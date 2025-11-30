Pronostici Pisa - Inter con i toscani imbattuti da sei turni

In una sfida con complessivamente più di due marcature, i nostri esperti prevedono almeno un punto per l'Inter a Pisa.

Quote Pisa - Inter

Per i bookmaker l'Inter parte nettamente favorita nella sfida a Pisa, ma i nostri esperti hanno puntato su altri mercati.

Migliori pronostici di Pisa - Inter

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Pisa - Inter, accompagnati dalle quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Over 2.5 a quota 1.72 su Goldbet

Goal a quota 2.14 su NetBet

Doppia Chance X2 + Goal + Over 2.5 a quota 2.85 su Lottomatica

Per la sfida all'Arena Garibaldi, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per gli ospiti e almeno tre reti complessive firmate da entrambe le squadre.

Come arrivano i toscani e la "Beneamata" al match

A quattro giorni dall'1-2 in casa dell'Atlético Madrid, l'Inter giunge a Pisa una settimana dopo lo 0-1 contro il Milan. Che ha interrotto una striscia con il 3-0 contro la Fiorentina, il 2-1 a Verona e il 2-0 contro la Lazio – l'ottavo successo in undici turni. La penultima sconfitta in Serie A era arrivata con l'1-3 a Napoli.

Il Pisa invece non perde dal 5 ottobre. Dopo lo 0-4 a Bologna, la squadra di Alberto Gilardino ha infatti raccolto l'1-0 contro la Cremonese nella finora ultima gara all'Arena Garibaldi e cinque pari. Oltre a due 0-0 contro Hellas Verona e Lazio, i toscani hanno visto i 2-2 in trasferta contro il Milan, il Torino e il Sassuolo.

Probabili formazioni di Pisa - Inter

Pisa: Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Touré, Aebischer, Vural, Leris, Tramoni, Moreo, Nzola

Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Touré, Aebischer, Vural, Leris, Tramoni, Moreo, Nzola Inter: Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Thuram, Lautaro

Pisa - Inter: ci aspettano quantomeno tre marcature?

Seppur sempre lontano dall'Arena Garibaldi, il Pisa nelle ultime cinque giornate ha collezionato tre 2-2. Dopo quello del 24 ottobre a San Siro contro il Milan, i toscani si sono ripetuti allo Stadio Olimpico Grande Torino e lunedì a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E nel 1-0 contro la Cremonese prima della sosta, gli uomini di Alberto Gilardino hanno costruito dieci occasioni a fronte delle otto dei grigiorossi.

Ora i toscani ospitano un'Inter in cerca di riscatto dopo lo 0-1 contro il Milan, che l'ha vista concedere un gol per la terza volta in cinque turni. Per esempio, nella finora ultima trasferta in Serie A, la squadra di Cristian Chivu si era imposta per 2-1 a Verona. E al successo contro il fanalino di coda era seguito il 2-0 contro una Lazio che in sei trasferte ha insaccato solo contro il Genoa.

Visti questi dati, il segno Over 2.5 rientra fra i pronostici plausibili per la sfida fra Pisa e Inter.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.72 su Goldbet

Insaccheranno sia i toscani sia la "Beneamata"?

Tre delle più recenti cinque uscite del Pisa hanno visto entrambe le contendenti andare in gol. Archiviato lo 0-4 a Bologna e lo 0-0 contro l'Hellas Verona, i toscani avrebbero sorpreso con il 2-2 al Meazza contro il Milan. Poi, la squadra di Gilardino fuori casa ha fermato con lo stesso punteggio anche Torino e Sassuolo.

È vero che all'Arena Garibaldi da fine ottobre il Pisa ha visto lo 0-0 contro la Lazio e l'1-0 contro la Cremonese. Ma nella sfida fra neopromosse i toscani e le "Tigri" si sono rese protagoniste di rispettivamente dieci e otto occasioni. E l'Inter, nelle ultime due trasferte in Serie A, ha registrato il 2-1 contro l'Hellas Verona ultima in classifica, preceduto dall'1-3 a Napoli.

Dunque, e nonostante lo 0-1 degli ospiti nel derby contro il Milan, il segno Goal è realistico.

Scommessa 2: Goal a quota 2.14 su NetBet

Pisa - Inter con un risultato utile per gli ospiti?

L'Inter, nella finora ultima uscita in Serie A, ha incassato lo 0-1 casalingo contro il Milan. Ma è altrettanto vero che la squadra di Chivu, prima della sosta, con il 2-0 contro la Lazio aveva festeggiato l'ottavo successo in undici giornate. Durante le quali, da settembre, aveva perso esclusivamente sui campi della Juventus (3-4) e a fine ottobre del Napoli (1-3).

Poco più di un mese prima, il 22 settembre, il Pisa con un 2-3 al Maradona aveva perso per la finora penultima volta. Da allora, i toscani non solo sono imbattuti all'Arena Garibaldi, ma dopo lo 0-4 a Bologna hanno anche raccolto cinque pari e un 1-0 contro la Cremonese. È vero che l'Inter, sulla carta, è spanne sopra la Cremonese, ma i toscani durante il filotto hanno anche fermato il Milan a San Siro sul 2-2.

Per questi motivi, la combo Doppia Chance X2 + Goal + Over 2.5 nella sfida fra Pisa e Inter è da tenere d'occhio.