di questi precedenti, il segno Doppia Chance X2 + Multigol 2–3 è uno scenario plausibile per la gara tra Venezia e Juventus.