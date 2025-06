Pronostici Real Madrid - CF Pachuca: Los Blancos all'attacco

Mondiale per Club

Real Madrid vs Pachuca

Ecco tre pronostici Real Madrid e CF Pachuca per la sfida del Mondiale per Club di domenica 22 giugno.

Los Blancos non hanno davvero ingranato contro l'Al-Hilal, ma Xabi Alonso dovrebbe raccogliere i suoi primi tre punti a Charlotte.

Pronostici Real Madrid - CF Pachuca: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Ecco i nostri pronostici Real Madrid - Pachuca per la partita di domenica.

Prevediamo una vittoria del Real Madrid per 3-1 contro il Pachuca.

Quote Real Madrid - CF Pachuca

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Real Madrid ha affrontato alcune sfide a Miami, essendo stato fermato dall'Al-Hilal, che non era un avversario facile. Sono imbattuti da quattro partite in questa competizione, e ne hanno vinte tre. Sono chiaramente favoriti per questo incontro e hanno molti giocatori desiderosi di lasciare il segno.

Nel frattempo, i messicani sono stati incostanti. Il Pachuca ha vinto solo una delle loro recenti partite competitive. Non sono riusciti a segnare solo in tre delle loro ultime 19 partite in tutte le competizioni, e Salomon Rondón ha mostrato segni di ritorno alla sua forma migliore. Il Madrid ha ottenuto una vittoria per 3-0 quando queste due squadre si sono incontrate nella Coppa Intercontinentale a dicembre.

Probabili formazioni Real Madrid - CF Pachuca

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asensio, Huijsen, Fran Garcia, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler, Vinícius, Mbappé

CF Pachuca: Moreno, Rodríguez, Pereira, Bauermann, González, Pedraza, Montiel, Palavecino, Domínguez, Kenedy, Rondón

Il punto di partenza del torneo per il Real Madrid

Dopo una partita difficile contro l'Al-Hilal, dove Kylian Mbappé era assente, il Real Madrid ha bisogno di ritrovare la sua forma questa settimana. Mbappé rimane un dubbio, ma anche se il francese non dovesse giocare, dovrebbero comunque avere abbastanza per superare i messicani. Se dovesse tornare, le loro possibilità di una grande vittoria aumenterebbero sostanzialmente.

I Blancos hanno segnato due o più gol in tutte tranne una delle loro ultime sette partite, e si prevede che dominino il Pachuca. Potrebbero potenzialmente spingere il punteggio ancora più in alto. I loro avversari hanno mantenuto solo tre reti inviolate in 19 partite, quindi potrebbero affrontare una serata difficile.

Rondón potrebbe causare problemi alla squadra di Alonso, e Oussama Idrissi è una spina nel fianco. Abbastanza squadre hanno segnato contro il Real di recente per dimostrare che non sono affatto intoccabili.

Scommessa 1: Real Madrid vincente per 2-1, 3-1 o 4-1 a quota 3,75 su Lottomatica

Gli spagnoli non sono invincibili

Al-Hilal, Mallorca, Barcellona, Celta Vigo e Arsenal hanno tutti trovato un modo per superare i Blancos di recente - e questo solo nelle loro ultime 10 partite. Sconfiggerli sarà difficile, ma ciò darà speranza a Jaime Lozano che la sua squadra possa andare a segno.

Anche se potrebbe essere solo un gol di consolazione, i Tuzos avrebbero sempre avuto difficoltà a uscire dal Gruppo H. Hanno segnato un gol contro il RB Salzburg nella loro prima partita, ma affrontano un avversario molto più duro questa volta. Aggiungendo il fatto che la difesa di Alonso ha nuovi membri, i messicani potrebbero credere di poter fare danni.

Rondón ha contribuito con 21 gol e assist in 37 partite, e Idrissi ne ha 14 in 38. Con Kenedy e l'abbondante talento offensivo del Real anche in gioco, potremmo vedere gol da entrambe le parti.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano a quota 1,90 su NetBet

Gol in arrivo in North Carolina

Dato tutto ciò che abbiamo detto sulle opzioni offensive e le fragilità difensive, i tifosi sperano di vedere molti gol qui. Entrambe le difese hanno avuto i loro problemi, e questo potrebbe essere una buona notizia per i neutrali. Stiamo puntando su entrambe le squadre a segno, e una vittoria del Madrid, quindi oltre 3,5 gol è una possibilità realistica.

Antonio Rüdiger potrebbe fare il suo ritorno dall'infortunio, e sarebbe un vantaggio, ma è la condizione di Mbappé che preoccupa di più i tifosi del Madrid. Se l'attaccante dovesse tornare, allora il Pachuca potrebbe essere in grossi guai. In caso contrario, gli spagnoli hanno comunque giocatori che possono fare male.

La natura sperimentale dei favoriti, con nuovi acquisti e un nuovo allenatore, offre un'opportunità al Pachuca. Tuttavia, segnare tre punti è probabilmente troppo ambizioso.