Pronostici Napoli - Genoa: quote, formazioni e info utili per scommettere

Gli esperti vedono il Napoli favorito nel match dell’11 maggio contro il Genoa già nel primo tempo, e un massimo di tre gol.​

In questo articolo si possono consultare quote e pronostici Napoli - Genoa attraverso un'analisi del match di domenica che può avvicinare i partenopei allo scudetto.

Quote Napoli - Genoa: la squadra di casa favorita dai bookies

Il Napoli ospita il Genoa forte di cinque vittorie nelle ultime sei giornate e di quattro successi consecutivi con clean sheet. Al contrario, i liguri hanno raccolto solo un punto nelle ultime quattro uscite, frutto dello 0-0 a Verona, seguito da tre sconfitte. I principali bookmaker danno nettamente favorita la capolista: anche per via di quote piuttosto basse sul segno 1, i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Altre quote Napoli - Genoa, pronostici e tipologie di giocata possono essere trovati sui portali dei bookmakers ADM. Inoltre i nostri lettori possono dare un'occhiata a

la nostra pagina con una lista dei top bonus di benvenuto per scommettere online

la nostra guida al codice promo Betflag esclusivo per ottenere un bonus di benvenuto maggiorato.

Pronostici Napoli - Genoa: quote, probabili formazioni e analisi match

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 36° turno di Serie A tra Lecce e Napoli. Ecco alcune quote:

1° tempo/finale 1/1 a quota 1.90 su Goldbet

Scott McTominay marcatore in qualsiasi momento a quota 3.00 su NetBet

1° tempo/finale 1/1 + Under 3.5 a quota 2.75 su Lottomatica

I nostri esperti vedono i partenopei favoriti e si aspettano un massimo di tre reti, con quantomeno un gol di Scott McTominay.

Come arrivano i partenopei e il "Grifone" al match

Il Napoli ospita il Genoa otto giorni dopo l’1-0 a Lecce che ha permesso ai partenopei di mantenere la vetta solitaria. Nel Salento, la squadra di Antonio Conte ha collezionato la quinta vittoria in sei giornate e la quarta consecutiva. Dopo l’1-1 a Bologna contro l’attuale settima in classifica, i partenopei si erano imposti contro l’Empoli (3-0), a Monza (1-0) e contro il Torino (2-0).

Il Genoa, invece, non trova i tre punti dal 2-0 festeggiato il 4 aprile contro l’Udinese. Dopo il successo contro i friulani, gli uomini di Patrick Vieira avevano registrato lo 0-0 a Verona, per poi subire tre sconfitte consecutive. Prima dell’1-2 incassato lunedì contro il Milan, i liguri avevano subìto lo 0-2 contro la Lazio e, nella più recente trasferta, lo 0-1 a Como contro la decima in classifica.

Probabili formazioni di Napoli - Genoa

Napoli: Meret; Spinazzola, Olivera, Rrahmani, Spinazzola; Politano, Gilmour, Anguissa, McTominay; Raspadori, Lukaku

Meret; Spinazzola, Olivera, Rrahmani, Spinazzola; Politano, Gilmour, Anguissa, McTominay; Raspadori, Lukaku Genoa: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martín; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti

I partenopei chiuderanno già il primo tempo in vantaggio?

Nelle sue più recenti sei uscite in Serie A, il Napoli ha collezionato cinque vittorie – e paradossalmente solo nell’1-0 a Monza aveva sbloccato nella ripresa. Prima, la squadra di Antonio Conte s’era aggiudicata i primi 45 minuti nel 2-1 contro il Milan, nell’1-1 a Bologna e nel 3-0 contro l’Empoli.

Nel 2-0 contro il Torino del 27 aprile Scott McTominay aveva insaccato al settimo e al 41°. Poi, nell’1-0 a Lecce di sabato scorso, Giacomo Raspadori ha sbloccato la partita al 24°.

Dal canto suo, il Genoa nelle ultime sei gare ha macinato punti solo nella prima metà di aprile. Allora, la squadra di Patrick Vieira aveva raccolto l’1-0 contro l’Udinese e lo 0-0 a Verona. Nello 0-1 allo Stadium contro la Juventus del 29 marzo, il "Grifone" aveva subìto la rete bianconera al 25°.

Nello 0-2 contro la Lazio del 23 aprile, i biancocelesti avevano sbloccato la partita al 32°. Poi, nello 0-1 a Como e nell’1-2 contro il Milan di lunedì, tutte le reti sono arrivate nella ripresa.

Considerando questi risultati, il segno 1° tempo/finale 1/1 rientra nei pronostici plausibili per la sfida fra Napoli e Genoa.

McTominay tornerà al gol contro il "Grifone"?

: 1° tempo/finale 1/1 a quota 1.90 su Goldbet

Scott McTominay ha firmato quattro delle cinque reti siglate dal Napoli nelle finora ultime due uscite al Maradona. L’eccezione risale al 3-0 contro l’Empoli del 14 aprile, quando Romelu Lukaku aveva segnato al 56° il secondo gol dei partenopei. Prima e dopo, l’angloscozzese aveva insaccato al 18° e al 61°.

Due settimane dopo, McTominay aveva firmato al settimo e al 41° le marcature contro il Torino. Oltre a lanciare il Napoli in vetta alla classifica, il giocatore della nazionale scozzese aveva raggiunto la decima e l’undicesima rete nella sua annata d’esordio in Serie A. Il nono gol in campionato era arrivato nell’1-0 a Monza.

La striscia di McTominay si è interrotta nell’altro 1-0 di sabato a Lecce, ma l’angloscozzese si è reso pericoloso anche al Via del Mare. Per questi motivi, la sua dodicesima rete in Serie A è uno scenario plausibile per la sfida al Maradona stando ai pronostici Napoli - Genoa.

Napoli, contro il Genoa vedremo al massimo tre gol?

: Scott McTominay marcatore in qualsiasi momento a quota 3.00 su NetBet

In tutte le più recenti otto gare di campionato del Napoli si sono viste al massimo tre reti. Dopo lo 0-0 registrato a metà marzo a Venezia, gli uomini di Conte non avevano chiuso il primo tempo in vantaggio solo a Monza.

Prima della trasferta in Brianza, i partenopei erano giunti all’intervallo in vantaggio nel 2-1 contro il Milan, nell’1-1 a Bologna e nel 3-0 contro l’Empoli. Poi, nella finora ultima uscita al Maradona, McTominay aveva firmato le reti contro il Torino al settimo e al 41°. Sabato, Raspadori ha siglato il gol dell’1-0 a Lecce al 24°.

Inoltre, in tutte le ultime 14 gare di campionato del Genoa non sono state siglate più di tre reti. In questa fase, i liguri hanno perso sia il primo tempo sia l’incontro in tre occasioni. Dopo l’1-2 a Firenze di inizio febbraio, è accaduto nello 0-1 contro la Juventus e il 23 aprile nello 0-2 contro la Lazio. I bianconeri e i biancocelesti avevano insaccato rispettivamente al 25° e al 32°.

Alla luce di questi risultati, il segno 1° tempo/finale 1/1 + Under 3.5 resta un’opzione da tenere in considerazione stando ai pronostici Napoli - Genoa.

: 1° tempo/finale 1/1 + Under 3.5 a quota 2.75 su Lottomatica