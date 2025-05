Pronostici Spezia - Cremonese: quote, formazioni e info utili per scommettere

Per l'andata dei playoff di Serie B del 1° giugno tra Spezia e Cremonese, i liguri sono leggermente favoriti e ci si aspetta al massimo tre gol

Pronostici Spezia - Cremonese: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Spezia-Cremonese

Di seguito, alcuni consigli di scommessa per l’andata della finale dei playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese. Ecco alcune quote:

Doppia Chance 1X + Under 3.5 a quota 1.70 su Lottomatica

Casa multigol 1-2 a quota 1.56 su Goldbet

Doppia chance 1X + multigol 1-3 a quota 2.05 su Netbet

Per la sfida tra Spezia e Cremonese, i nostri esperti si aspettano i liguri imbattuti nei tempi regolamentari e al massimo tre gol complessivi – con non più di due marcature ospiti.

Quote Spezia - Cremonese

Lo Spezia riceve la Cremonese tre giorni dopo il pareggio a reti inviolate nella gara d’andata allo Zini disputata giovedì. Le "Aquile", che dopo il 2-3 contro i grigiorossi di tre settimane fa avevano inanellato tre successi, sono imbattute da tre partite. I principali bookmaker danno i liguri leggermente favoriti, ma i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Come arrivano i bianchi e i grigiorossi al match

Si riparte dallo 0-0 raccolto dallo Spezia giovedì sul campo della Cremonese, complice anche un gol annullato ad Aurelio per un fallo di mano evidente. Viceversa, la squadra di Luca D’Angelo ha concesso due occasioni e sembra dunque aver tratto le giuste conclusioni dal 2-3 subìto il 9 maggio contro i grigiorossi al Picco. Allora le "Tigri" erano giunte all’intervallo sul 3-0, per poi concedere due reti nella ripresa.

Dopo questa battuta d’arresto, la squadra di Luca D’Angelo aveva chiuso la stagione regolare col 3-1 contro il Cosenza, ultimo nella Serie B 2024/25. Poi lo Spezia si era imposto nella semifinale dei playoff contro il Catanzaro – al 2-0 al Ceravolo era seguito il 2-1 al Picco.

La Cremonese, con il 3-0 contro la Juve Stabia nel ritorno della semifinale, ha vinto solo una delle sue ultime quattro uscite. Dopo il 3-2 alla Spezia, la formazione di Giovanni Stroppa aveva subìto i due 1-2 a Pisa e nell’andata contro le "Vespe".

Probabili formazioni di Spezia-Cremonese

Spezia: Thiam; Peda, Varnier, Bellich; Floriani, Pierobon, Mosti, Andreoni; Sgarbi; Adorante, Candellone

Thiam; Peda, Varnier, Bellich; Floriani, Pierobon, Mosti, Andreoni; Sgarbi; Adorante, Candellone Cremonese: Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Cassata, Nagy, Bandinelli, Elia; Di Serio, Pio Esposito

Spezia-Cremonese: i liguri imbattuti e pochi gol?

Col 0-0 all’andata, per la quinta volta nelle sette partite dello Spezia in Serie B da inizio maggio si sono viste al massimo tre reti. Prima del 2-3 contro la Cremonese, i bianchi avevano registrato il 2-0 contro la Salernitana e l’1-2 sul campo della Reggiana.

Poi, la squadra di D’Angelo aveva salutato la regular season col 3-1 contro il Cosenza. Dopo la sfida contro l’ultima in classifica, le "Aquile" avevano eliminato il Catanzaro, sesto in classifica. Dopo il 2-0 al Ceravolo, lo Spezia aveva strappato il pass per la finale grazie al 2-1 in rimonta al Picco.

Inoltre, in sei delle più recenti sette uscite della Cremonese si sono registrate al massimo tre marcature. Il 3-2 contro i liguri del 9 maggio era seguito dallo 0-0 a Marassi contro la Sampdoria e dall’1-1 contro il Sassuolo.

Poi, la formazione di Stroppa è rimasta a secco di vittorie anche in tre delle ultime quattro partite. Dopo il successo al Picco, le "Tigri" avevano perso per 1-2 sia a Pisa sia nell’andata sul campo della Juve Stabia. Sono seguiti allo Zini il 3-0 contro le "Vespe" e il pareggio a reti inviolate contro lo Spezia.

Considerando questi risultati, il segno Doppia Chance 1X + Under 3.5 appare uno scenario possibile per il ritorno tra Spezia e Cremonese.

Scommessa 1: Doppia Chance 1X + Under 3.5 a quota 1.70 su Lottomatica

I bianchi riusciranno a segnare ma senza dilagare contro i grigiorossi?

Se non fosse stata annullata la rete di Aurelio, per la nona volta in dieci gare dello Spezia avremmo visto almeno un gol ma non più di due da parte delle "Aquile". L’unica eccezione sarebbe stata il 3-1 contro il Cosenza del 13 maggio.

Da inizio aprile, la squadra di D’Angelo aveva inizialmente raccolto i due 2-0 al Picco contro la Sampdoria e la Salernitana, intramezzati dai 2-2 di Mantova e Frosinone. Poi, erano arrivate le battute d’arresto contro la Reggiana (1-2) e contro la Cremonese (3-2). Nei playoff, lo Spezia aveva proseguito la striscia positiva avviata contro il Cosenza sconfiggendo il Catanzaro sia per 2-0 sia per 2-1 al Picco.

La Cremonese, dal canto suo, ha incassato una o due reti in otto delle sue più recenti nove trasferte. Lo 0-0 contro la Sampdoria era arrivato fra il 2-1 contro la Reggiana e il 3-2 alla Spezia. Poi le "Tigri" hanno perso per 1-2 sia a Pisa sia nell’andata dei playoff contro la Juve Stabia.

Alla luce di questi dati, il segno Multigol Casa 1–2 appare uno scenario realistico per la gara al Picco.

Scommessa 2: Multigol Casa 1–2 a quota 1.56 su Goldbet

Spezia leggermente favorito, ma senza goleada contro la Cremonese?

Prima dello 0-0 allo Zini, quattro delle sei partite dello Spezia in Serie B da inizio maggio si sono concluse con almeno una rete e un massimo di tre gol. Prima del 2-3 contro la Cremonese e del 3-1 contro il Cosenza, il mese si era aperto col 2-0 contro la Salernitana e l’1-2 al Mapei Stadium contro la Reggiana. Poi, gli uomini di D’Angelo si erano imposti contro il Catanzaro per 2-0 al Ceravolo e per 2-0 al Picco.

La Cremonese, invece, si è imposta solo in due delle sue ultime sette partite. Il primo di questi successi era arrivato il 9 maggio col 3-2 alla Spezia, preceduto dallo 0-0 al Ferraris contro la Sampdoria e dall’1-1 contro il Sassuolo. Dopo aver espugnato il Picco, la squadra di Stroppa aveva perso sia a Pisa sia a Castellammare per 1-2, per poi tornare alla vittoria col 3-0 al ritorno contro la Juve Stabia.

Considerando questi precedenti, il segno Doppia Chance 1X + Multigol 1–3 appare un pronostico plausibile per il ritorno fra Spezia e Cremonese.