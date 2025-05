Ecco i pronostici per PSG vs Arsenal per questa semifinale di Champions League. Il nostro esperto prevede che il PSG raggiungerà la finale.

I bookmakers pendono leggermente a favore della squadra di casa, tuttavia il finale è ancora tutto da decidere con lo scarto di un solo goal segnato all'andata dai francesi. In questa pagina i lettori potranno trovare i pronostici PSG - Arsenal dei nostri esperti con confronto quote e analisi match.

Quote PSG - Arsenal

Le quote per la semifinale di Champions suggeriscono che siano i francesi i favoriti dai siti di scommesse per accaparrarsi un posto nella finale di Monaco. Tuttavia la differenza è lieve e gli uomini di Arteta hanno tutte le possibilità e capacità di ribaltare il risultato dell'andata.

Pronostici PSG - Arsenal dei nostri esperti

A seguire una scelta di pronostici elaborati dai nostri esperti di scommesse tenendo conto di forma fisica delle squadre, quote dei bookmakers e probabili formazioni per il match.

Si prevede che il PSG batterà l'Arsenal 1-0.

La Nostra Analisi: Forma di Entrambe le Squadre

PSG e Arsenal hanno concluso i loro campionati nazionali. Il PSG ha già vinto il titolo di Ligue 1, mentre l'Arsenal finirà quasi certamente tra i primi cinque. Tuttavia, la loro forma in campionato è calata.

Il PSG è in vantaggio 1-0 dopo l'andata ed è probabile che raggiunga la finale di Champions League per la seconda volta nella sua storia. Nel frattempo, sono stati sconfitti 2-1 dallo Strasburgo lo scorso weekend e hanno perso le ultime due partite in Ligue 1 dopo aver vinto il titolo.

L'Arsenal dovrà vincere contro un avversario ostico se vuole raggiungere la sua prima finale di Champions League dal 2006. L'Arsenal arriva a questo scontro senza vittorie nelle ultime tre partite, avendo subito una sconfitta per 2-1 contro il Bournemouth.

Probabili Formazioni PSG - Arsenal

PSG: Donnarumma, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Donnarumma, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Barcola, Doue, Kvaratskhelia Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Trossard, Martinelli

PSG Raggiunge la Finale con Stile

Il PSG non è stato al suo meglio recentemente. Questo è forse dovuto alla loro concentrazione su questa competizione. Gli scommettitori non dovrebbero preoccuparsi delle loro due recenti sconfitte in campionato poiché hanno utilizzato una squadra molto ruotata quando hanno perso sabato.

Utilizzeranno i loro giocatori più forti in questa partita e sembrano ben posizionati per vincere. In casa, il PSG è stato molto forte avendo vinto nove delle loro 12 partite nel 2025.

In Champions League, hanno anche vinto tre delle loro ultime partite casalinghe. Pertanto, l'Arsenal dovrà essere aggressivo contro il PSG per poter ribaltare il loro svantaggio. Tuttavia, ciò potrebbe non accadere subito e potrebbe portare a una partita a ritmo lento.

Il PSG ha giocato una partita simile contro il Liverpool in precedenza nel torneo, dove entrambe le partite sono state a basso punteggio. Grazie al loro forte record casalingo, il team di Luis Enrique potrebbe vincere un altro incontro serrato qui stando ai pronostici PSG - Arsenal.

Partita ad Alto Punteggio Prevista

Sebbene il PSG segni spesso in Champions League, potrebbe non essere il caso qui. L'Arsenal sa che sarà difficile per loro vincere questa partita se subiscono due gol. Pertanto, ci si aspetta che adottino un approccio conservativo per rimanere in gioco il più a lungo possibile. Forse si apriranno di più nelle fasi finali.

I Gunners non hanno subito più di un gol in una partita in trasferta in Champions League dall'ottobre 2023. Hanno giocato 10 partite da allora, subendo una sola volta in nove di quelle 10 partite.

Ousmane Dembélé è una preoccupazione importante per gli infortuni in questa partita, e con 33 gol a suo nome in questa stagione, la sua probabile assenza potrebbe lasciare un vuoto significativo nell'attacco del PSG. Ecco perché alcuni pronostici PSG - Arsenal suggeriscono un under.

Kvaratskhelia Pronto a Brillare per il PSG

Con Dembélé probabilmente fuori gioco, il PSG avrà bisogno di qualcuno che si faccia avanti in sua assenza. Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere quell'uomo dato che ha brillato in Champions League. Infatti, gran parte del buon gioco del PSG è passato attraverso di lui.

Ci sarà forse una pressione extra su di lui in questa partita. È sicuramente una minaccia negli ultimi trenta metri, dato che ha avuto oltre tre tiri nelle ultime cinque partite di UCL del PSG. Ha anche avuto oltre cinque tiri in due di esse, quindi si mette in buone posizioni per segnare.

Con Jurrien Timber in dubbio, potrebbe affrontare Ben White sulla sinistra. White ha iniziato solo quattro partite da metà novembre 2024 e ha quasi giocato una partita completa sabato. Non sarà abituato a partire in partite consecutive, e Kvaratskhelia potrebbe approfittarne. Sembra essere quotato generosamente per finire sul tabellino dei marcatori dai pronostici PSG - Arsenal.

