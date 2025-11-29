Pronostici Milan - Lazio: il "Diavolo" a caccia di conferme

Contro la Lazio, i nostri esperti si aspettano almeno un punto per il Milan in una gara con non più di tre reti e quantomeno una porta inviolata.

Migliori pronostici di Milan - Lazio

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Milan - Lazio, con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

No goal a quota 1.85 su Goldbet

No goal + Under 3.5 a quota 1.79 su NetBet

Doppia Chance 1X + No goal + Under 3.5 a quota 2.30 su Lottomatica

Per la sfida fra Milan e Lazio, i nostri esperti prevedono un risultato utile per il "Diavolo", con quantomeno un clean sheet e non più di tre gol complessivi.

Quote Milan - Lazio

I principali bookmaker vedono il Milan nettamente favorito contro la Lazio, ma i nostri esperti si sono concentrati su altre quote.

Come arrivano i rossoneri e i biancocelesti al match

Il Milan riceve la Lazio a una settimana dall'1-0 in casa dell'Inter, il secondo nel giro di tre giornate dopo quello contro la Roma. Si è così allungata la striscia con undici risultati del "Diavolo", che prima della sosta, con il 2-2 a Parma, aveva trovato il terzo pari in quattro turni. Ottobre si era chiuso con un altro 2-2, quello a San Siro contro il Pisa, e l'1-1 sul campo dell'Atalanta.

Ora ospita una Lazio che, domenica con il 2-0 contro il Lecce – e dopo l'1-0 contro la Juventus e l'altro 2-0 contro il Cagliari – ha inanellato il terzo successo casalingo. Ma gli uomini di Sarri lontano dall'Olimpico avevano trovato i tre punti solo con il 3-0 a Genova. In tutto ciò, lo 0-2 contro l'Inter ha chiuso una striscia con due 0-0 contro Atalanta e Pisa.

Probabili formazioni di Milan - Lazio

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Leao, Pulisic

Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Leao, Pulisic Lazio: Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Vecino, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni

Milan - Lazio: almeno una porta rimarrà inviolata?

La Lazio ha insaccato complessivamente tre volte nelle sue finora sei trasferte nella Serie A 2025/26, ed esclusivamente nel 3-0 a Genova del 29 settembre. Poi, i biancocelesti, lontano dalle mura amiche, inizialmente avevano registrato due pareggi a reti inviolate contro Atalanta e Pisa. Successivamente, la squadra di Sarri, il 9 novembre sempre a San Siro, ha subìto lo 0-1 contro l'Inter.

Inoltre, il Milan ospita la Lazio sulle ali dell'1-0 proprio nel derby contro i nerazzurri. Contro i quali gli undici di Allegri hanno trovato il secondo successo a "corto muso" contro squadre nelle prime quattro dopo quello con la Roma. Così il "Diavolo" è immediatamente tornato al successo dopo il 2-2 a Parma.

Soprattutto alla luce del rendimento degli ospiti, il segno No Goal è realistico per la gara fra Milan e Lazio.

Scommessa 1: No goal a quota 1.85 su Goldbet

Al Meazza vedremo al massimo tre reti?

Per esempio, con l'1-0 contro l'Inter di domenica sono dieci le partite del Milan in questa Serie A concluse con al massimo tre marcature. La prima eccezione, il 2-2 contro il Pisa raccolto grazie al gol di Zachary Athekame al 93', era arrivata all'ottavo turno. Prima dell'altro pari con due gol per squadra a Parma dell'8 novembre, il "Diavolo" aveva poi visto l'1-1 a Bergamo.

Dal canto suo, la Lazio torna al Meazza a sei giorni dal 2-0 contro il Lecce che l'ha riportata al successo dopo lo 0-1 in casa dell'Inter. Quella contro i nerazzurri è stata la sesta trasferta su sei della squadra di Sarri con meno di quattro marcature. E per esempio, le "Aquile" – dopo gli 0-0 contro Atalanta e Pisa – non hanno insaccato lontano dall'Olimpico per la terza volta consecutiva.

Considerando questi risultati, la combo No Goal + Under 3.5 rientra fra gli eventi realistici nella gara fra il "Diavolo" e le "Aquile".

Scommessa 2: No goal + Under 3.5 a quota 1.79 su NetBet

Il Milan prolungherà la crisi in trasferta della Lazio?

La Lazio torna quindi a San Siro a 20 giorni dallo 0-1 contro l'Inter, la sua terza sconfitta nelle prime sei trasferte. Inoltre, dopo l’unica vittoria lontano dalle mura amiche – il 3-0 contro il Genoa terzultimo in classifica – non era andata oltre gli 0-0 contro l'Atalanta e il Pisa. È dunque diametralmente opposto il rendimento rispetto a quello all'Olimpico, dove i biancocelesti, con il 2-0 contro il Lecce, hanno collezionato il terzo successo consecutivo.

Dal canto suo, il Milan è imbattuto da undici turni, nei quali ha raccolto sette vittorie e quattro pareggi. Che, però, sono tutti arrivati a partire da inizio ottobre e dallo 0-0 in casa della Juventus. Poi, gli uomini di Allegri sarebbero stati fermati sul 2-2 dal Pisa e dal Parma, oltre che sull'1-1 dall'Atalanta.

Nonostante gli 1-0 contro Roma e Inter, la combo Doppia Chance 1X + Under 3.5 + No Goal è un'opzione da tenere d'occhio per la sfida fra Milan e Lazio.