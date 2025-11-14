Pronostici Tennis oggi: Sinner - Shelton con lo statunitense in piena crisi

Contro Ben Shelton, i nostri esperti si aspettano una vittoria di Jannik Sinner in meno di 20 games, con più di nove nel primo set.

Pronostici Tennis di oggi: previsioni Jannik Sinner - Ben Shelton

Per la sfida alle ATP Finals, i nostri esperti prevedono un successo di Jannik Sinner in meno di 20 giochi complessivi – con al massimo nove nel primo set.

Quote maggiorate tennis e SuperCombo su Sinner - Shelton

I top bookmaker mettono a disposizione alcune quote maggiorate o supercombo per gli ATP Finals, eccone alcune:

Over 6.50 Ace Sinner - Over 7.50 Ace Shelton a quota 3.42 su Goldbet

1 + Over 19.50 Games, Shelton doppio fallo e Ace a 4.19 su Goldbet

Jannick Sinner vince 6-2 a quota 5.50 su bet365 anziché 4.75

Over 10.5 games nel primo set a quota 4.25 su bet365 anziché 4.00

SuperCombo Over 1.5 Doppi Falli Giocatore 1 + Over 2.5 Doppi Falli Giocatore 2, Over 6.5 Ace Giocatore 1 e Over 8.5 Ace Giocatore 2 a quota 15.07 su Lottomatica

Quote Sinner - Shelton dai top siti di scommesse per il tennis

Quote Sinner - Shelton bet365 William Hill Goldbet Under 20.5 games 2.00 2.09 1.78 1 + Under 20.5 1.83 2.26 - Over 9.5 games nel 1° set 1.83 1.89 1.73

La forma di Jannik Sinner

Jannik Sinner a metà giugno era uscito di scena a sorpresa agli ottavi di Halle: 6-3, 3-6, 4-6 contro Bublik. Da allora ha, per esempio, collezionato 39 vittorie. Questo filotto è stato interrotto da due ritiri – l'ultimo dei quali a Shanghai contro Griekspoor – e dall'1-3 contro Alcaraz nella finale degli US Open.

Archiviato l'infortunio che lo aveva fermato contro l'olandese, l'altoatesino aveva sconfitto in Arabia Tsitsipas, Djokovic e Alcaraz. Sinner si sarebbe poi imposto nelle finali di Vienna e Parigi, rispettivamente contro Zverev e Auger-Aliassime. Alle ATP Finals ha finora inanellato due 2-0: prima contro Auger-Aliassime, poi mercoledì contro Zverev.

La forma di Ben Shelton

Diametralmente opposto è il rendimento di Ben Shelton che, invece, affronta Sinner a due giorni dall'1-2 incassato contro Auger-Aliassime, a sua volta preceduto dallo 0-2 contro Zverev nella prima giornata a Torino. Dopo il 3-6, 6-7 contro il tedesco, con il 6-4, 6-7, 5-7 contro il canadese è arrivata la sesta sconfitta nelle ultime nove uscite.

Da inizio ottobre, il numero cinque del ranking ATP ha vinto solo a Basilea contro Majchrzak e a Parigi, dove ha superato Cobolli e Rublev. Ma non solo: gli ultimi due successi di Shelton contro avversari nella top 10 erano arrivati a luglio contro Fritz e De Minaur.

Testa a testa: Jannik Sinner vs Ben Shelton

Jannik Sinner e Ben Shelton tornano ad affrontarsi a due settimane dal 2-0 rifilato dall'altoatesino il 31 ottobre ai Paris Masters. Sempre su cemento, il numero uno del mondo aveva chiuso entrambi i set sul 6-3. Shelton non vince contro Sinner dall'ottobre 2023 – dopo quell'1-2 a Shanghai, il numero uno del mondo ha inanellato sette successi.

Nei primi due incroci del 2025 contro lo statunitense erano arrivati altrettanti 3-0: prima agli Australian Open, poi a Wimbledon. A Melbourne, Sinner dopo un 7-6 aveva chiuso sia il secondo sia il terzo set sul 6-2. Più combattuto era invece stato l'incontro a Londra: allora, dopo un altro 7-6, Shelton aveva vinto quattro games per set.

Jannik Sinner e Ben Shelton disputeranno non più di 20 games?

Per esempio, dodici dei più recenti 15 incontri di Jannik Sinner hanno visto al massimo 20 games. In tutto ciò, due delle eccezioni risalgono all'ATP 500 di Vienna, dove l'altoatesino aveva sconfitto agli ottavi Cobolli per 6-2 e 7-6, prima di vincere in rimonta la finale contro Zverev. Dopo il 3-6 nel primo set, Sinner si era imposto per 6-3 e 7-5.

Poi, nella finale dei Paris Masters, il numero uno del mondo – contro Auger-Aliassime – dopo il 4-6 iniziale, avrebbe trionfato al tiebreak con il 7-6. Ma otto giorni dopo, sempre contro il canadese, sarebbero arrivati il 7-5 e soprattutto il 6-1. Prima del 6-4, 6-3 rifilato mercoledì a Zverev.

Nei quarti a Parigi, Sinner aveva trovato il 6-3, 6-3 contro Ben Shelton. Allora, per la seconda volta in quattro partite dello statunitense, si erano visti meno di 21 games. Dopo il 3-6, 4-6 contro Munar, erano arrivati due 7-6, 6-3 contro Cobolli e Rublev. A Torino, Shelton ha subìto il 3-6, 6-7 contro Zverev, prima del 4-6, 6-7, 5-7 contro Auger-Aliassime.

Soprattutto alla luce dei risultati di Sinner, il segno Under 20.5 games rappresenta un pronostico realistico per la gara fra Jannik Sinner e Ben Shelton.

Scommessa 1: Under 20.5 games a quota 1.78 su Goldbet

Sinner prolungherà la crisi di Shelton?

Sinner, per esempio, si è imposto in 39 delle sue ultime 42 gare e – dopo il ritiro contro Griekspoor – in tutte le ultime 15. Come se non bastasse, in questa striscia l'altoatesino ha perso solo un set, nella finale di Vienna persa per 1-2 contro Zverev. Poi avrebbe inanellato sette 2-0, di cui il 6-3, 6-3 contro Shelton a Parigi. A Torino sarebbero seguiti il 5-7 contro Auger-Aliassime e il 4-6, 3-6 sempre contro il tedesco.

Shelton, invece, dopo il 3-6, 3-6 contro Sinner nei quarti a Parigi, avrebbe incassato finora sotto la Mole il 3-6, 6-7 contro Zverev, prima del 6-4, 6-7, 5-7 contro Auger-Aliassime. Il canadese ha così inflitto allo statunitense la sesta sconfitta negli ultimi nove incontri. In questa fase, Shelton aveva sconfitto ai sedicesimi Majchrzak a Basilea e Cobolli a Parigi. Ai Masters si sarebbe poi imposto contro Rublev, prima di perdere contro Sinner ai quarti.

Dunque, la combo 1 + Under 20.5 games è da tenere d'occhio in vista della sfida nel terzo turno del gruppo B alle ATP Finals.

Scommessa 2: 1 + Under 20.5 games a quota 1.70 su NetBet

Sinner - Shelton: nel primo set vedremo più di nove games?

Per esempio, cinque delle più recenti partite di Sinner hanno registrato più di nove games nel primo set. La prima eccezione era arrivata proprio nel quarto di Parigi contro Shelton. Il 3-6, 3-6 contro lo statunitense era stato preceduto dal 6-4, 6-2 contro Bergs e dal 5-7, 6-1 contro Cerundolo.

All'ombra della Tour Eiffel, l'altoatesino avrebbe poi collezionato il 6-0, 6-1 contro Zverev, seguito però – nell'epilogo – dal 6-4, 7-6 contro Auger-Aliassime. Otto giorni dopo, all'esordio alle ATP Finals, Sinner avrebbe rifilato al canadese il 7-5, 6-1, prima del 6-4, 6-3 contro il tedesco.

Auger-Aliassime sarebbe tornato al successo mercoledì con il 2-1 contro Shelton. Lo statunitense, prima di perdere per la sesta volta nel giro di nove partite, aveva chiuso il primo set sul 6-4. A Parigi, prima della sconfitta con nove games per parziale contro Sinner, il numero cinque del mondo aveva sconfitto nel primo set Cobolli e Rublev per 7-6.

Ma visto lo stato di forma del primo nel ranking ATP, il segno Over 9.5 games è tutt'altro che da escludere.

Scommessa 3: Over 9.5 games nel 1° set a quota 1.73 su Lottomatica