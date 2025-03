SSC Napoli vs Fiorentina

Ecco i pronostici di Napoli-Fiorentina per questa sfida di Serie A: I nostri esperti di scommesse prevedono un altro risultato utile per i Partenopei.

Quote Napoli-Fiorentina

Otto giorni dopo la sfida Scudetto contro l’Inter, il Napoli disputa la sua seconda gara casalinga consecutiva. Questa volta i Partenopei ospitano una Fiorentina in cerca di riscatto soprattutto in trasferta. Le quote dei più importanti bookmaker online riflettono il ruolo di favorita della formazione di Antonio Conte.

I pronostici dei nostri esperti per questa partita sono orientati verso altri mercati.

Pronostici Napoli-Fiorentina: quote, scenario e probabili formazioni

Migliori pronostici di Napoli-Fiorentina

Di seguito alcuni consigli di scommessa sul match di Serie A che si terrà tra Napoli e Fiorentina, ecco alcune quote:

Doppia chance 1X + Multigol 1-3 a quota 1.65 su Goldbet

Giacomo Raspadori marcatore in qualsiasi momento a quota 3.25 su NetBet

Un gol nei minuti da 0-30 a quota 1.85 su Lottomatica

Come arrivano i Partenopei e i Gigliati alla partita

Il Napoli riceve la Fiorentina otto giorni dopo l’1-1 ottenuto sempre allo Stadio Diego Armando Maradona nella sfida Scudetto contro l’Inter. La formazione di Antonio Conte non è riuscita a superare l’Inter in classifica, ma almeno ha evitato di perdere terreno.

Inoltre, il pareggio di Philip Billing in Zona Cesarini ha salvato il Napoli dalla seconda sconfitta consecutiva. Un altro scivolone dopo l’1-2 subìto a Como avrebbe definitivamente aperto una crisi. Anche perché in precedenza i Partenopei avevano inanellato tre pareggi.

Per la Fiorentina la partita giunge a cavallo fra i due incontri di Conference League contro il Panathinaikos. Prima del 2-3 incassato ad Atene, gli uomini di Raffaele Palladino avevano battuto il Lecce per 1-0, interrompendo così una serie di tre sconfitte consecutive.

Probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori

Fiorentina: De Gea; Pongračić, Marì, Ranieri; Dodò, Richardson, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Beltran

Napoli imbattuto in casa: una nuova vittoria in vista?

Il Napoli è imbattuto allo Stadio Diego Armando Maradona da cinque gare, nelle quali sono state siglate dall’una alle tre reti. I Partenopei avevano prima inanellato un 1-0 contro il Venezia, un 2-0 contro l’Hellas Verona un 2-1 contro la Juventus. Sono seguiti due 1-1 contro l’Udinese e nella sfida Scudetto contro l’Inter.

Considerando il pareggio contro i Friulani e la sconfitta per 1-2 a Como, vi sconsigliamo di puntare incondizionatamente sul successo casalingo. A questo giro la doppia chance con un pareggio è un'opzione più sicura.

La Fiorentina ha perso tre delle ultime quattro trasferte, ma ha dimostrato di poter sorprendere, battendo la Lazio all’Olimpico (2-1). Inoltre, da inizio anno in tutte le partite in Serie A ci sono sempre state da una a tre marcature.

Scommessa 1: Doppia chance 1X + Multigol 1-3 a quota 1.65 su Goldbet

Raspadori ancora decisivo? Il bomber cerca il tris

Per l’attaccante della Nazionale italiana la stagione per mesi era stata tutt’altro che semplice. Da metà settembre a fine gennaio, Raspadori era al massimo subentrato in otto partite su 19. Con un massimo di 28 minuti nello 0-3 subìto contro l’Atalanta del 3 novembre.

Dopo l’1-1 contro l’Udinese, Conte ha rimescolato le carte consegnandogli le chiavi dell’attacco formato insieme a Romelu Lukaku. Raspadori ha immediatamente ricambiato la fiducia siglando al 13° minuto il provvisorio 1-1 contro la Lazio. Lo stesso aveva fatto al 17° minuto contro il Como.

Dopo essersi guadagnato il titolo di Player of the Month dai tifosi del Napoli, la punta emiliana è rimasta a secco contro l’Inter. Una circostanza, quest'ultima, comunque poco rilevante in vista della sfida con la Fiorentina, nella quale Raspadori può essere protagonista.

Scommessa 2: Giacomo Raspadori marcatore in qualsiasi momento a quota 3.25 su NetBet

Un inizio scoppiettante: gol nei primi 30 minuti?

Coerentemente con il pronostico che Raspadori siglerà la terza rete in quattro gare, ci aspettiamo anche in questa gara un gol prima del 31° minuto. La punta della Nazionale ci ha abituati in queste settimane a reti intorno al primo quarto d’ora.

È vero che la Fiorentina raramente subisce reti nella prima mezz’ora. Allo stesso tempo, una delle due eccezioni in Serie A è avvenuta proprio in uno 0-3 contro il Napoli d’inizio gennaio. Qualche settimana dopo sarebbe arrivata un’autorete di Marin Pongračić contro l’Inter.

Inoltre, i Gigliati hanno chiuso il primo tempo in svantaggio sia a metà gennaio a Monza sia tre settimane fa contro il Como.

Scommessa 3: Un gol da 0 a 30 a quota 1.85 su Lottomatica