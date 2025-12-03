Pronostici Napoli - Cagliari con i partenopei nettamente favoriti

In questo ottavo di Coppa Italia, i nostri esperti prevedono un successo del Napoli con da due a cinque gol – di cui non più di due del Cagliari.

Migliori pronostici di Napoli - Cagliari

Ecco qualche spunto per le scommesse in vista di Napoli - Cagliari in Coppa Italia, con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Multigol casa 2-4 a quota 1.75 su Goldbet

Multigol 2-4 casa + 0-2 ospite a quota 1.81 su NetBet

1 + Multigol 2-5 a quota 1.90 su Lottomatica

Contro un Cagliari capace di segnare al massimo due volte, i nostri esperti si aspettano un successo del Napoli con da due a cinque reti complessive.

Quote Napoli - Cagliari

Quote Napoli - Cagliari Goldbet NetBet Lottomatica Multigol casa 2-4 1.75 1.79 1.75 Multigol 2-4 casa + 0-2 ospite 1.78 1.81 1.78 1 + Multigol 2-5 1.90 1.92 1.90

I bookmakers offrono quote basse sul successo del Napoli contro il Cagliari, e i nostri esperti hanno analizzato anche altri mercati.

Come arrivano i partenopei e i sardi al match

Forte dell'1-0 di domenica all'Olimpico contro la Roma, il Napoli ritrova all'esordio in Coppa Italia un Cagliari sconfitto a fine agosto per 1-0. Si era trattato solo del primo di cinque successi in sei gare di Serie A al Maradona. Dopo lo 0-0 contro il Como e lo 0-2 a Bologna d'inizio novembre, i partenopei erano tornati dalla sosta con il 3-1 contro l'Atalanta.

Il Cagliari, finora, in questa Coppa Italia ha affrontato solo squadre di Serie B. Dopo aver eliminato la Virtus Entella dal dischetto, i sardi hanno sconfitto il Frosinone per 4-1. Diametralmente opposto il rendimento in Serie A: sabato, con l'1-2 in casa della Juventus, è arrivata la quinta sconfitta in nove turni.

Probabili formazioni di Napoli - Cagliari

Napoli: Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Rrahmani, Marianucci, Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola, Politano, Lucca, Lang

Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Rrahmani, Marianucci, Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola, Politano, Lucca, Lang Cagliari: Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert, S. Esposito, Borrelli

Napoli - Cagliari: i partenopei sigleranno dalle due alle quattro reti?

Il Napoli riceve il Cagliari a tre giorni dall'1-0 nel big match dell'Olimpico contro la Roma, ma nella finora ultima gara casalinga aveva sconfitto l'Atalanta per 3-1. E per la quarta volta nel giro di cinque gare di Serie A al Maradona, gli undici di Antonio Conte hanno insaccato due o tre volte. Prima dell'eccezione – lo 0-0 contro il Como – era accaduto nel 3-2 contro il Pisa, nel 2-1 contro il Genoa e nel 3-1 contro l'Inter.

Il Cagliari, per esempio, nelle ultime sette giornate di Serie A ha sempre incassato due o tre gol. Prima di fermare anch'essa il Como sullo 0-0, la squadra di Fabio Pisacane aveva subito due reti contro il Bologna, a Verona, il Sassuolo e in casa della Lazio. Sarebbero seguiti, a fine novembre, l'1-2 allo Stadium contro la Juventus, preceduto dal 3-3 contro il Genoa.

Considerando questi dati, il segno Multigol casa 2-4 rientra negli esiti realistici nell'ottavo di Coppa fra Napoli e Cagliari.

Scommessa 1: Multigol casa 2-4 a quota 1.75 su Goldbet

Al Maradona i sardi insaccheranno al massimo due volte?

Eccetto che nell'1-0 di fine agosto contro il Cagliari e nello 0-0 contro il Como del 1° novembre, il Napoli davanti al proprio pubblico in Serie A ha sempre segnato due o tre gol. Più precisamente, contro i lariani si è chiuso un filotto contro il Pisa (3-2), il Genoa (2-1) e l'Inter (3-1). Dopo la sosta, invece, la squadra di Conte ha inanellato il 3-1 contro l'Atalanta, seguito domenica dall'1-0 sul campo della Roma.

Inoltre, il Cagliari nella Serie A 2025/26 ha timbrato il cartellino più di due volte esclusivamente nel 3-3 casalingo contro il Genoa di dieci giorni fa. Da fine ottobre, gli uomini di Fabio Pisacane avevano registrato il 2-2 a Verona, l'1-2 contro il Sassuolo e lo 0-2 in casa della Lazio. Poi, il 3-3 contro il Genoa sarebbe arrivato a cavallo fra lo 0-0 a Como e l'1-2 allo Stadium contro la Juventus di domenica.

Per questi motivi, il mercato Multigol 2-4 casa + 0-2 ospite rientra fra le combo plausibili per l'ottavo di Coppa Italia al Maradona.

Scommessa 2: Multigol 2-4 casa + 0-2 ospite a quota 1.81 su NetBet

Il Napoli s'imporrà contro il Cagliari in una sfida con non più di cinque gol?

Dopo il 2-1 a Lecce, il Cagliari da fine settembre in Serie A ha registrato cinque sconfitte e quattro pareggi. E solo in due di questi ultimi – nello 0-0 a Como e nel 3-3 contro il Genoa – non si sono visti da due a cinque reti. Inoltre, nelle più recenti cinque uscite, i sardi hanno perso per 1-2 sia contro il Sassuolo che contro la Juventus, e per 0-2 contro la Lazio.

Dal canto suo, il Napoli – dopo l'1-0 contro il Cagliari di fine agosto – nelle sue gare di campionato al Maradona ha visto da due a cinque marcature. In tutto ciò, lo 0-0 contro il Como aveva chiuso il filotto con il 3-2 contro il Pisa, il 2-1 contro il Genoa e il 3-1 contro l'Inter. Poi, prima dell'1-0 all'Olimpico contro la Roma, i partenopei avevano sconfitto l'Atalanta per 3-1.

Alla luce di questi risultati, la combo 1 + Multigol 2-5 è da tenere d'occhio per la sfida fra Napoli e Cagliari.