Pronostici Spagna-Olanda: la squadra di De La Fuente vede le semifinali

È giunto il momento della partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League tra Spagna e Olanda

I nostri esperti di scommesse ritengono che la nazionale di De La Fuente avanzerà alle semifinali di Nations League e avrà la meglio sull'Olanda.

Quote Spagna-Olanda

Pronostici Spagna-Olanda: quote, contesto e formazioni

I migliori pronostici di Spagna-Olanda

1 + over 2,5 gol a 2.50 su Lottomatica

Alvaro Morata marcatore in qualsiasi momento a 2.60 su Goldbet

Spagna over 1,5 a quota 1.66 con NetBet

La nostra analisi: come arrivano entrambe le squadre al match

Spagna e Olanda si affrontano per la seconda volta nel giro di quattro giorni. La partita di ritorno dei quarti di finale della Nations League è in bilico dopo il pareggio 2-2 nel match disputato a Rotterdam.

La Spagna ha preso l'iniziativa nel primo incontro, con Nico Williams che ha segnato al nono minuto. Tuttavia, il vantaggio iberico è stato annullato da due gol di Cody Gakpo e Tijjani Reijnders, che hanno messo gli olandesi saldamente in controllo.

Un cartellino rosso nel finale rimediato dal terzino sinistro "Oranje", Jorrel Hato, ha però aperto la strada alla Spagna per agguantare un prezioso pareggio nei minuti finali. Il gol di Mikel Merino al 93° minuto mette i Campioni d'Europa in una posizione di forza in vista della gara di ritorno.

La Spagna non è stata al suo meglio nella gara d'andata ma ha trovato in Nico Williams una risorsa fondamentale. Nonostante una partita non brillante, la "Roja" ha avuto il 50% in più di tiri in porta rispetto agli olandesi e ha mantenuto il 60% del possesso palla.

In termini di disponibilità, Pau Cubarsi è uscito per infortunio giovedì sera e potrebbe essere sostituito da Dean Huijsen per la partita di ritorno. L'Olanda dovrà invece sostituire il terzino sinistro squalificato Hato, non avendo in rosa a disposizione una vera alternativa di ruolo.

Probabili Formazioni per Spagna - Paesi Bassi

Spagna: Simon; Porro, Cucurella, Le Normand, Huijsen; Pedri, Ruiz, Zubimendi; Yamal, Williams, Morata

Simon; Porro, Cucurella, Le Normand, Huijsen; Pedri, Ruiz, Zubimendi; Yamal, Williams, Morata Olanda: Verbruggen; Geertruida, de Ligt, van Hecke, van Dijk; Reijnders, de Jong, Frimpong; Gakpo, Kluivert, Depay

La "Roja" vede la vittoria in un incontro avvincente

È stato piuttosto sorprendente vedere la Spagna così opaca nella gara d'andata. Dopo aver conquistato 16 punti nelle sei partite del girone della Nations League, la nazionale di De La Fuente era considerata quella messa meglio all'inizio della fase a eliminazione diretta.

L'Olanda, invece, aveva vinto solo due delle loro sei partite del girone. La Spagna ha perso solo una delle ultime nove sfide competitive giocate contro gli olandesi. Sembra abbastanza probabile che domenica gli spagnolo possano allungare a dieci facendo pagare a caro prezzo agli olandesi il fatto di aver vanificato nei minuti finali del match di andata il loro esiguo vantaggio.

La forma casalinga della Spagna nella Nations League è stata strepitosa in questa edizione della Nations League. Hanno vinto tutte e tre le partite e hanno subito solo due gol. Cinque delle loro ultime sette partite hanno visto tre o più gol realizzati. Ecco perché una vittoria della Spagna con almeno tre reti segnate in partita sembra uno scenario molto probabile.

Scommessa 1: 1 + 2,5 gol a quota 2.50 con Lottomatica

Morata può andare a segno

Il capitano della Spagna Alvaro Morata, non segna un gol in nazionale dallo scorso ottobre contro la Serbia. L'attaccante 32enne ha segnato con la maglia della selezione iberica 37 gol in 85 presenze, il che significa che ha trovato la via del goal nel 43,5% delle partite disputate.

Morata ha mostrato segnali positivi nelll'ultimo periodo. Ha segnato due gol in quattro partite per il Galatasaray, da quando si è unito al club turco in prestito a gennaio.

Una rete Morata durante il match contro l'Olanda appare probabile, dato che sta mostrando segni di ritorno alla condizione ottimale che aveva mostrato prima di trasferirsi al Milan.

Spagna-Olanda: Alvaro Morata marcatore in qualsiasi momento a quota 2.60 con Goldbet

I padroni di casa probabilmente segneranno due o più gol

Non è un segreto che la Spagna abbia una grande varietà di opzioni offensive. Nico Williams è apparso in ottima forma a Rotterdam, e lo stesso Lamine Yamal si è confermato un pericolo per la retroguardia olandese.

Questa è una squadra costruita per segnare gol. Gli uomini guidati da Luis De La Fuente hanno segnato almeno due gol in cinque delle loro ultime sette partite. Tutto fa pensare che possa succedere anche nel ritorno dei quarti di finale di Nations League.

Scommessa 3: Spagna over 1,5 a quota 1.66 con NetBet