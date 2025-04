Scopri 3 pronostici per Real Madrid-Arsenal del 16 aprile alle 21:00, a cura del nostro esperto per il ritorno dei quarti di Champions League.

Dopo il 3-0 subito all'Emirates il Real Madrid cerca una rimonta che sarebbe storica contro l'Arsenal nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Quote Real Madrid-Arsenal

Migliori pronostici di Real Madrid-Arsenal

1 + under 3.5 a 2.80 su Lottomatica

Kylian Mbappé primo marcatore a 3.75 su NetBet

Goal a 1.53 su Goldbet

Secondo i pronostici dei nostri esperti l'Arsenal perderà 2-1 al Bernabeu ma accederà alle semifinali.

Come arrivano le due squadre al match

Tutta l'attenzione sarà sul match in programma al Santiago Bernabeu mercoledì sera per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Arsenal.

Pochi avrebbero potuto prevedere che l'Arsenal avrebbe ottenuto un vantaggio di tre gol dopo l'andata. Il Real Madrid è stato superato grazie a due giocate di pregevole fattura da parte di Declan Rice, che ha rubato la scena assicurando una vittoria per 3-0. Dopo la delusione dell'andata, il Real ha reagito con una vittoria di misura contro l'Alaves in Liga, che mantenere vive le speranze di titolo.

I tifosi del Real potrebbero essere preoccupati visto che Kylian Mbappé è stato espulso in campionato nel weekend, ma il suo cartellino rosso non ha nessun impatto sulla presenza nel match di Champions. Un giocatore che sarà assente, invece, mercoledì sera è Eduardo Camavinga, che ha ricevuto due cartellini gialli nell'andata.

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha giustamente fatto riposare alcuni dei suoi giocatori chiave nella partita di Premier League contro il Brentford lo scorso weekend. I Gunners hanno solo pareggiato, ma le loro speranze di titolo sono già svanite da tempo, con Arteta che ha dato priorità alla Champions League.

Giocatori come Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Martin Ødegaard, Mikel Merino e Bukayo Saka dovrebbero essere tutti freschi in vista della sfida di Madrid. L'unico dubbio di formazione riguarda Thomas Partey, che ha subito un colpo contro il Brentford e dovrà sottoporsi ad accertamenti prima della partita.

Probabili formazioni Real Madrid-Arsenal

Real Madrid : Courtois; Asensio, Alaba, Valverde, Rüdiger, Modric, Tchouaméni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr, Mbappé

: Courtois; Asensio, Alaba, Valverde, Rüdiger, Modric, Tchouaméni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr, Mbappé Arsenal: Raya; Lewis-Skelly, Timber, Kiwior, Saliba, Partey, Ødegaard, Rice, Saka, Martinelli, Merino

Real favorito ma i tre gol di vantaggio dell'Arsenal faranno la differenza

È interessante notare che Real Madrid e Arsenal si sono affrontati solo tre volte nella storia della Champions League: il Real non è riuscito a battere i "Gunners" in nessuna di queste occasioni.

Tuttavia, prevediamo che questa imbattibilità sia destinata a finire mercoledì sera, mentre gli uomini di Carlo Ancelotti cercheranno di ribaltare uno svantaggio di tre gol. Il Real ha vinto cinque delle sue sei partite casalinghe di Champions League finora disputate in questa stagione.

Tra queste vittorie ci sono quelle contro Manchester City, Atletico Madrid e Borussia Dortmund - squadre simili per qualità ai Gunners di Mikel Arteta. Sebbene il nostro pronostico sia sul Real vincente, non ci aspettiamo una pioggia di gol. L'Arsenal ha un vantaggio consistente da difendere e ha la difesa più solida della Premier League di questa stagione. Perdere con meno di tre gol di scarto sembra uno scenario per i Gunners, soprattutto con un difensore centrale in forma come William Saliba, pronto in prima linea.

Scommessa 1: 1 + under 3.5 a 2.80 su Lottomatica

Mbappé guida l'attacco

Il fuoriclasse francese, Kylian Mbappé, è stato il talismano del Real in questa stagione. Ha segnato 7 gol in 13 presenze in Champions League. In ambito nazionale, ha anche realizzato 22 reti in 29 partite.

Considerando che il francese è il capocannoniere del Real in questa Champions League, che possa essere il primo marcatore del match è uno scenario plausibile. Dopo tutto, il Real sarà quello che spingerà fin dal primo minuto, e lui avrà probabilmente le prime occasioni della gara.

Dato che il Real probabilmente dominerà dall'inizio la gara e, considerato il tasso di realizzazione di Mbappé in questa Champions League 24/25 (54%), tra pronostici Real Madrid-Arsenal rientra la possibilità che sia lui a sbloccare il match.

Scommessa 2: Kylian Mbappé primo marcatore a 3.75 su NetBet

Le due squadre possono colpirsi a vicenda

L'Arsenal non ha segnato solo in 2 delle 11 partite giocate in Champions League finora in questa stagione. Nel frattempo, il 62% delle partite continentali giocate dal Real Madrid in questa stagione si sono concluse con entrambe le squadre a segno.

Le probabilità che entrambe le squadre segnino sono abbastanza alte, semplicemente perché il Real dovrà attaccare a tutto campo fin dal fischio di+ inizio per cercare di segnare tre gol.

Facendo così, la squadra di Ancelotti lascerà sicuramente spazi per giocatori veloci come Bukayo Saka e Gabriel Martinelli. Inoltre lo stesso Saka, Merino e Ødegaard arriveranno riposati per questo ritorno e avranno l'energia per creare problemi al Real in contropiede.

Scommessa Real Madrid-Arsenal 3: goal a 1.53 su Goldbet