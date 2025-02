In questo articolo quote e pronostici del derby francese valido per i playoff di Champions League

In questo articolo i pronostici dei nostri esperti sul derby francese di Champions League tra Psg e Brest valido per il ritorno del playoff di Champions League. I parigini sono i favoriti per l’incontro e ci si aspetta una rete da Ousmane Dembele che vive un grande momento di forma.

Pronostici Psg-Brest: quote, scenario e probabili formazioni

I migliori pronostici di Psg-Brest

1 + Ousmane Dembele segna (nei 90 minuti regolamentari) a 1.88 su Lottomatica

Goal (nei tempi regolamentari) a 1.85 su William Hill

Over 3,5 a 1.88 su Betsson

Lo stato di forma delle due squadre

La squadra di Luis Enrique è ben posizionata per raggiungere gli ottavi di finale della Champions League. Dopo la vittoria per 3-0 nella gara di andata contro il Brest, il Psg ha la qualificazione in mano.

Il Paris sino ad ora è stato inarrestabile in Ligue 1 in questa stagione: non ha ancora perso in campionato, dove ha vinto 17 delle 22 partite giocate. I parigini hanno 24 punti in più in classifica rispetto al Brest, attualmente nona forza della Ligue 1.

Luis Enrique è riuscito a rinforzare la sua squadra a gennaio con l'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli. Il suo acquisto, combinato al raggiungimento della piena forma da parte di Ousmane Dembele, sta dando al Psg tanta brillantezza in attacco.

Il Brest si prepara ad affrontare il Paris per la terza volta in poco più di due settimane e dopo il match casalingo perso 5-2 il 1° febbraio.

La squadra di Eric Roy ha faticato a gestire il doppio impegno campionato-coppa, finendo con l’assestarsi a metà classifica della Ligue 1. Nella gara d’andata i bretoni non sono stati in grado di contenere il PSG e adesso sono chiamati ad una rimonta proibitivo.

Probabili formazioni

Psg: Donnarumma; Hakimi, Mendes, Marquinhos, Pacho, Neves, Ruiz, Vitinha, Doue, Barcola, Dembele.

Brest: Bizot; Lala, Haidara, Chardonnet, Coulibaly, Camara, Magnetti, Lees-Melou, Faivre, Ajorque, Sima.

Psg e Dembele in forma smagliante

Lo storico degli incontri tra le due squadre non sorride al Brest. Nelle 20 partite disputate i bretoni hanno perso 18 volte e pareggiato 2, senza mai riuscire a battere i parigini.

Questo mette il Brest in una posizione ancora più difficile, visto che devono recuperare uno scarto di 3 gol a una squadra che non hanno mai battuto. Il Psg parte, dunque, come super favorito nella sfida del Parco dei Principi. Il Brest avrà bisogno di spingere in avanti per provare a colmare la distanza e questo significa tanti spazi in contropiede a disposizione dei padroni di casa.

Chi potrebbe beneficiare di ciò è Ousmane Dembele, che è in una forma straordinaria in questo momento. Il nazionale francese ha segnato due gol nella gara di andata e nelle ultime 10 gare ha messo a segno 18 gol tra cui rientrano due triplette consecutive.

Scommessa 1: 1 + Ousmane Dembele segna (nei 90 minuti regolamentari) a 1.88 su Lottomatica

Il Brest può andare a segno

Sebbene il Brest non sia riuscito a segnare nella gara casalinga, è più che possibile che lo faccia a Parigi, considerando che nel 55% delle gare giocate dai bretoni ha visto entrambe le squadre andare a segno.

Inoltre, sia Brest che Psg hanno segnato nei loro ultimi sei incontri precedenti alla gara di andata di questo playoff di Champions League.

Scommessa 2: Goal (nei tempi regolamentari) a 1.85 su William Hill

Una partita con tanti goal

La storia recente suggerisce che questa gara di ritorno sarà molto probabilmente un confronto divertente. In cinque degli ultimi sei scontri diretti tra le due squadre sono stati segnati più di 4 goal.

Nell’ultima sfida giocata in Ligue 1 due settimane fa il PSG ha schiacciato il Brest nel suo stadio vincendo 5-2.

Visto che il Brest non ha mai mantenuto la rete inviolata contro il Psg e ha bisogno di molti gol per cercare l’impresa, l’over 3,5 sembra uno scenario altamente probabile.

L'unico punto interrogativo riguarda la formazione iniziale del Psg con Luis Enrique che, visto il vantaggio di partenza, potrebbe decidere di far riposare qualche giocatore. Probabilmente il tecnico partirà comunque con i titolari per chiudere subito la contesa e poter ruotare i calciatori nel secondo tempo.

Scommessa 3: Over 3,5 a 1.88 su Betsson