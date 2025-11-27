Pronostici Roma - Midtjylland: i giallorossi cercano punti casalinghi

Contro il Midtjylland, gli esperti prevedono il primo risultato utile per la Roma in Europa League all'Olimpico e almeno tre reti complessive.

Migliori pronostici di Roma - Midtjylland

Ecco qualche consiglio per le scommesse sull'incontro del quinto turno di Europa League tra Roma e Midtjylland con le quote da tenere d'occhio:

Goal a quota 1.75 su Goldbet

Goal + Over 2.5 a quota 2.06 su NetBet

Doppia Chance 1X + Goal + Over 2.5 a quota 2.50 su Lottomatica

Per la sfida contro il Midtjylland all'Olimpico, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per la Roma in una gara con almeno tre reti complessive.

Quote Roma - Midtjylland

I bookmaker offrono quote basse sulla vittoria della Roma contro il Midtjylland, ma i nostri esperti hanno preferito analizzare altri mercati.

Come arrivano i giallorossi e i danesi al match

A tre settimane dal 2-0 in Scozia contro i Rangers, la Roma ospita il Midtjylland nella quinta giornata della Europa League 2025/26. E lo fa – visti lo 0-1 contro il Lilla e l'1-2 contro il Viktoria Plzen – alla ricerca dei primi punti all'Olimpico. Ma gli undici di Gian Piero Gasperini ricevono i danesi sulle ali del 3-1 di domenica a Cremonese, che li ha visti collezionare il quarto successo in cinque turni.

Il Midtjylland, in patria, occupa il secondo posto, ma domenica ha incassato l'1-2 sul campo del Sonderjyske, che ha chiuso una striscia con cinque successi e due pareggi. In Europa la formazione di Mike Tullberg viaggia a punteggio pieno. Dopo il 2-0 contro lo Sturm Graz e soprattutto il 3-2 a Nottingham ha inanellato il 3-0 in Serbia contro il Maccabi Tel Aviv, seguito – il 6 novembre – dal 3-1 contro il Celtic.

Probabili formazioni di Roma - Midtjylland

Roma: Svilar, Mancini, N'Dicka, Ziolkowski, Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Soulé, Pellegrini, Ferguson

Svilar, Mancini, N'Dicka, Ziolkowski, Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Soulé, Pellegrini, Ferguson Midtjylland: Olafsson, Mbabu, Lee, Erlic, Bech, Bravo, Billing, Osorio, Guesung Cho, Gogorza, Franculino

Roma - Midtjylland: vedremo quantomeno un gol per squadra?

Dopo il 2-0 nel primo turno contro lo Sturm Graz, due delle più recenti tre uscite del Midtjylland in Europa League hanno visto firme di entrambe le squadre. L'eccezione è avvenuta il 23 ottobre in Serbia contro il Maccabi Tel Aviv e tre settimane dopo il 3-2 a Nottingham contro la quintultima in Premier League. Poi, gli undici di Mike Tullberg si sono imposti per 3-1 contro il Celtic.

Lo stesso giorno la Roma ha sconfitto all'Ibrox Stadium l'altra formazione di Glasgow per 2-0, costringendo i Rangers alla terza uscita in quattro giornate di Europa League a secco di gol. Così la squadra di Gian Piero Gasperini è tornata al successo dopo le sconfitte, entrambe arrivate all'Olimpico, contro Lilla (0-1) e Viktoria Plzen (1-2). Alla prima giornata i giallorossi si erano imposti a Nizza per 2-1.

Tutto sommato, il segno Goal rappresenta uno scenario realistico nella gara fra Roma e Midtjylland.

Scommessa 1: Goal a quota 1.75 su Goldbet

All'Olimpico arriveranno quantomeno tre marcature?

Con il 3-1 contro il Celtic sono tre le partite consecutive del Midtjylland concluse con almeno tre reti. E nella sfida di tre settimane fa contro gli scozzesi, per la seconda volta in due turni, hanno insaccato entrambe le formazioni. Archiviato il 3-2 sul campo del Nottingham Forest, i danesi avevano raccolto a Backa Topola il 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv.

Dal canto suo, la Roma torna a disputare una gara di Europa League all'Olimpico a un mese esatto dall'1-2 contro il Viktoria Plzen nel terzo turno. Quella contro i cechi – dopo il 2-1 a Nizza – era stata la seconda partita dei giallorossi con più di due gol complessivi. Sarebbe seguito il 2-0 sul campo dei Rangers, che in questa fase a girone unico hanno insaccato una sola volta in quattro giornate.

Alla luce di questi dati, la combo Goal + Over 2.5 rientra fra gli eventi plausibili nella sfida fra gli uomini di Gasperini e quelli di Tullberg.

Scommessa 2: Goal + Over 2.5 a quota 2.06 su NetBet

Un risultato utile per la Roma contro il Midtjylland?

Il 2-0 del 6 novembre sul campo dei Rangers rappresenta uno dei cinque successi della Roma nelle ultime sei gare ufficiali. Ed era arrivato a quattro giorni dallo 0-1 a San Siro contro un Milan che occupa il secondo posto in Serie A, con due lunghezze di svantaggio proprio dai giallorossi. Sarebbero seguiti il 2-0 contro l'Udinese e, domenica, il 3-1 allo Zini contro la Cremonese.

Il Midtjylland, in questa Europa League, viaggia a punteggio pieno. Ma i danesi – a eccezione del 3-2 a Nottingham contro la penultima in Premier – non hanno affrontato squadre dei grandi campionati. Allo stesso tempo, considerando i tre gol per gara rifilati a Maccabi Tel Aviv (3-0) e Celtic (3-1), non sono certo da prendere sottogamba.

Quindi, la combo Doppia Chance 1X + Goal + Over 2.5 è uno scenario da tenere d'occhio nella sfida dei giallorossi contro i danesi.