Pronostici PSG - Real Madrid: quote, probabili formazioni e analisi match

Ecco i nostri pronostici PSG - Real Madrid per questa semifinale del Mondiale per Club 2025, il 9 luglio alle 21:00.

I nostri pronostici PSG - Real Madrid: quote e probabili formazioni

Migliori scommesse per PSG - Real Madrid

PSG vincente a quota 2.37 con Lottomatica

Ousmane Dembélé marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 con Goldbet

Meno di 2.5 gol a quota 2.25 con Netbet

Il PSG otterrà un'altra vittoria significativa con un 2-0 contro il Real Madrid.

Quote PSG vs Real Madrid

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

PSG e Real Madrid si affrontano in una partita competitiva per la prima volta da marzo 2022, con la loro semifinale della Coppa del Mondo per Club 2025 mercoledì sera.

La squadra di Luis Enrique è attualmente in ottima forma. Ha mantenuto la porta inviolata per tre partite consecutive, eliminando Bayern Monaco e l'Inter Miami di Lionel Messi.

I vincitori della Champions League 2024/25 sono stati molto efficienti nel torneo finora, ma la competizione sta per intensificarsi. Sebbene Enrique abbia fatto riposare il suo attaccante di punta Ousmane Dembélé per gran parte del torneo, sicuramente si affiderà a lui per affrontare il Real al MetLife Stadium.

Il cammino del Real Madrid verso le ultime quattro è stato leggermente più movimentato. Il loro quarto di finale contro i giganti tedeschi del Borussia Dortmund è terminato con una drammatica vittoria per 3-2 per il Real. Inoltre, si è concluso con un deludente cartellino rosso per il nuovo centrale Dean Huijsen, che salterà la semifinale contro il PSG.

La mancanza di profondità del Real in difesa centrale è un problema per l'allenatore Xabi Alonso. Sembra che Tchouaméni sia il candidato più probabile per giocare in difesa centrale accanto a Rüdiger, con il veterano Luka Modric che parte a centrocampo.

Probabili formazioni PSG - Real Madrid

PSG: Donnarumma; Hakimi, Mendes, Marquinhos, Beraldo, Neves, Ruiz, Vitinha, Doue, Kvaratskhelia, Dembélé

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Garcia, Rüdiger, Tchouaméni, Valverde, Güler, Modric, Bellingham, Mbappé, Vinícius Junior

Sostenere il PSG per raggiungere un'altra grande finale

Sebbene il PSG entrerà in questa semifinale senza Willian Pacho e Lucas Hernandez a causa della squalifica, rimane la squadra da battere.

Dato che il PSG è il vincitore della Champions League 2024/25, potrebbero trasformare la vittoria di grandi tornei in un'abitudine. Sono arrivati tranquillamente alla fase delle semifinali, mantenendo la porta inviolata in tre partite consecutive. Hanno ottenuto questo senza utilizzare il loro attaccante di punta, Ousmane Dembélé.

Allo stesso modo, il Real Madrid sarà senza Dean Huijsen a causa della squalifica, il che potrebbe costringere Xabi Alonso a spostare Tchouaméni in difesa centrale, con Luka Modric che si inserisce in un ruolo di centrocampo difensivo.

Il PSG ha il terzo possesso medio più alto (66,7%) del torneo. Pertanto, cercheranno di dominare il possesso palla, limitando le stelle esplosive del Real come Mbappé e Bellingham.

Scommessa 1: PSG vincente a quota 2.37 con Lottomatica

Dembélé per aumentare le sue prospettive di Pallone d'Oro

Il talismano del PSG 2024/25, Ousmane Dembélé, è altamente atteso per tornare nell'XI titolare contro il Real Madrid. Il nazionale francese ha superato i problemi di infortunio per tornare nelle fasi finali della competizione.

Dembélé è entrato dalla panchina per segnare nei secondi finali della vittoria per 2-0 del PSG nei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Ha dimostrato che non ha perso la sua precisione davanti alla porta, che lo ha elevato a potenziale vincitore del Pallone d'Oro.

I mercati delle scommesse indicano che ha solo il 41,67% di probabilità di trovare la rete contro il Real. Ha avuto un tasso di realizzazione del 53,33% nella Champions League di questa stagione, e questo sembra un buon punto di riferimento per la Coppa del Mondo per Club. Dembélé ha gestito tre tiri in porta dalla panchina contro il Bayern, quindi lo sosteniamo per tornare protagonista in questa partita.

Scommessa 2: Ousmane Dembélé marcatore in qualsiasi momento a quota 2.40 con Goldbet

Prevista siccità di gol

Sebbene questo scontro presenti alcuni dei marcatori più in forma del pianeta, andremo contro le aspettative comuni e suggeriamo una semifinale a basso punteggio qui.

Per cominciare, il PSG ha mantenuto la porta inviolata in quattro partite del torneo e in tre delle ultime tre partite. Inoltre, il portiere Gianluigi Donnarumma ha un tasso di parate superiore al 92%.

Vale anche la pena notare che entrambe le squadre hanno superato il loro xG nel torneo. Il PSG ha segnato 12 gol con un xG di soli 10, mentre il Real Madrid ha segnato 11 gol con un xG di appena 9,6.

La natura della partita è degna di nota, un duello per un posto nella finale della Coppa del Mondo per Club 2025. I gol potrebbero non arrivare così facilmente come indicano i mercati delle scommesse.

Scommessa 3: Meno di 2.5 gol a quota 2.25 con Netbet