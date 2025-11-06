Pronostici Rangers - Roma con i giallorossi chiamati al riscatto

Gli esperti si aspettano un risultato utile per la Roma contro i Rangers, al massimo tre reti e almeno una porta inviolata.

Pronostico Rangers - Roma dei nostri esperti

Di seguito alcuni consigli per le scommesse – con le relative quote – sulla gara del quarto di Europa League tra Rangers e Roma:

No goal a quota 1.95 su Goldbet

Doppia Chance X2 + No goal a quota 2.52 su NetBet

Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal a quota 2.65 su Lottomatica

I nostri esperti un risultato utile per la Roma all'Ibrox Stadium e con al massimo tre reti tutte giallorosse.

Quote Rangers - Roma

Per i bookmakers, la Roma parte favorita per la sfida in casa dei Rangers – ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno esplorato alternative.

Quote Rangers - Roma bet365 Netbet William Hill 1 4.33 4.30 4.20 X 3.80 3.75 3.60 2 1.75 1.78 1.75

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano gli scozzesi e i giallorossi al match

La Roma disputa la gara sul campo dei Rangers a quattro giorni dallo 0-1 a San Siro contro il Milan, capace d'infliggere ai giallorossi la seconda sconfitta in quattro turni di Serie A. L'altro 0-1 incassato dagli uomini di Gian Piero Gasperini all'Olimpico contro l'Inter era stato seguito a stretto giro dall'1-2 in Europa League contro il Viktoria Plzen. Poi, la Roma aveva inanellato l'1-0 contro il Sassuolo e il 2-1 contro il Parma. Nei primi due turni in Europa League, aveva registrato il 2-1 a Nizza prima dello 0-1 contro il Lilla.

Ora i giallorossi affrontano all'Ibrox Stadium i Rangers, ancora fermi a zero punti e con complessivamente un gol all'attivo. L'1-2 sul campo dello Sturm Graz era arrivato a cavallo fra lo 0-1 contro il Genk, nella finora unica sfida a Glasgow, e lo 0-3 contro il Brann Bergen. In patria, la formazione di Danny Röhl è reduce dall'1-3 dopo i tempi supplementari in Coppa di Lega contro il Celtic.

Probabili formazioni di Rangers - Roma

Rangers: Butland, Djiga, Cornelius, Souttar, Aarons, Barron, Raskin, Meghoma, Moore, Danilo, Chermiti

Butland, Djiga, Cornelius, Souttar, Aarons, Barron, Raskin, Meghoma, Moore, Danilo, Chermiti Roma: Svilar, N'Dicka, Mancini, Hermoso, Celik, Koné, Cristante, Wesley, Soulé, Pellegrini, Dovbyk

Rangers - Roma: vedremo quantomeno in clean sheet?

Pur avendo affrontato contendenti sulla carta nettamente inferiori alla Roma, i Rangers hanno insaccato solo una volta nelle prime giornate di Europa League. È accaduto nell'1-2 del 2 ottobre in casa dello Sturm Graz, preceduto dallo 0-1 contro il KRK Genk. Poi, gli undici di Danny Röhl hanno incassato lo 0-3 a Bergen.

Lo stesso giorno la Roma ha subìto, nell'1-2 contro il Viktoria Plzen, per la prima volta in questa Europa League più di una rete in una partita. Come ammesso dallo stesso Paulo Dybala, i giallorossi avevano preso sottogamba i cechi – e commesso sviste in difesa. Prima, contro rappresentanti della Ligue 1 come il Nizza (2-1) e il Lilla (0-1), avevano concesso una rete per partita.

Soprattutto alla luce del rendimento dei Rangers, il segno No goal rappresenta uno scenario plausibile nella gara fra Rangers e Roma.

Scommessa 1: No goal a quota 1.95 su Goldbet

I giallorossi in Scozia torneranno a muovere la classifica?

I Rangers – pur avendo affrontato squadre del campionato belga, di quello austriaco e di quello norvegese – sono ancora alla ricerca del primo punto in questa Europa League. Dopo lo 0-1 nell’unica uscita all’Ibrox Stadium contro il KRK Genk hanno subìto l’1-2 a Graz e lo 0-3 contro il Brann.

È vero che anche il Viktoria Plzen sulla carta sarebbe nettamente inferiore alla Roma, ma i cechi erano giunti all’Olimpico forti dell’1-1 in casa del Ferencvaros e del 3-0 contro il Malmö. Inoltre, i giallorossi al debutto europeo con Gian Piero Gasperini avevano raccolto il 2-1 a Nizza prima dello 0-1 contro il Lilla. Inoltre, nelle ultime sette giornate di Serie A non hanno vinto esclusivamente contro l’Inter e il Milan appaiati con loro a 21 punti.

Per questi motivi, la combo 1 + No Goal è tutt'altro da escludere nell'incontro a Glasgow.

Scommessa 2: Doppia Chance X2 + No goal a quota 2.52 su NetBet

I Rangers e la Roma sigleranno al massimo tre gol?

Tutti gli incontri finora disputati dai Rangers e dalla Roma in questa Europa League hanno visto non più di tre marcature. E sempre tre sono quelle complessive dei giallorossi – con l'ultima siglata da Dybala su calcio di rigore per l'1-2 contro il Viktoria Plzen. Prima dell'argentino, ora fermo ai box, nel 2-1 a Nizza avevano timbrato il cartellino due difensori, Evan N'Dicka e Gianluca Mancini. Poi, il 2 ottobre sarebbe arrivato, sempre all'Olimpico, lo 0-1 contro il Lilla.

Con lo stesso risultato i Rangers avevano esordito in questa Europa League contro il KRK Genk. Nel secondo turno, gli uomini di Röhl avrebbero incassato l'1-2 in Austria contro lo Sturm Graz e lo 0-3 in casa del Brann. Che, però, sempre a Bergen, aveva sconfitto l'Utrecht dopo aver insaccato anche nell'1-2 di Lilla a metà settembre.

Considerando questi dati, la combo Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal è uno scenario da tenere d'occhio per la trasferta dei giallorossi sul campo degli "Orsacchiotti".