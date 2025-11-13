Il nostro esperto di scommesse punta sulla Seleção per garantirsi un posto al grande evento dell'anno prossimo con una vittoria in questa partita.

Pronostici Repubblica d'Irlanda - Portogallo: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Repubblica d'Irlanda - Portogallo

Portogallo vincente senza subire gol a quota 2.20 su bet365

Under 2.5 gol a quota 2.14 su NetBet

Cristiano Ronaldo marcatore in qualsiasi momento a quota 1.66 su Lottomatica

Quote Repubblica d'Irlanda - Portogallo

Repubblica d'Irlanda - Portogallo bet365 NetBet Lottomatica Portogallo vincente senza subire gol 2.20 2.12 2.10 Under 2.5 gol 2.10 2.14 2.15 Cristiano Ronaldo marcatore in qualsiasi momento 1.80 1.85 1.73

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Repubblica d'Irlanda 0-2 Portogallo

Pronostico marcatore: Portogallo – Cristiano Ronaldo, Vitinha

Il Portogallo sta vivendo una buona stagione e affronterà questa partita con una serie di sette partite senza sconfitte. Sono campioni della Nations League e sanno che una vittoria all'Aviva Stadium garantirà la loro qualificazione ai Mondiali. Il pareggio 2-2 con l'Ungheria è stato frustrante, ma sono fiduciosi di migliorare quel risultato.

La Repubblica d'Irlanda è stata incostante nel 2025. Ha ancora una possibilità di qualificarsi, ma solo attraverso i play-off, quindi deve fare affidamento su risultati favorevoli da altre squadre. Hanno battuto l'Armenia nella loro ultima partita e hanno perso di poco contro i portoghesi nel loro incontro di ottobre, quindi hanno ancora una possibilità di qualificarsi.

Probabili formazioni Repubblica d'Irlanda - Portogallo

Repubblica d'Irlanda: Kelleher, O'Brien, Collins, O'Shea, Coleman, Cullen, Taylor, Johnston, Ebosele, Azaz, Parrott

Portogallo: Costa, Cancelo, Dias, Inacio, Dalot, Fernandes, Neves, Vitinha, Bernardo, Ronaldo, Leao

Il Portogallo per assicurarsi la vittoria

Il Portogallo non ha vinto molte partite senza subire gol quest'anno. Hanno mantenuto la porta inviolata in solo due delle otto partite. Tuttavia, una di queste due è stata contro l'Irlanda, e con Evan Ferguson fuori per infortunio, potrebbe accadere di nuovo. Roberto Martinez vorrà che la sua squadra si assicuri il posto ai Mondiali, e ci riuscirà se manterranno una difesa solida.

Gli irlandesi non sono stati prolifici davanti alla porta, nonostante abbiano segnato nella maggior parte delle partite quest'anno. L'assenza del miglior marcatore Ferguson è un problema per il loro attacco. Tuttavia, i portoghesi saranno fiduciosi poiché hanno mantenuto la porta inviolata nell'ultima partita contro questo avversario.

Nel frattempo, l'infortunio di Nuno Mendes è una preoccupazione per l'attacco degli ospiti, anche se hanno abbastanza qualità e profondità nella loro rosa. Dato ciò che è in gioco, la Selecao sarà ansiosa di emergere vittoriosa a Dublino e assicurarsi che non ci sia nulla in gioco contro l'Armenia.

Scommessa 1: Portogallo vincente senza subire gol a quota 2.25 su bet365

Una prestazione professionale

Il Portogallo non è riuscito a segnare più di due gol nelle loro ultime due partite di qualificazione ai Mondiali, e lo ha fatto solo tre volte quest'anno. Con il vantaggio di giocare in casa, l'Irlanda cercherà di frustrarli, quindi è improbabile che questa partita presenti molti gol. Gli uomini di Heimir Hallgrímsson non hanno subito più di due gol in nessuna delle loro ultime otto partite.

Quindi, ci si aspetta una partita relativamente equilibrata, anche se alla fine i visitatori potrebbero vincere. Basandosi sulle statistiche, sono la squadra più forte e non hanno perso contro gli irlandesi da oltre due decenni. Tuttavia, hanno segnato più di due gol contro i Boys In Green solo quattro volte dal loro primo incontro nel 1946.

Scommessa 2: Under 2.5 gol a quota 2.14 su NetBet

Ronaldo mira a 150 gol

Sebbene Cristiano Ronaldo abbia quasi 41 anni, è ancora in ottima forma realizzativa. Ha segnato 13 gol nelle sue ultime 13 partite per la sua nazione, e il suo gol più recente ha portato il suo totale internazionale a 143. Nessun calciatore maschio ha segnato più gol, e solo tre donne hanno raggiunto quel totale.

E, coerente con la sua ambizione, la stella dell'Al Nassr punta ora a un altro traguardo: 150 gol per il suo paese. Il suo prossimo gol lo porterebbe oltre Maysa Jbarah della Giordania, lasciando solo Christine Sinclair, Abby Wambach e Mia Hamm davanti a lui.

Ronaldo vorrà ancora il titolo di miglior marcatore internazionale - indipendentemente dal genere - anche se è improbabile. Sinclair ha segnato 190 per il Canada prima di ritirarsi nel 2023. Con le prossime partite contro l'Irlanda e l'Armenia questo mese, vedrà un'opportunità per aggiungere al suo bottino - e avvicinarsi molto al traguardo dei 150 gol.