Pronostici Monterrey - Inter: la chiave è nel primo tempo?

Dopo il crollo europeo e il cambio in panchina, l’Inter cerca riscatto contro un Monterrey in transizione. Tutto può decidersi prima dell’intervallo.

Pronostici Monterrey - Inter: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici Monterrey - Inter

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del gruppo E al Mondiale per Club tra Monterrey e Inter. Ecco alcune quote:

Over 2.5 a quota 1.68 su Goldbet

2 + Over 2.5 a quota 2.18 su NetBet

1° tempo 2 a quota 2.05 su Lottomatica

Per la sfida tra Monterrey e Inter, i nostri esperti vedono i nerazzurri favoriti anche all’intervallo e si aspettano almeno tre marcature complessive.

Quote Monterrey - Inter

Dopo le delusioni in Serie A e in Champions, l’Inter – all’esordio con Cristian Chivu in panchina – cerca i primi tre punti al Mondiale per Club. Di fronte c’è un Monterrey reduce da un Torneo Clausura deludente nella Liga MX, chiuso con l’esonero di Martín Demichelis. Per i principali bookmaker, la "Beneamata" parte nettamente favorita, ma i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Come arrivano i messicani e i nerazzurri al match

Sia il Monterrey che l’Inter si presentano con nuovi tecnici all’esordio nel Mondiale per Club. Se Cristian Chivu ha preso il posto di Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro il PSG nella finale di Champions, i messicani hanno reagito a un deludente finale di campionato. Così, lo spagnolo Domènec Torrent è subentrato a Martín Demichelis.

Nelle ultime uscite sotto la guida dell’ex nazionale argentino, il Monterrey è stato eliminato nei quarti di finale del playoff del Torneo Clausura della Liga MX. Il Toluca ha avuto la meglio in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare, imponendosi 2-1 nella gara di ritorno. All’andata, i "Rayados" avevano rimontato lo 0-1 iniziale, chiudendo sul 3-2.

L’Inter è in cerca di riscatto anche dopo aver perso la corsa Scudetto al fotofinish. I nerazzurri, però, avevano vinto tre delle ultime quattro gare in Serie A. Prima del decisivo 2-2, la "Beneamata" si era imposta contro il Verona (1-0), sul campo del Torino (2-0) e infine a Como con l’altro 2-0.

Probabili formazioni di Monterrey-Inter

Monterrey: Mele (Andrada); Chavez, Guzman, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Ambriz; Corona, Canales, Ocampos; Berterame

Mele (Andrada); Chavez, Guzman, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Ambriz; Corona, Canales, Ocampos; Berterame Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Sucic, Dimarco (Luis Henrique); Thuram, Lautaro

Monterrey-Inter: almeno tre gol nell’esordio dei nerazzurri contro i messicani?

Prima dello 0-5 nella finale di Champions contro il PSG, l’Inter aveva siglato almeno due reti in cinque delle sei gare ufficiali disputate da fine aprile a fine maggio. L’unica eccezione, l’1-0 contro il Verona del 3 maggio, era giunto a cavallo tra il 3-3 a Barcellona e il 4-3 contro i blaugrana a San Siro.

Poi, gli uomini allora guidati da Simone Inzaghi avevano insaccato due volte in tutte le ultime tre gare di campionato. Fra i due 2-0 sul campo del Torino e del Como, i nerazzurri avevano registrato il 2-2 contro la Lazio. Inoltre, la sfida contro i biancocelesti aveva rappresentato la terza in cinque uscite dei nerazzurri in cui si erano viste almeno tre reti.

Lo stesso è accaduto in tre delle più recenti partite nella Liga MX del Monterrey. L’eccezione, il 2-0 contro i Pumas UNAM del 5 maggio, era arrivata una settimana dopo l’1-2 subìto contro il Pachuca. Poi, nei quarti di finale del Torneo Clausura, i biancazzurri hanno registrato contro il Toluca il 3-2 casalingo e l’1-2 in trasferta.

Alla luce di questi risultati, il segno Over 2.5 appare uno scenario plausibile per la sfida al Mondiale per Club fra Monterrey e Inter.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.68 su Goldbet

I nerazzurri favoriti e spettacolo in vista?

L’Inter ha vinto tre delle sue ultime partite in una Serie A tecnicamente superiore rispetto alla Liga MX. Inoltre, dopo l’1-0 contro il Verona, i nerazzurri hanno siglato due reti sia in casa del Toro sia nel derby a Como. Nel 2-2 contro la Lazio del 18 maggio, i biancocelesti avevano pareggiato al 90° minuto grazie a un rigore trasformato da Pedro.

Il Monterrey, dopo il 2-2 contro i Vancouver Whitecaps di metà marzo, finora ha disputato dieci gare di campionato. Da fine aprile, gli uomini ora guidati da Torrent avevano registrato nel play-in del Torneo Clausura l’1-2 contro il Pachuca e il 2-0 contro i Pumas UNAM. Poi, erano arrivati nei quarti dei playoff contro il Toluca il 3-2 davanti al proprio pubblico e l’1-2 in casa dei "Diavoli rossi".

Dunque, i biancazzurri – contro avversari sulla carta più deboli dell’Inter – hanno perso due delle ultime quattro uscite. Considerando questi precedenti, il segno 1 + Over 2.5 gol appare una scelta realistica per la sfida dell’Olimpico.

Scommessa 2: 2 + Over 2.5 a quota 2.18 su NetBet

Monterrey - Inter: la "Beneamata" chiuderà già il primo tempo in vantaggio?

Prima della finale di Champions contro il PSG, l’Inter aveva chiuso in vantaggio il primo tempo in ciascuna delle cinque gare precedenti. A inizio maggio, i nerazzurri avevano siglato l’1-0 finale contro il Verona già prima dell’intervallo, per poi andare al riposo sul 2-0 nella semifinale di San Siro contro il Barcellona. Successivamente, avevano chiuso avanti anche a Torino, nel match casalingo contro la Lazio e, infine, nell’ultima giornata sul campo del Como, sempre sull’1-0.

Il Monterrey è stato eliminato dal Toluca nei quarti dei playoff del Torneo Clausura della Liga MX a causa della peggiore posizione in classifica nella stagione regolare. Nel 3-2 casalingo contro i "Diavoli rossi", gli ospiti avevano sbloccato la partita al sedicesimo. Poi, a Toluca, i "Rayados" erano giunti all’intervallo sullo 0-1, per poi perdere per 1-2.

Osservando le ultime uscite, il segno 1° tempo 2 rientra nei pronostici plausibili per la sfida fra Monterrey e Inter.