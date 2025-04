Pronostici Udinese-Milan: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Quote Udinese-Milan

Con lo 0-1 sul campo del Genoa, l’Udinese ha subìto la terza sconfitta consecutiva. Il Milan, pur tra alti e bassi, ha perso solo a Napoli nelle ultime cinque uscite. Le quote dei principali bookmaker fanno pensare a un successo del Diavolo, ma i nostri esperti hanno preferito esplorare mercati alternativi.

Pronostici Udinese-Milan: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Udinese-Milan

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la partita del 32° turno di Serie A tra Udinese e Milan. Ecco alcune quote:

I nostri esperti prevedono un risultato utile per il Milan e al massimo tre reti – e almeno un gol di Tammy Abraham.

Come arrivano i Friulani e i Rossoneri al match

L’Udinese è in cerca di riscatto dopo quattro uscite in Serie A senza vittorie. Inoltre, dopo l’1-1 ottenuto il 10 marzo all’Olimpico contro la Lazio, gli uomini di Kosta Runjaic hanno subìto tre sconfitte consecutive. Fra due 0-1 in casa – contro il Verona e, venerdì scorso, a Marassi contro il Genoa – i Friulani avevano perso 1-2 a San Siro contro l’Inter.

Dunque, nelle ultime quattro giornate hanno siglato solo due reti. Inoltre, nel 2025, l’Udinese in campionato si era imposta soltanto contro formazioni dell’ultimo quarto della classifica. Al 3-2 contro il Venezia erano seguiti il 3-0 contro l’Empoli e due 1-0: a Lecce e al Bluenergy Stadium contro il Parma.

Ora l’Udinese ospita un Milan che ha perso solo una delle ultime cinque gare ufficiali. L’unica sconfitta subita dai Rossoneri in questa fase – l’1-2 in casa del Napoli, in piena lotta Scudetto – aveva chiuso una serie con due successi in rimonta contro formazioni della bassa classifica.

Gli uomini di Sérgio Conceição si erano imposti per 3-2 in casa del Lecce e per 2-1 contro il Como, attualmente tredicesimo. Dopo la sconfitta allo stadio Diego Armando Maradona, sono arrivati l’1-1 in Coppa Italia contro l’Inter e, sabato scorso, il 2-2 in rimonta contro la Fiorentina.

Dunque, pur faticando, il Diavolo sta macinando punti ed è stato capace di fermare sul pari la capolista.

Probabili formazioni di Udinese-Milan

Udinese: Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Zarraga, Ekkelenkamp; Iker Bravo, Lucca

Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Zarraga, Ekkelenkamp; Iker Bravo, Lucca Milan: Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham

Un altro risultato utile per il Milan in una sfida da massimo tre reti?

Fra il 3-2 ottenuto a Lecce l’8 marzo e il 2-2 contro la Fiorentina di sabato, tre partite ufficiali del Milan hanno visto un massimo di tre reti. Il Diavolo aveva registrato il 2-1 contro il Como, l’1-2 sul campo del Napoli, secondo in classifica, e l’1-1 nel Derby di Coppa Italia contro la capolista Inter.

Dunque, la squadra di Sérgio Conceição ha perso solo una delle sue ultime cinque uscite, con due vittorie contro formazioni della bassa classifica e altrettanti pareggi contro squadre della parte alta della graduatoria.

Inoltre, dopo il 2-1 festeggiato sotto Natale in casa della Fiorentina, l’Udinese ha vinto solo quattro delle sue più recenti 14 gare di campionato. In questa fase, gli uomini di Runjaic avevano sconfitto esclusivamente formazioni dell’ultimo quarto della classifica, ottenendo successi di misura contro il Venezia, a Lecce e contro il Parma, oltre al 3-0 sull’Empoli arrivato subito dopo l’1-1 a Napoli.

Dopo un altro 1-1 raccolto il 10 marzo all’Olimpico contro la Lazio, i Friulani hanno subìto tre sconfitte consecutive. Allo 0-1 contro il Verona, quattordicesimo in classifica, hanno fatto seguito l’1-2 a San Siro contro l’Inter e lo 0-1 a Genova.

Alla luce di questi risultati, il segno Doppia Chance X2 + Under 3.5 rappresenta un’ipotesi plausibile.

Scommessa 1: Doppia Chance X2 + Under 3.5 a quota 1.80 su GoldBet

Abraham segnerà anche in Friuli?

Dopo essere rimasto nelle gerarchie rossonere anche dopo l’arrivo di Santiago Giménez a febbraio, Tammy Abraham si sta ritagliando sempre più spazio da protagonista. L’attaccante inglese si era guadagnato le chiavi dell’attacco con l’assist per il gol decisivo di Tijjani Reijnders nel 2-1 contro il Como.

Nell’1-2 sul campo del Napoli, secondo in classifica, Abraham era stato sostituito al 55° minuto dopo essere rimasto a secco di gol. Ma Sérgio Conceição lo aveva confermato fra i titolari anche nel Derby di Coppa Italia contro l’Inter – e questa volta la fiducia era stata ripagata con il gol del vantaggio al 47°.

Nel 2-2 contro la Fiorentina di sabato, l’attaccante aveva confermato il suo stato di forma avviando la rimonta con una rete al 23° minuto.

Anche contro i Gigliati, l’ex romanista è uscito al 55° minuto – stavolta per un lieve acciacco fisico. Ma Abraham, al contrario di Giménez, si allenerà regolarmente con il gruppo ed è atteso tra i convocati per la sfida di Udine.

Dunque, una sua marcatura è tutt’altro che da escludere.

Scommessa 2: Tammy Abraham marcatore in qualsiasi momento a quota 3.25 su NetBet

Non ci si aspettano tanti goal segnati dalle due squadre

Dopo il 3-0 contro l’Empoli, terzultimo in classifica, del 16 febbraio, l’Udinese non ha mai siglato più di una rete. Inoltre, nelle ultime tre giornate ha trovato il gol una sola volta – paradossalmente nell’1-2 a San Siro contro la capolista Inter. Da metà marzo in poi, i Friulani hanno inoltre subìto due 0-1: contro il Verona e, venerdì scorso, a Marassi contro il Genoa.

A cavallo tra fine febbraio e inizio marzo, l’Udinese aveva ottenuto due 1-0 – a Lecce e contro il Parma – oltre all’1-1 in casa della Lazio. Con lo stesso risultato aveva pareggiato anche a Napoli contro la seconda in classifica.

Considerando anche l’1-2 contro la Roma e il 3-2 sul Venezia di febbraio, i Bianconeri non hanno mai concesso più di due reti negli ultimi dieci turni di Serie A.

Il Milan, in otto delle ultime nove giornate di campionato, ha segnato una o due volte. Dopo l’eccezione – il 3-2 a Lecce dell’8 marzo – i Rossoneri avevano registrato il 2-1 contro il Como e l’1-2 sul campo del Napoli. Poi sono arrivati l’1-1 nel Derby di Coppa Italia contro l’Inter e, sabato, il 2-2 contro la Fiorentina.

Alla luce degli stati di forma del Diavolo e dei Friulani, la Combo Multigol 0–1 casa + Multigol 1–2 ospite resta un’opzione da tenere in considerazione.

Scommessa 3: Combo Multigol 0-1 casa + Multigol 1-2 ospite a quota 2.25 su Lottomatica