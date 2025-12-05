Pronostici Real Madrid - Celta Vigo: Mbappé segna in una partita aperta

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita divertente in cui entrambe le squadre segneranno, con Kylian Mbappé che trova la rete per primo.

Migliori scommesse per Real Madrid - Celta Vigo

Kylian Mbappé a segnare per primo con quota 2.90 su Lottomatica

Real Madrid a segnare più di 2,5 gol con quota 1.85 su Goldbet

Goal (GG) a quota 1.65 su bet365

Quote Real Madrid vs Celta Vigo

Real Madrid vs Celta Vigo Lottomatica Goldbet bet365 Real Madrid 1.60 1.60 1.40 Pareggio 2.00 2.10 2.00 Celta Vigo 2.80 2.80 3.00

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 3-1 Celta Vigo

Pronostico marcatore: Real Madrid – Kylian Mbappé x2, Vinícius Júnior; Celta Vigo – Iago Aspas

Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria fondamentale per 3-0 contro l'Athletic Club a metà settimana. È stata una delle loro migliori prestazioni della stagione, ponendo fine a una serie di tre pareggi consecutivi in La Liga. Tuttavia, sono ancora dietro al Barcellona e hanno bisogno di tre punti contro il Celta Vigo.

Gli ospiti hanno avuto una stagione leggermente deludente finora, dopo un eccellente settimo posto l'anno scorso. Hanno vinto solo tre partite di campionato, ma tutte queste vittorie sono avvenute in trasferta. Il Celta ha subito un'altra sconfitta in casa, perdendo 1-0 contro l'Espanyol lo scorso weekend.

Probabili formazioni Real Madrid - Celta Vigo

Real Madrid:Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militão, Alaba, Bellingham, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinícius Júnior, Mbappé

Celta Vigo:Radu, Alonso, Starfelt, J. Rodríguez, Carreira, Moriba, D. Rodríguez, Rueda, Zaragoza, Aspas, Iglesias

Mbappé colpisce per primo ancora una volta

Mbappé è stato la principale minaccia offensiva del Real Madrid in questa stagione. Il francese è in ottima forma, con due gol e un assist a Bilbao a metà settimana. Finora, ha segnato 25 gol in 20 presenze per il Real Madrid in questa stagione.

Il ventiseienne tende a iniziare le partite rapidamente e a segnare presto. Ha segnato il primo gol dopo soli sette minuti contro l'Athletic mercoledì sera. È stata l'ottava volta che ha aperto le marcature per il Real Madrid quest'anno.

A San Mamés, Xabi Alonso ha utilizzato una strategia più diretta, concentrandosi sul muovere rapidamente la palla in avanti. Mbappé e Vinícius Júnior sembravano entrambi trarre beneficio da ciò.

Dovrebbero esserci molte opportunità per Mbappé di esibirsi bene di nuovo in questa partita. Può essere sostenuto con una probabilità implicita del 34,5% di segnare per primo.

Scommessa 1: Kylian Mbappé a segnare per primo con quota 2.90 su Lottomatica

Attacco dei Blancos in fiamme

Il Celta Vigo è una squadra che ama prendersi dei rischi. Tentano invariabilmente di affrontare anche le migliori squadre quando possibile. Abbiamo visto prove di ciò nella loro recente sconfitta per 4-2 contro il Barcellona.

La squadra di Claudio Giráldez ha già visitato il Bernabéu due volte nel 2025, segnando due volte in ciascuna occasione. Tuttavia, hanno comunque perso 3-2 in La Liga e 5-2 in Copa del Rey.

Quella mentalità positiva non è qualcosa che il Real Madrid disdegnerà. I padroni di casa hanno così tanta velocità nella loro squadra che spesso sono migliori quando le squadre avanzano e lasciano spazio. Con Mbappé, Vinícius e Jude Bellingham tutti in forma e disponibili, i Blancos dovrebbero divertirsi molto nell'ultimo terzo.

Il Real Madrid vanta un record casalingo del 100% in tutte le competizioni quest'anno. Hanno segnato almeno due volte in cinque delle loro sei partite al Bernabéu in La Liga. Sostenere i padroni di casa a segnare più di 2,5 gol sembra offrire valore qui con una probabilità implicita del 54,1%.

Scommessa 2: Real Madrid a segnare più di 2,5 gol con quota 1.85 su Goldbet

Celta in azione

Parte del problema del Celta in questa stagione è stato che le squadre più deboli hanno giocato in modo più difensivo contro di loro. Hanno faticato a segnare contro squadre come Getafe ed Espanyol in deludenti sconfitte casalinghe a zero. Tuttavia, c'è stata ancora molta azione in molte delle loro altre partite.

Il 79% delle loro partite di campionato ha visto entrambe le squadre segnare. Quattro delle loro cinque uscite in Europa League hanno anche prodotto gol per ciascuna squadra. Solo il FC Midtjylland può fare meglio del ritorno di 11 gol del Celta in quella competizione.

Ciò evidenzia la minaccia che possono rappresentare per una squadra del Real Madrid che lotta con infortuni difensivi. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal e Ferland Mendy sono tutti fuori. Nel frattempo, Dean Huijsen e David Alaba sono ulteriori dubbi. Questi fattori suggeriscono che entrambe le squadre potrebbero trovare la rete in questa partita.