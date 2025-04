Gli esperti vedono la Juventus vittoriosa nel primo tempo a Parma, con almeno una rete di Kenan Yildiz

Quote Parma-Juventus

A Parma, la Juventus punta al terzo successo in quattro gare e al primo in trasferta sotto la guida di Igor Tudor. I ducali, invece, non vincono da sei partite, ma ad aprile hanno fermato l’Inter e la Fiorentina. Per i principali bookmaker, i Bianconeri partono favoriti.

Pronostici Parma-Juventus: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Parma-Juventus

Di seguito alcuni consigli di scommessa per l’incontro del 33° turno di Serie A tra Parma e Juventus. Ecco alcune quote:

Segna gol ospite 1° tempo a quota 1.70 su Goldbet

Kenan Yildiz marcatore in qualsiasi momento a quota 3.25 su NetBet

1X2 1° tempo 2 a quota 2.30 su Lottomatica

Per la sfida al Tardini, i nostri esperti prevedono la Juventus in vantaggio all’intervallo e quantomeno un gol di Kenan Yildiz.

Come arrivano i ducali e i bianconeri al match

La Juventus giunge a Parma otto giorni dopo il 2-1 contro il Lecce del 12 aprile. Contro i salentini, che occupano il quartultimo posto con due punti in meno rispetto agli emiliani, la Vecchia Signora ha ottenuto il secondo successo nelle prime tre uscite con Igor Tudor. All’1-0 nel debutto contro il Genoa era seguito l’1-1 all’Olimpico contro una Roma che aveva ottenuto sette successi consecutivi.

A Parma, l’avvicendamento in panchina era arrivato a febbraio, con Cristian Chivu subentrato alla guida tecnica. Dopo il 2-0 contro il Bologna all’esordio del rumeno, i ducali sono a secco di vittorie da sei uscite.

Dopo lo 0-1 subìto in casa dell’Udinese, il Parma ha inanellato cinque pareggi. Nelle ultime due giornate, gli emiliani hanno fermato l’Inter sul 2-2 e la Fiorentina sullo 0-0, ma precedentemente avevano affrontato formazioni dal decimo posto in giù.

Ora ospitano la quarta in classifica che è alla ricerca del primo successo in trasferta con Tudor.

Probabili formazioni di Parma-Juventus

Parma: Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sohm, Valeri; Man, Bonny

Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sohm, Valeri; Man, Bonny Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Kolo Muani, Conceição; Vlahovic

La Juve parte forte nei primi tempi

In tutte le tre gare disputate sotto la guida di Tudor, la Juventus ha segnato nel primo tempo. Nel 2-1 contro il Lecce di sabato scorso, le marcature dei Bianconeri erano arrivate al secondo e al 33°. Precedentemente, la "Vecchia Signora" si era portata in vantaggio al 25° contro il Genoa e al 40° all’Olimpico contro la Roma.

Invece, il Parma non vince dal 22 febbraio, quando – al debutto di Chivu – aveva festeggiato il 2-0 contro il Bologna. Poi, in tre delle cinque uscite da inizio marzo a inizio aprile, i ducali hanno concesso un gol nel primo tempo.

La prima eccezione, l’1-1 a Monza contro il fanalino di coda, era arrivata dopo lo 0-1 subìto a Udine e il 2-2 contro il Torino. I friulani e il Toro avevano segnato rispettivamente al 38° e al 19°. Dopodiché, in mezzo a due 0-0, a Verona e a Firenze, il Parma era stato in svantaggio di due gol all’intervallo contro l’Inter.

Per questi motivi, l’esito Segna gol ospite 1° tempo appare uno scenario plausibile nella gara fra il Parma e la Juventus.

Yildiz ritrovato: può segnare anche al Tardini

Con Thiago Motta in panchina, Kenan Yildiz aveva macinato molti minuti e in tre quarti delle gare era partito titolare, ma l’attaccante turco appariva spesso apparso disorientato e sfiduciato. E così, l’ultimo gol di Yildiz sotto la sua gestione era arrivato a gennaio, nell’1-1 contro il Torino. Prima, aveva siglato una doppietta nel 4-4 a San Siro contro l’Inter e segnato a novembre nel 2-0 contro il Toro.

Dall’arrivo di Tudor, Yildiz sembra aver ritrovato l’ispirazione. A ogni modo, ha segnato in due delle tre partite sotto la guida del croato. Dopo il gol decisivo nell’1-0 contro il Genoa è arrivato quello del momentaneo 2-0 contro il Lecce. Ha fatto eccezione solo l’1-1 all’Olimpico contro la Roma, che aveva collezionato sette successi, con sei clean sheet.

Ora, in vista della trasferta sul campo del Parma, quintultimo in classifica, la terza marcatura di Yildiz in quattro gare è tutt’altro che da escludere a meno che il turco non sia costretto a saltare la partita.

I bianconeri spesso avanti all’intervallo

La Juventus ha chiuso in vantaggio tutte le tre partite dall’arrivo di Tudor. Allo Stadium, la Vecchia Signora aveva segnato al 25° contro il Genoa, per poi insaccare contro il Lecce al secondo e al 33°. In mezzo, nell’1-1 in casa di una Roma forte di sette successi consecutivi, la marcatura bianconera era arrivata al 40°.

Inoltre, il Parma era giunto all’intervallo in svantaggio in tre delle cinque partite di Serie A da inizio marzo a inizio aprile. Prima delle due eccezioni – l’1-1 a Monza e lo 0-0 a Verona – i ducali avevano perso il primo tempo per 0-1 sia a Udine sia contro il Torino. Nella finora ultima gara al Tardini, gli uomini di Chivu avevano rimontato nella ripresa i gol dell’Inter, arrivati al quindicesimo e al 45°.

Alla luce di questi risultati, i nostri esperti ritengono il segno 1X2 1° tempo: 2 uno scenario plausibile per l’incontro fra il Parma e la Juventus.

