In questo articolo quote e 3 pronostici su Roma-Juventus, sfida importante in ottica Champions

Quote Roma - Juventus

Pronostici Roma-Juventus: scommesse, contesto e probabili formazioni

Migliori pronostici di Roma-Juventus

X a 3.05 su Goldbet

Juventus segna primo goal del match a 2.20 su NetBet

Under 2.5 gol a 2.10 su Lottomatica

La Juventus potrebbe interrompere la striscia di sette vittorie consecutive della Roma: secondo i pronostici la sfida dell'Olimpico può terminare con un pareggio 1-1.

Come arrivano le due squadre al match

La sfida di domenica tra AS Roma e Juventus mette di fronte due delle squadre più in forma della Serie A allo Stadio Olimpico. La Roma è imbattuta da metà dicembre, mentre la Juve ha vinto sette delle ultime dieci partite disputate.

L'esperto allenatore della Roma, Claudio Ranieri, sta guidando i giallorossi ad ottimi risultati. Dopo un periodo difficile in autunno, con sei sconfitte in sette partite, la situazione è cambiata radicalmente durante le festività.

Infatti, i giallorossi hanno vinto tutte le partite in casa tranne una dal 7 dicembre, con solo il Napoli che è riuscito a fermare la Roma a inizio febbraio. La Roma è stata la squadra con le migliori prestazioni in Serie A nel 2025, accumulando 32 punti dall’inizio dell’anno.

La Juventus si è separata da Thiago Motta dopo le deludenti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina e lo ha sostituito con l'ex tecnico della Lazio e da giocatore anche difensore bianconero Igor Tudor, che ha vinto la sua prima partita da allenatore del club contro il Genoa.

Nonostante il cambio di allenatore, la Juve è ancora la terza squadra più in forma della Serie A nelle ultime otto partite. Tuttavia, la Roma tra le 2 è attualmente quella nella migliore condizione.

Probabili formazioni per Roma-Juventus

Roma : Svilar; Mancini, Ndicka, Hummels, El Shaarawy, Angelino, Kone, Paredes, Soule, Pellegrini, Dovbyk

: Svilar; Mancini, Ndicka, Hummels, El Shaarawy, Angelino, Kone, Paredes, Soule, Pellegrini, Dovbyk Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Veiga, Gonzalez, McKennie, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic

Un pareggio all'orizzonte

Quando si affrontano due squadre in forma, spesso è difficile per una delle due prevalere sull'altra. Potrebbe essere questo il caso domenica. Alla Juventus un pareggio può anche stare bene, poiché manterrebbe un margine di tre punti di vantaggio sui giallorossi.

Sebbene la Roma abbia pareggiato solo il 7% delle sue partite in casa quest’anno, la Juve ha pareggiato quasi la metà (43%) delle gare giocate in trasferta. Va detto anche che la Juve ha perso solo due volte nelle sue 14 partite disputate fuori da Torino.

Infatti, i bianconeri hanno pareggiato il 43% di tutte le loro partite di Serie A in questa stagione, una percentuale ben al di sopra della media del campionato del 29%. Nonostante la forma impressionante della squadra capitolina, il pronostico Roma-Juventus di pareggio sembra uno scenario probabile.

Scommessa 1: X a 3.05 con Goldbet

I bianconeri possono sbloccare il match

Per i nostri pronostici Roma-Juventus saranno gli uomini di Igor Tudor i primi a segnare. Infatti, la Juve ha segnato per prima in quasi tre quarti (71%) delle sue trasferte in questa stagione.

Inoltre, la Roma ha subito il primo goal dagli avversari nel 47% delle sue partite in casa, una percentuale al di sopra della media del campionato del 42%.

Considerando tutte queste statistiche, che la Juventus possa essere la squadra candidata a sbloccare il match è una possibilità concreta.

Scommessa 2: Juventus segna primo goal del match a 2.20 su NetBet

Si prospetta una partita da meno di tre gol

Gli ultimi cinque incontri ufficiali tra Roma e Juventus si sono conclusi con due o meno gol segnati.

Vale anche la pena notare che la Roma ha una media di soli 0.87 gol subiti a partita in casa finora in questa stagione mentre la Juventus ha concesso solo 1.00 gol a partita in trasferta. Entrambi i dati suggeriscono che le difese potrebbero essere protagoniste allo Stadio Olimpico.

La Roma ha anche mantenuto la porta inviolata nel 40% delle sue partite in casa, mentre la Juve ha portato a casa il clean sheet nel 43% delle sue trasferte. Tutto ciò rafforza il pronostico Roma-Juventus di una partita che possa chiudersi sull'under 2.5.

Scommessa 3: under 2.5 a quota 2.10 su Lottomatica