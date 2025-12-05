Pronostici PSG - Rennes: i campioni pronti a reagire dopo la sconfitta contro il Monaco

Tornando sul terreno di casa, il nostro esperto di scommesse si aspetta che il PSG torni a vincere dopo la sorprendente sconfitta contro il Monaco di pochi giorni fa.

Migliori scommesse per PSG - Rennes

Meno di 3,5 gol a quota 1,77 su Lottomatica

No Goal (NG) a quota 2,05 su Goldbet

Ousmane Dembélé come marcatore in qualsiasi momento a quota 1,95 su bet365

Quote PSG vs Rennes

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 1-0 Rennes

Pronostico marcatore: PSG – Ousmane Dembélé

Il Paris Saint-Germain ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Monaco nel weekend. Anche se avevano segnato 11 gol in tre partite prima di allora, non sono riusciti a superare i loro rivali di Ligue 1. Saranno desiderosi di ottenere una vittoria sul loro terreno.

Il Rennes, nel frattempo, ha vissuto alcune settimane fantastiche. Una vittoria per 1-0 contro il Metz venerdì ha portato a quattro vittorie consecutive, e sono saliti al quinto posto in Ligue 1. Sono anche riusciti a segnare quattro gol sia contro lo Strasburgo che contro il Monaco recentemente, quindi si presenteranno al Parc des Princes con fiducia.

Probabili formazioni PSG - Rennes

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Mayulu, Kang-in, Dembélé, Kvaratskhelia

Rennes:Samba, Ait Boudlal, Jacquet, Brassier, Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Merlin, Lepaul, Embolo

Il PSG torna alle basi

Il PSG è stato colpito da infortuni di recente. Si avvicinano a questa partita con Désiré Doué e Achraf Hakimi entrambi fuori. Anche Nuno Mendes è in dubbio. In una nota più positiva, hanno l'opportunità di riportare Ousmane Dembélé nella formazione titolare.

I loro avversari sono ancora senza Seko Fofana, ma hanno gestito bene le partite recenti. Sulla carta, dovrebbe essere una vittoria casalinga, ma i visitatori sono in forte forma.

Luis Enrique sarà desideroso che la sua squadra ritorni alle basi affrontando un avversario in forma. Molte delle partite recenti sono state caotiche con molti gol, ma non è stato il caso contro il Monaco. Potrebbero cercare di mantenere le cose strette qui.

Scommessa 1: Meno di 3,5 gol a quota 1,77 su Lottomatica

I parigini hanno bisogno di un clean sheet

Con solo cinque partite in cui entrambe le squadre hanno segnato, il PSG è in testa alla Ligue 1 per il minor numero di risultati Gol (GG). In casa, solo il 17% delle loro partite di campionato ha visto Gol, e hanno mantenuto numerosi clean sheet.

Tuttavia, hanno mantenuto gli avversari a secco solo in un'occasione nelle ultime cinque partite. Dovranno migliorare difensivamente. Questo è più facile a dirsi che a farsi contro una squadra che ha segnato in otto partite consecutive. Habib Beye sarà fiducioso che la sua squadra possa mettere in difficoltà i parigini.

Sosteniamo che la squadra di casa torni in carreggiata. Non hanno perso due partite consecutive da maggio 2024, e questo è improbabile che cambi. Lucas Chevalier e la difesa del PSG saranno disperati di risolvere le loro fragilità.

Scommessa 2: No Goal (NG) a quota 2,05 su Goldbet

Il protagonista è tornato

Ousmane Dembélé ha avuto un periodo difficile con gli infortuni ultimamente. Problemi al tendine del ginocchio e al polpaccio hanno ostacolato i suoi progressi. Tuttavia, è tornato nel secondo tempo contro il Monaco e potrebbe iniziare questo weekend. Non segna da ottobre, quindi sarà desideroso di tornare tra i marcatori.

Il 28enne ha anche un buon record contro Les Rennais, avendo vinto quattro delle sue cinque partite. Ha anche ottenuto quattro gol e assist lungo il percorso. Dembélé non ha mai perso contro di loro, quindi sarà certamente visto come un pericolo a Parigi. Il nazionale francese è in attesa di un gol in Ligue 1, e questo potrebbe essere il giorno in cui lo ottiene.