Pronostici Sunderland - Arsenal: Saka brilla al ritorno

È difficile non prevedere una vittoria in trasferta, con gli uomini di Mikel Arteta in una forma estremamente convincente al momento.

Pronostici Sunderland - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Sunderland - Arsenal

Arsenal vincente senza subire gol a quota 1.60 su Lottomatica

Meno di 2.5 gol a quota 1.60 su Goldbet

Bukayo Saka segna o fornisce un assist a quota 2.75 su Netbet

Quote Sunderland vs Arsenal

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Sunderland 0-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Arsenal – Bukayo Saka, Eberechi Eze

Il Sunderland non avrebbe potuto immaginare un inizio di stagione migliore, essendo quarto prima di questa sfida e avendo perso solo una delle ultime otto partite. La squadra di Regis Le Bris ha lasciato punti in casa contro l'Everton nell'ultima partita, ma ha conquistato una vittoria cruciale contro il Chelsea prima di allora.

Nel frattempo, i loro avversari sono in ottima forma. L'Arsenal ha vinto 10 partite consecutive e non ha subito gol nelle ultime otto, ed è sei punti avanti in cima alla classifica della Premier League. David Raya non ha subito un gol dal 28 settembre e vorranno mantenere questa situazione anche questo weekend.

Probabili formazioni Sunderland - Arsenal

Sunderland: Roefs, Geertruida, Ballard, Alderete, Mukiele, Sadiki, Xhaka, Reinildo, Talbi, Le Fee, Isidor

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Trossard, Merino

I Gunners inarrestabili di Arteta

I Gunners stanno vincendo costantemente. Sebbene raramente abbiano dominato le squadre, hanno vinto tutte tranne due partite in questa stagione. Il Liverpool li ha appena battuti, mentre il Manchester City è riuscito a ottenere un pareggio.

Non è difficile capire perché gli uomini di Mikel Arteta siano i favoriti in questa partita, nonostante giochino in trasferta. Lo Stadio della Luce è un luogo impegnativo, come si è visto molte volte in questa stagione, ma l'Arsenal si sentirà invincibile. Gli ospiti hanno ottenuto una vera profondità per la prima volta in anni durante l'estate, e sta funzionando bene per loro.

Con otto partite consecutive senza subire gol, incluse quattro in Premier League, i padroni di casa potrebbero avere difficoltà a segnare. Gli uomini di Le Bris di solito hanno trovato la rete nel 2025/26, ma potrebbe non essere il caso qui.

Scommessa 1: Arsenal vincente senza subire gol a quota 1.60 su Lottomatica

Una prestazione clinica

Nonostante siano così avanti rispetto alle altre squadre in cima, nessuno ha veramente sentito l'ira dell'Arsenal in questa stagione. Non sono i migliori marcatori della divisione, e nessuno dei loro giocatori ha segnato più di quattro volte. Hanno vinto le partite grazie alla loro difesa, avendo subito solo tre gol finora.

Inoltre, nessun'altra squadra è stata coinvolta in meno partite con oltre 2.5 gol - è successo solo tre volte. Il Sunderland è l'unica altra squadra che ha partecipato allo stesso numero di partite.

In totale, 10 club diversi hanno segnato più dei Black Cats finora, ma hanno una solida difesa. La loro difesa potrebbe essere violata a Wearside e potrebbe non avere risposta per i Gunners. Questa partita probabilmente si concluderà con una vittoria in trasferta a basso punteggio.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 1.60su Goldbet

Il ritorno di Saka potenzia l'attacco dell'Arsenal

Bukayo Saka ha saltato alcune partite a causa di un infortunio all'inizio della stagione, ma è tornato e continuerà a creare problemi alle difese in tutta Europa. Ha segnato due gol in ottobre in Champions League e due nelle competizioni nazionali. Inoltre, ha segnato per l'Inghilterra assicurando un'altra vittoria.

Non ha ancora registrato un assist nel 2025/26. Tuttavia, dato il suo record, è solo una questione di tempo prima che ciò cambi. Il Sunderland sarà attento a diversi giocatori che possono causare loro problemi, con il ventiquattrenne probabilmente come principale minaccia.

Viktor Gyokeres è visto come il favorito dai bookmaker per segnare, ma è probabile che salti la partita a causa di un infortunio, così come Gabriel Martinelli. Nel frattempo, il Sunderland potrebbe vedere il ritorno di Omar Alderete dopo aver saltato le ultime due partite. Tuttavia, gli ospiti potrebbero riuscire a segnare indipendentemente da quali giocatori il Sunderland schieri e conquistare altri tre punti.