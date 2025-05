Pronostici Milan - Monza: quote, formazioni e info utili per scommettere

Per la partita del 24 maggio tra Milan e Monza, gli esperti prevedono almeno 3 gol dei rossoneri, con Pulisic come possibile marcatore.

Pronostici Milan - Monza: quote, probabili formazioni e scenario

Dopo le sconfitte contro il Bologna in Coppa e contro la Roma, il Milan punta a chiudere la stagione con la quinta vittoria in sette gare di Serie A. Il Monza ha invece raccolto cinque punti nei più recenti 17 turni di campionato. Dunque, le quote dei principali bookmaker sul segno 1 sono molto basse – e i nostri esperti hanno esplorato mercati alternativi.

Migliori pronostici di Milan - Monza

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la gara del 38° turno di Serie A tra Milan e Monza. Ecco alcune quote:

Over 2.5 casa a quota 1.70 su Goldbet

Christian Pulisic marcatore in qualsiasi momento a quota 2.35 su NetBet

Combo Over 2.5 casa + Under 1.5 ospite a quota 2.05 su Lottomatica

Per la sfida tra Milan e Monza, i nostri esperti prevedono almeno tre reti rossonere, una possibile marcatura di Christian Pulisic e non più di un gol da parte dei brianzoli.

Quote Milan - Monza

Come arrivano i rossoneri e i brianzoli al match

Il Milan è reduce dalle sconfitte per 0-1 all’Olimpico nella finale di Coppa Italia contro il Bologna e per 1-3 contro la Roma, che l’hanno escluso dall’Europa per la prossima stagione. Nella finora ultima uscita a San Siro, gli uomini di Sergio Conceicao avevano collezionato, con un 3-1 contro i felsinei, il quarto successo in cinque turni di campionato. Dopo lo 0-1 subìto contro l’Atalanta, terza classificata, i rossoneri erano tornati a macinare punti col 2-0 a Venezia e il 2-1 a Genova.

Il Monza, retrocesso matematicamente alla quartultima giornata dopo lo 0-4 contro l’Atalanta, saluta la Serie A dopo tre stagioni. Una settimana dopo la sconfitta contro gli orobici e il verdetto, la squadra di Alessandro Nesta era tornata al successo dopo quattro mesi con il 2-1 di Udine. Ma domenica è arrivato, col 1-3 contro l’Empoli terzultimo in graduatoria, la – per esempio – quindicesima sconfitta in 17 turni.

Probabili formazioni di Milan-Monza

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Jovic, Leao

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Jovic, Leao Monza: Pizzignacco; Pedro Pereira, Palacios, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita, Caprari

Milan - Monza: rossoneri da almeno tre gol?

Il Monza ha concesso più di tre reti in due delle più recenti tre uscite in campionato. L’unica eccezione, il 2-1 a Udine contro la dodicesima in classifica, era arrivato una settimana dopo lo 0-4 incassato nel derby contro l’Atalanta. Poi, nell’ultima gara casalinga, la squadra di Alessandro Nesta ha subìto domenica l’1-3 contro un Empoli anch’esso in zona retrocessione.

Inoltre, il Milan nella più recente uscita a San Siro aveva festeggiato il 3-1 contro il Bologna e siglato più di due reti per la seconda volta in cinque gare di campionato. Dopo il 4-0 a Udine di metà aprile, la formazione di Conceicao aveva registrato in campionato lo 0-1 contro l’Atalanta, il 2-0 a Venezia e il 2-1 a Genova. In mezzo era arrivato il 3-0 nel derby di Coppa contro l’Inter, prima della finale persa il 14 maggio contro i felsinei.

Alla luce di questi risultati, il segno Over 2.5 casa appare uno scenario plausibile nel match fra Milan e Monza.

Scommessa 1: Over 2.5 casa a quota 1.70 su Goldbet

Pulisic ancora decisivo a San Siro?

Nel 3-1 festeggiato a San Siro contro il Bologna, Christian Pulisic era stato il protagonista della rimonta del Milan. L’americano aveva infatti servito l’assist per il pareggio di Santiago Gimenez al 73°, prima di firmare lui stesso la seconda rete rossonera sei minuti più tardi.

Dopo aver sbloccato al quinto la sfida a Venezia, poi vinta per 2-0, Pulisic era andato a segno per la seconda volta in tre gare di campionato. Considerando anche la doppietta a Lecce e il gol contro il Como di marzo, l’ex Chelsea ha realizzato cinque reti nelle ultime nove partite del Milan in Serie A.

Inoltre, il Monza – per esempio – ha incassato otto gol nelle tre uscite più recenti. Dopo lo 0-4 contro l’Atalanta, i brianzoli hanno registrato il 2-1 a Udine e, sempre all’U-Power Stadium, l’1-3 contro l’Empoli terzultimo in classifica.

Alla luce di questi numeri, il ritorno al gol di Pulisic contro il fanalino di coda già retrocesso appare tutt’altro che da escludere.

Scommessa 2: Christian Pulisic marcatore in qualsiasi momento a quota 2.35 su NetBet

Rossoneri da tris, brianzoli a secco o quasi?

Per esempio, prima dell’1-3 all’Olimpico contro la Roma, il Milan aveva concesso al massimo una rete in cinque partite consecutive di Serie A. Ad aprile, gli uomini di Conceicao avevano registrato il 4-0 a Udine, lo 0-1 contro l’Atalanta terza in classifica e il 2-0 a Venezia.

Poi, i rossoneri si erano imposti per 2-1 a Marassi contro il Genoa e per 3-1 contro il Bologna. Dunque, nell’ultima uscita a San Siro, il "Diavolo" aveva segnato più di due reti per la seconda volta in cinque turni di campionato.

Inoltre, il Monza ha firmato più di una marcatura solo in una delle ultime nove partite di Serie A. Il 2-1 a Udine dell’11 maggio aveva interrotto una striscia di sette incontri in cui i brianzoli avevano segnato soltanto nell’1-1 contro il Parma e nell’1-3 contro il Como. Allo stesso tempo, il successo in Friuli era arrivato tra lo 0-4 contro l’Atalanta e l’1-3 contro l’Empoli.

Considerando questi risultati, il segno combo Over 2.5 casa + Under 1.5 ospite rappresenta un pronostico plausibile per la sfida fra Milan e Monza.