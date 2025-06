Pronostici Portogallo - Spagna: gli spagnoli sono favoriti, ma i portoghesi non cederanno facilmente

Portogallo vs Spagna

Ecco i nostri pronostici Portogallo-Spagna dal nostro esperto prima della finale iberica della Nations League l'8/06 alle 21:00.

Migliori pronostici per Portogallo - Spagna

Spagna vincente a quota 1.85 con Lottomatica

Under 2.5 gol a quota 2.10 con Goldbet

Spagna vincente (1° tempo) a quota 2.40 con Netbet

La Spagna infrangerà il sogno di Cristiano Ronaldo con una vittoria per 2-0 all'Allianz Arena.

Quote Portogallo vs Spagna

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

I rivali storici Portogallo e Spagna si incontrano nuovamente nella finale della Nations League di domenica sera a Monaco. Il Portogallo non batte la Spagna in una competizione importante dal 2004, quindi sarà desideroso di recuperare il tempo perduto.

Roberto Martinez, spagnolo, ha orchestrato la corsa del Portogallo fino alla finale. Le sue modifiche nel secondo tempo contro la Germania in semifinale hanno cambiato le sorti a favore del Portogallo, con Cristiano Ronaldo che si è nuovamente imposto come probabile eroe.

Il Portogallo è rimasto imbattuto nella fase a gironi della Nations League, ottenendo vittorie significative contro Croazia e Polonia. Ha anche travolto la Danimarca 5-2 nel ritorno dei quarti di finale. Il loro undici titolare è attualmente tra i migliori in Europa.

La Spagna ha avuto un percorso altrettanto agevole verso le fasi a eliminazione diretta della Nations League. Ha superato di misura i Paesi Bassi nei quarti di finale, affidandosi infine a una serie di rigori per decidere il suo destino.

Tuttavia, gli uomini di Luis de la Fuente hanno dato il meglio di sé in semifinale contro la Francia. Hanno travolto Les Bleus nella prima ora di gioco, con giocatori come Lamine Yamal e Nico Williams in forma smagliante.

Probabili formazioni Portogallo - Spagna

Portogallo: Costa; Neves, Mendes, Dias, Inacio, Silva, Neves, Fernandes, Trincao, Neto, Ronaldo

Spagna: Simon; Porro, Cucurella, Le Normand, Huijsen, Zubimendi, Merino, Pedri, Williams, Yamal, Oyarzabal

Scommettere sul giovane talento della Roja per superare il Portogallo

La Spagna è stata di gran lunga la squadra più impressionante in semifinale della Nations League. Ha preso il largo con un vantaggio di 4-0 e 5-1 nei suoi ultimi quattro incontri con la Francia. Sebbene Les Bleus abbiano tentato una rimonta nel finale, il danno era già stato fatto dalla sensazionale 17enne Lamine Yamal e dal veloce Nico Williams.

La Roja non è nuova a giocare sui palcoscenici più importanti. È campione in carica della Nations League, oltre che campione europeo. È semplicemente impossibile ignorare le sue qualità stellari.

Con una probabilità del 54,05% di battere il Portogallo, crediamo che sia un prezzo equo su cui puntare. L'ultima vittoria del Portogallo sulla Spagna in una competizione importante risale alla vittoria per 1-0 a Euro 2004. Molto è cambiato da allora: gli spagnoli hanno vinto cinque trofei importanti negli ultimi due decenni.

Scommessa 1: Spagna vincente a quota 1.85 con Lottomatica

Gli scontri tutti iberici tendono a essere a basso punteggio

Dopo la vittoria emozionante della Spagna per 5-4 sulla Francia in semifinale, potresti pensare che puntare sull'Over nel mercato di domenica sia una scelta ovvia. Tuttavia, i dati testa a testa suggeriscono il contrario.

Cinque degli ultimi sei incontri tra le nazioni rivali hanno visto due gol o meno. Solo tre gol sono stati segnati negli ultimi quattro incontri.

C'è molto in gioco nella sfida di domenica, quindi ci aspettiamo che il Portogallo, più esperto e scaltro, cerchi di frenare gli spagnoli a Monaco. I mercati delle scommesse credono che ci sia solo il 47,62% di possibilità che ci siano meno di 2,5 gol. Questa è la scommessa di maggior valore tra le nostre pronostici Portogallo - Spagna, poiché crediamo che la probabilità sia più vicina al 60%.

Scommessa 2: Under 2.5 gol a quota 2.10 con Goldbet

La Spagna in vantaggio al primo tempo

Come chiari favoriti per la finale della Nations League di domenica sera, è importante esaminare le tendenze attuali che circondano la Spagna di de la Fuente. Innanzitutto, hanno segnato per primi nelle loro ultime otto partite competitive.

Interessante notare che hanno anche condotto all'intervallo in cinque delle loro ultime sei partite competitive. Questo suggerisce che La Roja è pronta a partire forte e prendere il controllo delle partite fin dall'inizio.

Nonostante ciò, i mercati delle scommesse assegnano solo il 41,67% di possibilità che la Spagna vinca il primo tempo della partita di domenica. Dato che La Roja ha condotto nell'83,33% delle sue ultime sei partite all'intervallo, questa è anche una scommessa di grande valore.