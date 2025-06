I nostri pronostici Norvegia - Italia suggeriscono che i visitatori potrebbero sorprendentemente portare a casa una vittoria.

I nostri pronostici per Norvegia - Italia

Italia vincente a quota 2.50 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano e oltre 2.5 gol a quota 2.00 su Goldbet

Gol segnato tra 1-15 minuti a quota 2.90 su Netbet

L'Italia dovrebbe battere la Norvegia 3-1.

Quote Norvegia vs Italia

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Le qualificazioni ai Mondiali del 2026 sono già iniziate per alcune nazioni, inclusa la Norvegia. Nel frattempo, sarà la partita d'esordio per l'Italia.

La Norvegia non si qualifica per una finale di Coppa del Mondo dal 1998. L'Italia, nonostante sia una delle potenze del calcio europeo, ha mancato le ultime due edizioni.

La campagna di qualificazione della Norvegia è iniziata alla grande a marzo. Hanno battuto comodamente Moldova e Israele, ma ora affrontano una sfida molto più dura. I norvegesi sono in ottima forma al momento, ma non hanno ancora affrontato una squadra del calibro dell'Italia.

C'è molto in gioco per l'Italia in questa campagna. Hanno mancato la qualificazione alle ultime due finali di Coppa del Mondo e non hanno mai mancato tre edizioni consecutive. Gli Azzurri cercheranno di iniziare la loro campagna con una nota positiva dopo l'eliminazione dalla Nations League a marzo.

Probabili formazioni Norvegia - Italia

Norvegia: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berg, Berge, Ødegaard, Thorsby, Sørloth, Haaland

Italia: Donnarumma, Gatti, Bastoni, Cambiaso, Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui

Italia parte con il piede giusto

L'Italia potrebbe non essere più temuta sulla scena internazionale come un tempo, ma ha mostrato segni promettenti sotto la guida di Luciano Spalletti. Ha adottato un approccio audace per l'Italia - qualcosa di diverso da ciò che ci si aspetta tipicamente da una squadra italiana.

La Germania li ha sconfitti nei quarti di finale della Nations League, ma l'Italia aveva precedentemente vinto quattro delle sei partite nella League A della Nations League. Dopo la delusione di aver mancato l'ultimo Mondiale, entrano in questa campagna con una motivazione aggiuntiva per partire forte.

Il record dell'Italia in trasferta nelle qualificazioni ai Mondiali è impressionante: hanno perso solo due delle 23 partite dal 2005. Hanno ottenuto 12 vittorie in quel periodo. Inoltre, hanno vinto cinque degli ultimi otto incontri con la Norvegia.

Nel frattempo, la Norvegia è piuttosto forte quando gioca in casa nelle qualificazioni ai Mondiali. Ciò aiuta a spiegare il prezzo generoso per l'Italia. Tuttavia, vale la pena notare che tutte le loro recenti vittorie sono arrivate contro avversari notevolmente inferiori. Storicamente, hanno faticato in queste partite contro nazioni più affermate.

Scommessa 1: Italia vincente a quota 2.50 su Lottomatica

Nessuna carenza di spettacolo

I bookmaker quotano questa partita come un confronto abbastanza equilibrato nel mercato 1-x-2, ma si aspettano chiaramente molti gol. È comprensibile, dato l'inizio esplosivo della Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali, con almeno cinque gol segnati in ciascuna delle loro prime due partite.

Considerando che le ultime cinque partite internazionali della Norvegia hanno avuto una media di ben 5.4 gol a partita, lo spettacolo dovrebbe seguirli. Entrambe le squadre hanno trovato la rete in tre di quelle cinque partite. I due incontri senza gol sono stati contro nazioni europee di basso rango.

È difficile vedere la Norvegia mantenere l'Italia a secco qui. Lo stesso vale per l'Italia, soprattutto dato che Erling Haaland è probabile che guidi l'attacco norvegese.

L'Italia è stata piuttosto emozionante da guardare sotto Spalletti. Sette delle loro ultime otto partite hanno visto entrambe le squadre segnare. Ciascuna di quelle sette partite ha anche visto oltre 2.5 gol. Questo dimostra la minaccia offensiva dell'Italia così come le loro vulnerabilità difensive.

Tutto ciò prepara il terreno per quella che potrebbe essere una sfida altamente spettacolare.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano e oltre 2.5 gol a quota 2.00 su Goldbet

Azione anticipata sembra probabile

Entrambe le squadre saranno ansiose di lasciare il segno in questo incontro, quindi possiamo aspettarci un inizio veloce. Ci sono prove solide da entrambe le parti che un gol anticipato è ben alla portata.

La Norvegia, ad esempio, ha visto un gol segnato prima del 15° minuto in cinque delle loro ultime sette partite internazionali. Impressionante, loro stessi hanno segnato quattro di quei gol anticipati.

Anche le partite dell'Italia hanno presentato aperture rapide. Cinque delle loro ultime otto partite internazionali hanno visto un gol nei primi 15 minuti. Notevolmente, due di quei gol sono arrivati nei primi 60 secondi.